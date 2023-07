Daltonici tornano a vedere i colori grazie alla terapia genica

Hanno acquisito la capacità di riconoscere i colori grazie alla terapia genica della retina. In seguito alla sperimentazione condotta da un gruppo di ricercatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme (Israele), tre adulti e un bambino affetti da acromatopsia (incapacità totale di percepire qualunque colore) sono stati in grado di distinguere un oggetto rosso dal suo sfondo più scuro. Lo studio è stato pubblicato su Current Biology. Il daltonismo è un'anomalia visiva che consiste nell'incapacità - totale ("acromatopsia completa": non si percepiscono i colori, ma solo sfumature di grigio) o parziale ("acromatopsia incompleta": si percepiscono solo alcuni colori dello spettro cromatico) - di distinguere i colori a causa di un'alterazione delle strutture fotosensibili a livello della retina. Oltre a queste due forme ne esiste un’altra, detta "discromatopsia": chi ne soffre percepisce solo alcuni colori e non altri. Esistono diversi tipi di discromatopsie: la più comune è la discromatopsia rosso-verde, spesso chiamata (erroneamente) "daltonismo rosso-verde".

A causare queste anomalie visive sono quasi sempre difetti nei geni che controllano i coni, deputati alla visione nitida e centrale, consentono di vedere i dettagli fini e sono impiegati prevalentemente nella visione diurna o in presenza di fonti luminose artificiali. In Italia sono 2,2-2,5 milioni circa le persone colpite da daltonismo; in Europa interessa circa l'8% degli uomini e l'1% delle donne.

La terapia genica della retina

La terapia genica consiste in un intervento chirurgico che introduce nelle cellule del paziente, attraverso un vettore (un virus reso innocuo), del materiale genetico con lo scopo di bloccare un gene disfunzionale e quindi curare la malattia. Ha un potenziale enorme per il trattamento di malattie retiniche con componente genetica.

Lo studio israeliano

I ricercatori hanno inserito copie funzionali del gene nella retina che ospita i coni (responsabili della percezione dei colori) in uno degli occhi di ciascun volontario. Per trasportarlo hanno utilizzato un vettore virale. Dopo l’esperimento, la vista dei volontari non è cambiata drasticamente, ma i test cui sono stati sottoposti hanno indicato che tutti potevano identificare strisce rosse su sfondi scuri con l'occhio trattato. Prima i pazienti non erano in grado di vedere alcun colore. Dopo il trattamento gli "acromati" erano in grado di percepire il colore rosso, anche se in modo molto limitato e diverso rispetto ai normo-vedenti.

"Quando ai pazienti adulti è stato chiesto di descrivere come percepivano lo stimolo rosso nell'occhio trattato, hanno ammesso di non avere parole appropriate per descriverlo - hanno affermato i ricercatori -. Incoraggiati a trovare la formulazione esatta, hanno detto che si illuminava in modo diverso, brillava o appariva su un piano diverso rispetto allo sfondo".

Le cause del daltonismo e delle discromatopsie

La retina dell’occhio è costituita da due tipi di cellule sensoriali: i bastoncelli e i coni. I primi ci aiutano a percepire il contrasto luce-buio, mentre i secondi ci permettono di vedere i colori. Un normo-vedente possiede tre diversi tipi di coni, ciascuno dei quali responsabile per un determinato intervallo di colori: i coni L percepiscono il rosso reagendo a lunghezze d’onda della luce "lunghe", i coni C percepiscono il blu reagendo a lunghezze d’onda "corte", e i coni M percepiscono il verde reagendo a lunghezze d’onda "medie".

La lunghezza d’onda della luce che colpisce l’occhio stimola i pigmenti colorati nei coni, dando origine a diverse percezioni cromatiche nel cervello. Se uno dei tre coni non funziona correttamente, la persona avrà una capacità limitata di percepire i colori corrispondenti, e si ha quindi discromatopsia o daltonismo. I coni si attivano solo a un certo livello di luminosità. Quando è buio si attivano solo i bastoncelli, che sono responsabili della percezione del contrasto luce-buio.

Le ipotesi

Secondo i ricercatori, i soggetti daltonici esaminati nel loro studio potrebbero essere stati in grado di riconoscere il rosso a causa dei bastoncelli particolarmente insensibili alle lunghezze d’onda maggiori del rosso. "I bastoncelli - hanno ipotizzato i ricercatori - potrebbero essere rimasti inattivi quando esposti al rosso, il che significa che i segnali dei coni non sono stati disturbati. E’ possibile che i bastoncelli attivi abbiano interferito con la capacità dei coni trattati di produrre un segnale, impedendo ai partecipanti allo studio di vedere a colori".

Le sperimentazioni precedenti

Già nel 2009 erano state trattate con la terapia genica della retina un gruppo di scimmie scoiattolo adulte con daltonismo rosso-verde mostrando risultati simili. Dopo il trattamento, le scimmie erano in grado di vedere sia il rosso che il verde su uno sfondo grigio, mentre prima del trattamento vedevano solo il rosso. Ovviamente rilevare entrambi i colori non significa essere in grado di distinguerli. Questo perché ripristinare la visione dell'ampio spettro di colori richiede la capacità di distinguere tra le diverse lunghezze d'onda (capacità che non ha chi è affetto da queste alterazioni della vista).

"Tuttavia - hanno affermato i ricercatori -, a differenza degli animali dicromatici trattati, la capacità di reagire alle lunghezza d'onda della luce, mostrata dai volontari nel loro studio, è un'abilità completamente nuova per i pazienti daltonici. Ed è quindi un primo passo necessario per poter acquisire la capacità di vedere e distinguere tutti i colori".