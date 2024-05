Guida alla scelta del cuscino perfetto per dormire sonni sereni

Sono tantissime le persone che soffrono di problemi del sonno. C’è chi non riesce ad addormentarsi, chi si sveglia con forti dolori alla cervicale, chi non riesce a dormire tutta la notte e chi si sveglia già stanco.

Tuttavia, molte persone non pensano che la ragione di questi disturbi del sonno possa essere il cuscino su cui dormono. Il cuscino, infatti, gioca un ruolo decisivo nella qualità del nostro riposo: proprio per questo è importante non sottovalutarne l’importanza e prestare molta attenzione alla scelta del modello perfetto per assicurarsi un riposo di qualità.

Gli esperti del sonno di Dalfilo, startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, rendendo accessibile a tutti prodotti artigianali e italiani di alta qualità, creando un canale diretto artigiano-cliente, indicano una serie di elementi da tenere presenti per scegliere il cuscino perfetto. Inoltre, le caratteristiche che deve avere un cuscino non sono le stesse per tutti, anzi. Ognuno deve orientarsi nell’acquisto in base alle proprie necessità.

Ecco quindi 9 fattori imprescindibili che saranno d’aiuto per l’acquisto del cuscino perfetto.

Dimensioni del cuscino

La dimensione standard di un cuscino in è di 50x70cm, almeno in Italia. Evidentemente, a seconda delle esigenze di ognuno, si può prediligere che il cuscino abbia una misura differente. Ad esempio, chi si muove molto durante la notte, potrà riposare meglio se il cuscino è di dimensioni più grandi, perché offrirà sempre un valido supporto per la testa e il collo. Invece per chi è solito dormire fisso, vanno benissimo le misure standard.

Forma rettangolare

In generale la forma del cuscino è quella classica rettangolare, anche se esistono varianti, soprattutto in altri paesi, più allungate, cilindriche o quadrate. Non mancano quelli con forme ergonomiche disegnati per chi soffre di cervicale. Se non si hanno necessità speciali, la forma tradizionale rettangolare 50x70cm è la più conveniente perché non necessità di federe speciali ma vanno benissimo quelle dei set di lenzuola.

Meglio un cuscino di piuma o schiume sintetiche?

I cuscini possono essere fatti di diversi materiale, soprattutto piume naturali e schiume sintetiche. A seconda del materiale, cambia il livello di fermezza. Si tratta di scelta personale, non esiste un’opzione migliore rispetto all’altra. I cuscini in piuma solitamente tendono ad essere più morbidi e freschi, e hanno una buona resa nel tempo. Per quanto riguarda invece i cuscini sintetici, hanno un livello più alto di fermezza, sono ipoallergenici e facili da lavare però la loro durabilità è generalmente inferiore a quella dei cuscini di piuma.

Cervicalgia addio: il supporto giusto a seconda della posizione

A seconda della posizione in cui si dorme, conviene adoperare un tipo di cuscino adeguato. L’obiettivo del cuscino è quello di allineare il collo e la colonna, così da mantenere il corpo rilassato in stato di riposo ed evitare tensioni muscolari. Per un corretto allineamento, bisogna selezionare il cuscino in base alla posizione in cui si è soliti dormire. Ovvero, se si dorme proni, è meglio un cuscino più basso, mentre chi dorme supino o su un lato, dovrebbe utilizzare un cuscino più alto.

Allergie: attenzione alla polvere sul cuscino!

Tutti coloro che soffrono di allergie alla polvere, acari, pollini, sono fortemente sensibili a ogni dettaglio, e il cuscino è uno di questi. Per gli allergici, un cuscino deve essere ovviamente ipoallergenico e facilmente lavabile e asciugabile.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Un cuscino è anche un elemento decorativo, che può dare alla propria camera da letto un tocco in più di personalità. Si può giocare con le forme e con i colori, e creare uno spazio accogliente e versatile, che si adatta al ritmo delle stagioni.

Le federe giuste

Un punto importante nella performance di un cuscino è giocato dalla federa. Preoccupiamoci sempre della scelta che facciamo, selezionando con cura i materiali. Ad esempio, una federa in percalle ci garantisce traspirazione e freschezza tutto l’anno, il raso eleganza e un tocco vellutato, mentre la seta si prende cura della pelle e dei capelli.

Seguire i consigli

Il confronto con gli altri aiuta a prendere le decisioni giuste. Parlare con chi ha necessità simili alle nostre contribuisce a mettere in luce aspetti che magari stiamo trascurando. Come nel caso delle allergie, oppure di chi soffre di cervicale, informarsi sulle scelte fatte da altri può dirigerci nell’acquisto. Uno strumento di aiuto in questo senso sono anche le recensioni online dei cuscini.

Provare e cambiare

Evidentemente non vi è niento di meglio che indovinare al primo colpo il cuscino perfetto, però se così non fosse, si raccomanda di non dormire per un periodo prolungato con un cuscino con cui non ci si sente comodi e non si riposa bene. Per questo è bene optare per acquisti che includano il cambio o il reso, così da valutare con calma in casa se si tratta effettivamente di un cuscino in grado di soddisfare le nostre esigenze.