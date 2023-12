Dolori articolari e freddo: cause, prevenzione e rimedi naturali

Per molti l’arrivo del freddo coincide con la comparsa o l’accentuarsi di fastidi e dolori alle articolazioni e in generale al sistema muscolo-scheletrico. Non si tratta di una questione di età, come spesso si crede, ed è per questo che è bene indagarne le cause e scoprire quali sono le misure da prendere.

Il Dott. Luigi Alberto Marrari, specialista in farmacologia e direttore scientifico di IMO Spa, ci racconta cosa sono e il perché dell'insorgere dei dolori articolari, come fare prevenzione, perché con il freddo aumentano i fastidi, e quale sia l'azione dei rimedi naturali, come fitoestratti, piante medicinali e oligoelementi nel contrastare il deterioramento delle articolazioni.

Dolori e fastidi articolari: in cosa consistono?

«I dolori e i fastidi articolari possono colpire chiunque a prescindere dall’età, sesso o stile di vita e può insorgere per le cause più svariate possibili. In ambito medico/scientifico si definisce artralgia la condizione caratterizzata dalla presenza di dolore a una o più articolazioni e il tessuto che la circonda le cui cause principali risultano essere l'artrite, la distorsione articolare e la lussazione articolare», spiega il Dott. Alberto Luigi Marrari.

Le cause dei dolori articolari

«Tra le cause più frequenti annoveriamo i traumi, l’artrite, fibromialgia, tendinite, gotta, artrosi e borsite. I dolori si possono manifestare e presentare in combinazione al gonfiore, arrossamento, calore, rigidità articolare e perdita di funzionalità a carico dell'articolazione interessata», afferma Marrari.

I dolori articolari, dunque, possono essere causati da diversi fattori, tra cui:

Traumi, come distorsioni, fratture o lussazioni.

Malattie reumatiche, come artrite, artrosi, fibromialgia.

Infezioni, come artrite settica.

Problemi metabolici, come gotta o diabete.

Fattori di stile di vita, come obesità, sedentarietà, fumo.

Il freddo aggrava i dolori articolari

Il freddo può aggravare i dolori articolari, sia in chi soffre di patologie preesistenti, sia in chi non ha problemi di salute.

«Freddo e umidità non sono sicuramente le migliori condizioni ambientali ideali per chi soffre di dolori articolari in quanto le basse temperature comportano nei soggetti affetti da artrosi il riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa mentre nei soggetti affetti da artrite il dolore viene accentuato dall’aumento delle temperature, provocando un aumento del dolore articolare.

Nei periodi freddi e umidi inoltre le articolazioni possono irrigidirsi ed essere meno elastiche e i muscoli irrigidendosi possono gravare su tendini e articolazioni provocando e/o incrementando il processo infiammatorio. In entrambe le condizioni sopra citate quali artrite e artrosi l’umidità contribuisce anch’essa ad aumentare il dolore articolare», spiega Marrari.

Come prevenire i dolori articolari

«È possibile adottare una strategia preventiva per mantenere l’integrità e funzionalità articolare cercando, innanzitutto, di scongiurare la degradazione delle cartilagini, riducendo essenzialmente i fattori di rischio e controllando il peso corporeo. Svolgere attività fisica adeguata e regolare, evitare quelle attività ad alto impatto articolare o sport che prevedono movimenti molto ripetitivi e praticare esercizio fisico che possa “costruire” il muscolo attorno all’articolazione, stabilizzandola, senza sollecitarla in eccesso», continua il Dott.i Marrari.

Per prevenire i dolori articolari, è quindi importante:

Mantenere un peso corporeo sano.

Fare attività fisica regolarmente.

Evitare attività ad alto impatto articolare.

Riscaldarsi prima di fare sport.

I rimedi naturali contro i dolori articolari

La cartilagine è fondamentale perché ci aiuta a distribuire meglio il peso corporeo e a ridurre l’attrito durante il movimento. Quando la cartilagine inizia a deteriorarsi, insorgono dolori e fastidi articolari che possono metterci in difficoltà anche di fronte alle più semplici attività quotidiane. Per garantire il benessere delle nostre articolazioni è importante agire in modo tempestivo.

Oltre ai farmaci, ci sono anche alcuni rimedi naturali che possono aiutare a ridurre i dolori articolari e per rendere più forte il tessuto connettivo e cartilagineo. Tra questi:

Fitoestratti, come la glucosamina, la condroitina e la boswellia serrata

Oligoelementi, come il collagene e l'acido ialuronico

«Diverse strategie nutraceutiche e/o fitoterapiche possono essere messe in pista per rallentare o comunque preservare l’integrità e la funzionalità articolare in modo tale da permettere alle cellule di riprendere la sintesi della cartilagine e quindi il loro ciclo vitale completo. Ad esempio è possibile integrare Il solfato di glucosamina e il solfato di condroitina in quanto fondamentali nutritivi per la cartilagine che, se associate a un antinfiammatorio naturale quale la Boswellia serrata in grado di inibire molteplici fattori enzimatici coinvolti nel processo infiammatorio a carico delle articolazioni permettendo un rinnovo cellulare continuo ed efficace. Infine, e non da ultimo in quanto elemento costitutivo le cartilagini è la possibilità di integrare i peptidi del collagene fondamentale ed essenziale per alleviare le articolazioni infiammate aiutando i tessuti a ripararsi che, se combinato con la Vitamina C permette un miglior assorbimento e un’attività antiossidante per le articolazioni», conclude il Dott. Alberto Luigi Marrari.

Boswellia serrata

La boswellia serrata è una pianta medicinale che ha proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. L'assunzione di questa pianta può aiutare a ridurre il dolore e l'infiammazione articolare.

Glucosamina

Preserva la struttura cartilaginea e contribuisce alla sintesi e alla riparazione della cartilagine, rallentandone la degenerazione e contribuendo a produrne altra.

Condroitina

Utile per favorire l’elasticità della cartilagine, riduce il dolore e il gonfiore articolare ed esercita un’azione antinfiammatoria.

Collagene

Il collagene è una proteina che costituisce la maggior parte della cartilagine. L'assunzione di collagene può aiutare a migliorare la mobilità articolare e la funzionalità ossea e ridurre il dolore. Inoltre, contribuisce al benessere delle articolazioni e alla rigenerazione naturale della cartilagine, supporta il funzionamento delle cellule che producono cartilagine e ne contrasta la degenerazione.

Acido ialuronico

L'acido ialuronico è una sostanza presente naturalmente nel corpo che ha proprietà lubrificanti e ammortizzanti. L'assunzione di acido ialuronico può quindi aiutare a migliorare la mobilità articolare poiché riduce l’attrito tra le superfici delle articolazioni danneggiate.

I dolori articolari possono essere un problema fastidioso e invalidante. È importante, quindi, adottare misure preventive per ridurre il rischio di insorgenza o di peggioramento di questi disturbi. In caso di dolore articolare, è sempre consigliabile consultare un medico per una diagnosi accurata e per individuare il trattamento più appropriato.