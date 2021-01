I 5 DPI utili per fronteggiare l'emergenza Coronavirus

I dispositivi di protezione individuale, o DPI (Reg. (UE) 2016/425), sono dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza. Esistono diverse tipologie di DPI, come quelli per la protezione degli occhi, delle mucose, del corpo, e così via.

In particolare, i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, come le mascherine chirurgiche e le mascherine filtranti FFP2/FFP3, sono gli strumenti più efficaci nella lotta alla diffusione del nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2) grazie alla loro capacità di trattenere le particelle aerodisperse e di impedirne l'inalazione.

Insieme a questi dispositivi, poi, risultano efficaci nel prevenire il contagio da Coronavirus anche alcuni dispositivi per la protezione degli occhi, come la visiera in plastica, e delle mani, come i guanti monouso, e altri strumenti di "controllo" o igienizzanti, come i termometri a infrarossi, il saturimetro ed il gel disinfettante. In ogni caso, tutti questi strumenti sono efficaci solo se usati sempre in abbinamento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza.

Vediamo quindi, nel particolare, quali sono e come funzionano i 5 strumenti più utili per fronteggiare l'emergenza Coronavirus

Mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche monouso sono considerate DPI (di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81) capaci di trattenere le goccioline di saliva o le secrezioni delle vie respiratorie superiori di chi le indossa, proteggendo gli altri e l'ambiente circostante.

Inoltre, in relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria, le mascherine chirurgiche possono essere di 3 tipi: I, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (BFE = 98%), a differenza delle I (= 95%).

Mascherine Chirurgiche Tipo II Made in Italy

Le mascherine chirurgiche di Tipo II sono realizzate in 3 strati di tessuto non tessuto (TNT), dotate di Certificazione UNI EN 14683:2019 e certificate dall'Istituto Superiore di Sanità. 100% made in Italy, queste mascherine sono idrorepellenti, antibatteriche e anallergiche, e risultano molto comode da indossare (dimensioni 175x95mm), anche grazie ai morbidi elastici e allo stringinaso modellabile. Inoltre, risultano leggere e confortevoli anche sulle pelli sensibili, sono dotate di un elevato potere filtrante (BFE ≥ 98%) e sono prive di lattice e di fibre di vetro.

Mascherine Chirurgiche Tipo II Colore Nero Opaco e Rosa Scontate

Le mascherine chirurgiche rosa e nero Opaco di tipo II sono un prodotto dall'elevato potere filtrante (BFE ≥ 98%) realizzate con 3 strati:

1 Strato Interno in Spunbond - Tessuto non Tessuto in Polipropilene idrorepellente che permette di isolare esternamente la mascherina da liquidi, nubi e particelle con diametro di 2,5 micron (PM2,5).

1 Strato Filtrante - costituito in materiale TNT in Polipropilene e realizzato con tecnologia Meltblown che forma un reticolo di fibre ad alta densità dall'elevato potere filtrante.

1 Strato Esterno - realizzato in TNT e delicato nei confronti della pelle, per permettere la migliore indossabilità. Inoltre, svolge un'azione assorbente sull'espirato e la saliva, così da ripristinare i livelle di umidità nella mascherina.

Leggere e confortevoli anche sulle pelli sensibili (dimensioni 17,5x9,5cm), sono certificate CE e dotate di Certificazioni UNI EN 14683:2019+AC:2019 TIPO II, di elastici auricolari e di nasello regolabile. Inoltre, sono disponibili nei colori del rosa e del nero opaco.

Mascherine Filtranti

Le mascherine filtranti sono dispositivi muniti di filtri che proteggono bocca, naso e mento e che si suddividono in tre classi in funzione dell'efficienza filtrante, ovvero FFP1, FFP2 e FFP3. Le lettere FF sono l'acronimo di "facciale filtrante", P indica la "protezione dalla polvere", mentre i numeri 1, 2, 3 individuano il livello crescente di protezione (bassa > 80%, media > 94% e alta > 99%).

Le mascherine filtranti sono quindi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie e sono le uniche in grado di proteggere dal contagio altrui, in quanto i filtri di tipo 2 e 3 proteggono da agenti di dimensioni del millesimo di millimetro. Se marcate con la lettera R questi dispositivi possono essere riutilizzabili, altrimenti saranno monouso (marcate con la lettera NR) e sono i dispositivi a maggior efficienza di filtrazione; tuttavia, le mascherine filtranti dotate di valvola non devono essere usate da pazienti affetti da COVID-19, in quanto non impediscono la diffusione degli agenti patogeni trasmissibili per via aerea.

Mascherine FFP2 NR con Marcatura CE e Imbustate Singolarmente

Le mascherine facciali filtranti Rexpiria GS001 FFP2 NR si caratterizzano per essere progettate e realizzate secondo la normativa EN149:2001+A1:2009, Certificate e Marcate CE e composte da 4 strati, per la massima protezione:

1 Strato Interno in Spunbond - un Tessuto non Tessuto in Polipropilene idrorepellente che permette di isolare esternamente la mascherina da liquidi, nubi e particelle con diametro di 2,5 micron (PM2,5);

da liquidi, nubi e particelle con diametro di 2,5 micron (PM2,5); 1 Strato Filtrante Elettrostatico - che raccoglie le particelle di polvere più piccole e cariche da un punto di vista elettrostatico grazie alla sua struttura fitta e compatta;

1 Strato Filtrante - costituito in materiale TNT in Polipropilene e realizzato con tecnologia Meltblown, che forma un reticolo di fibre ad alta densità dall'elevato potere filtrante;

1 Strato Interno - realizzato in TNT delicato nei confronti della pelle per permettere la migliore indossabilità, svolge un'azione assorbente su espirato e saliva in modo da ripristinare i livelli di umidità nella mascherina.

Queste mascherine hanno una capacità di filtraggio superiore al 94%, soddisfano i requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE (Dispositivi di Protezione individuale) e sono certificate CE come DPI di III categoria, in accordo alla normativa EN 149:2001+A1:2009. La certificazione CE e il controllo sono effettuati da Universal Certification (Organismo Notificato numero 2163), ed i prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO9001.

Inoltre, sono mascherine imbustate singolarmente per garantirne l'igiene, la perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione e sono dotate di comodi elastici in spandex, una fibra sintetica di poliuretano che li rende morbidi, flessibili e leggeri oltre ad avere la Marcatura NR, che indica che la mascherina filtrante è monouso e non riutilizzabile.

Visiera protettiva trasparente

La visiera è un dispositivo di protezione individuale che offre uno schermo dai droplet, minimizzando la quantità di sospensione aerea potenzialmente infetta che viene a contatto con la mascherina e coadiuvandone quindi il potere filtrante. Inoltre, la visiera risulta particolarmente utile come protezione aggiuntiva per quelle persone che sono a contatto con i malati di Coronavirus, in particolar modo per il personale sanitario.

Visiera Protettiva Trasparente Integrale Scontata

Questa visiera protettiva è un dispositivo di protezione individuale di Categoria I, 100% made in Italy, che rispetta la direttiva 2001/95/CE e con riconoscimento INAIL SPF19_01.

Dotata di schermo PET, di frontalino in schiuma EVA anallergica e di banda elastica regolabile questa visiera di sicurezza dona una protezione completa del viso, è leggera e confortevole da indossare (perso 55gr), può essere indossata sopra gli occhiali ed è anche riutilizzabile. Inoltre, è un dispositivo antibatterico e antiriflesso, che dona una visione nitida e non comporta nessuna restrizione uditiva.

Termometro a infrarossi

Il termometro a infrarossi permette di misurare la temperatura corporea grazie ad un dispositivo di puntamento che ha il compito di percepire il calore emanato dal corpo umano. I principali vantaggi che derivano dall'utilizzo di questo strumento, rispetto ad un termometro tradizionale, sono la non invasività, la rapidità nella misurazione e, soprattutto, la possibilità di non dover avere alcun tipo di contatto con la pelle del soggetto a cui si deve misurare la temperatura corporea. Il termometro a infrarossi diventa quindi uno strumento fondamentale che permette di rispettare la distanza di sicurezza e, al contempo, tenere sotto controllo i valori della temperatura corporea: la febbre, infatti, è uno dei principali sintomi del Coronavirus.

Termometro ad Infrarossi Scontato

Il termometro a infrarossi di precisione Certificato CE è uno strumento preciso ed affidabile (Precisione ±0.2ºC, Range di misurazione 32ºC ~ 43ºC) che permette una misurazione senza contatto (Distanza di misurazione: 3 – 5 cm) ed istantanea (Tempo di risposta 1s) della temperatura corporea. Alimentato da 2 batterie AAA, è dotato di autospegnimento e retroilluminazione a due colori - Verde per 34,0 / 37,3 °C, Rosso per 37,4 / 42,0 °C - può memorizzare fino a 20 misurazioni e d è leggero e comodo da utilizzare (Dimensioni: 94 x 135 x 36 mm, Peso: 148 g).

Saturimetro

Il saturimetro (chiamato anche pulsossimetro) è un'apparecchiatura medica non invasiva che misura la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2) e, contemporaneamente, la frequenza cardiaca, aiutando così ad individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus. Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro, data la sua capacità di considerare la compromissione respiratoria anche all'inizio, con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno.

Saturimetro da dito Scontato

Il Saturimetro Fingertip Pulse Oximete è un dispositivo Certificato CE ideale per il controllo quotidiano dei livelli di SpO2 e della frequenza cardiaca. Leggero e compatto, questo saturimetro è preciso ed affidabile, è dotato di un display OLED chiaro e luminoso e della funzione di spegnimento automatico, ed è resistente all'acqua. Inoltre, in caso di batteria scarica sul display apparirà l'icona di avvertimento, ed il saturimetro risulta facilissimo da utilizzare, accendendosi con la semplice pressione di un pulsante.

Per un utilizzo efficiente del saturimetro è necessario che le dita siano calde: sfrega quini bene il dito prima di iniziare la misurazione e fai un test su diverse dita, così da individuare quella che consente una misurazione ottimale.

Gel igienizzante Mani 70% Alcool

Per proteggersi dalla diffusione del nuovo Coronavirus è fondamentale seguire le direttive date dal Ministero della Salute e adottare alcune semplici misure, come rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro dagli altri, indossare le mascherine e lavare spesso le mani. I gel igienizzanti per le mani diventano quindi un'ottima alternativa quando si è fuori casa e non si hanno a disposizione acqua e sapone, ma è importante sapere che non tutti i gel igienizzanti sono uguali, anzi: alcuni di essi, in realtà, non hanno alcuna efficacia contro virus e batteri.

L’efficacia disinfettante di questi gel, infatti, è data dalla quantità di alcol in essi contenuta: solo i gel che contengono una percentuale di alcol superiore al 70% possono essere considerati davvero efficaci contro batteri, virus e funghi.

Gel Mani con il 70% di alcool scontato

Una soluzione idroalcolica al 70% arricchita con oli essenziali di Lavanda, Tea-Tree, Geranio, chiodi di Garofano, legno di Cedro, per idratare e nutrire le mani. Dal rapido assorbimento e senza risciacquo, questo gel è un prodotto 100% made in Italy ed è facilissimo da usare: basta versare una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare fino al totale assorbimento.

Gel Mani in stick con il 70% di alcool scontato

Questo gel igienizzante per le mani con il 70% di alcool si presenta in una comodissima confezione da 20 pratiche bustine monouso (2,8 ml ognuna). Steriman gel è un igienizzante e antibatterico ad uso frequente per le mani, con proprietà antimicrobiche in grado di uccidere germi e batteri in maniera rapida. Non richiede risciacquo, non unge, non macchia ed è a rapido assorbimento; inoltre, è in grado di idratare la pelle lasciando le mani pulite, morbide e piacevolmente profumate.

