Il nuovo dispositivo da polso che ti avverte se stai avendo un infarto

L’acuto e improvviso dolore al petto rappresenta la prima causa di accesso al pronto soccorso (9 persone su 100) nel mondo occidentale. Questo sintomo può essere la spia di numerose patologie, che talvolta si distinguono con difficoltà soprattutto in situazioni di emergenza. Tra queste ci sono condizioni cliniche banali, come il reflusso gastro-esofageo, e più severe, come l'infarto, l’embolia polmonare o la miocardite. Il paziente che arriva in pronto soccorso per un dolore toracico, ha di solito sintomi variabili, condizioni di salute complesse correlate e spesso assume diversi farmaci. Valutarli è difficile. Di solito il processo diagnostico inizia con un'anamnesi, per proseguire con un elettrocardiogramma (che prendere una traccia cardiaca dell'attività elettrica del cuore del paziente), una radiografia del torace e un’angiografia coronarica (o coronarografia), che permette, grazie all'utilizzo di un mezzo di contrasto e dei raggi X, di analizzare in tempo reale il flusso di sangue all'interno delle coronarie).

In circa il 50% dei pazienti, l'elettrocardiogramma (o ECG) può mostrare cambiamenti nel ritmo cardiaco associati a un infarto. Il restante 50% non mostra, invece, un ritmo alterato e necessita di ulteriori indagini, tra cui specifici esami del sangue come il test della troponina cardiaca. Quest’ultimo è considerato uno dei più importanti metodi per rilevare la presenza di infarto miocardico (necrosi di una parte del muscolo cardiaco causata dall'ostruzione di una delle arterie coronarie), danno ischemico (mancanza di irrorazione sanguigna al cuore), cardiopatie infiammatorie e per escluderne altre patologie che provocano segni e sintomi simili. Ora un gruppo di scienziati indiani e statunitensi han messo a punto un dispositivo da polso che potrebbe rivoluzionare il trattamento degli attacchi di cuore accelerando la diagnosi, senza la necessità di prelevare il sangue (il metodo attuale). I risultati della sperimentazione, pubblicati sull' European Heart Journal – Digital Health, hanno dimostrato che questo dispositivo è in grado di rilevare il 90% degli attacchi di cuore entro cinque minuti. Questa nuova tecnologia fornisce un contributo fondamentale alla medicina d’urgenza.

Il test della troponina

La troponina è un insieme di proteine che si trovano nelle cellule cardiache e svolgono un ruolo chiave nel far contrarre e rilassare le cellule muscolari del cuore. Quando le cellule sono affamate di ossigeno a causa di un’ostruizone nelle arterie coronarie (che forniscono sangue al cuore), le cellule iniziano a morire e rilasciano troponina nell'afflusso di sangue. Normalmente i livelli nel sangue sono molto bassi, quasi vicino allo zero. In caso di danno o di sofferenza grave al cuore, la troponina viene rilasciata nel sangue e può essere dosabile con un semplice esame del sangue. Pertanto, il dosaggio della troponina si esegue quando compaiono sintomi che fanno pensare a un infarto e nelle persone che giungono al pronto soccorso con dolori al torace che lascino presagire un danno cardiaco come: dolore toracico a livello dello sterno con senso di oppressione e costrizione, dolore al braccio sinistro, tachicardia, sudorazione fredda, difficoltà di respirazione, affaticamento, nausea, capogiri, dolore irradiato ad altre parti del corpo come schiena, braccia, collo e stomaco.

Quando i livelli di troponina aumentano

Abbiamo visto che, in caso di infarto miocardico, i valori della troponina iniziano ad aumentare nel sangue dopo poche ore, raggiungono i valori massimi alla diciottesima ora dall'insorgenza del dolore, e rimangono elevati per circa 14 giorni. Questo è il motivo per cui l’esame viene eseguito 2–3 volte in un lasso di tempo che va dalle 12 alle 16 ore dalla comparsa dei disturbi. Un cambiamento nella quantità di troponina nel sangue può indicare un attacco di cuore. Ciò è particolarmente utile per i pazienti che non mostrano alcun cambiamento sull'ECG.

In caso di diagnosi di infarto, il paziente viene subito sottoposto ad angioplastica, un intervento chirurgico che prevede l’inserimento di un catetere a palloncino nella coronaria che viene posizionato in corrispondenza dell’ostruzione. Una volta gonfiato, il palloncino spinge la placca contro la parete dell’arteria, riaprendo l’ostruzione e migliorando la circolazione. IDi solito, viene inserito anche uno o più "stent", tubicini a rete metallica che vengono avvolti intorno al catetere prima che questo sia inserito nell'arteria e gonfiato. Quando il palloncino viene gonfiato e comprime la placca, lo stent si espande e si attacca alle pareti dell'arteria, dove poi verrà inglobato dalla parete del vaso.

Come funziona il dispositivo da polso che dosa la troponina

Sebbene il test della troponina sia uno dei metodi più affidabili per diagnosticare un infarto, presenta dei limiti: l’esame prevede un prelievo di sangue che può causare ansia e stress in alcuni pazienti agofobici (4-10% dei casi) con il rischio di peggiorare il dolore al petto. Non solo, per avere i risultati dell’esame dal laboratorio occorre circa un’ora. Per superare questi limiti, i ricercatori hanno sviluppato un innovativo dispositivo da polso capace di misurare la troponina senza prelevare alcun campione di sangue. Il dispositivo si indossa al polso come uno smartwatch, e utilizza i raggi infrarossi che attraverso gli strati della pelle (transdermicamente) per rilevare la troponina nel sangue.

Il dispositivo rileva il 90% degli infarti entro 5 minuti

La sperimentazione condotta su 238 pazienti ricoverati con dolore al petto in cinque siti, ha dimostrato che questo dispositivo è in grado di rilevare il 90% degli attacchi di cuore entro cinque minuti. "Con questo livello di accuratezza - ha affermato l'autore principale dello studio, il Prof. Partho P. Sengupta, Capo della Divisione di Cardiologia presso la Scuola di Medicina della Rutgers University (New Jersey) -, se si utilizza questo dispositivo e risulta positivo, si è abbastanza sicuri che questo paziente possa essere ricoverato per test diagnostici, trattamenti e interventi rapidi".

"Se studi più ampi confermeranno questi primi risultati, questo dispositivo rivoluzionario potrebbe rivelarsi utile per rilevare precocemente attacchi di cuore in contesti di emergenza, come nei pronto soccorso, negli ambulatori medici o nelle ambulanze, e per i servizi di emergenza che per primi assistono un paziente con dolore toracico", ha concluso il ricercatore.

Il dispositivo potrebbe essere utilizzato anche per altri tipi di diagnosi

Con il nuovo dispositivo da polso sarà possibile dunque accelerare le diagnosi di infarto e ripristinare il prima possibile nei pazienti il corretto afflusso di sangue al cuore. Ma a giovare di questo dispositivo potrebbero non essere solo i pazienti con infarto. La tecnologia, secondo gli sviluppatori, potrebbe anche essere potenzialmente utilizzata per altri test per rilevare coaguli di sangue, gravidanza ectopica o sepsi. E potrebbe essere un'ancora di salvezza per tutte quelle persone con una grave fobia dell'ago.

Credits: Il dispositivo da polso (European Heart Journal – Digital Health)

Credits: Localizzazione tipica e atipica del dolore toracico (Giornale Italiano di Cardiologia)