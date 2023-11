Una donna con due uteri rimane incinta in entrambi

Kelsey Hatcher, 32enne dell’Alabama (USA), ha scoperto di aspettare due bambine in due uteri diversi. La donna aveva scoperto all’età di 17 anni di avere un "utero didelfo", cioè un doppio utero e due cervici. Una condizione rara in cui le due tube, che dovrebbero crescere e unirsi per formare l’utero mentre il feto si sviluppa, non si uniscono completamente finendo per svilupparsi in un due organi separati. Un’anomalia che colpisce circa lo 0,3% delle donne.

La 32enne, già madre di tre figli, ha appreso, durante una visita ecografica di routine, non solo che questa volta avrebbe avuto due gemelle, ma che era presente un feto in ciascuno dei suoi uteri. "Siamo rimasti stupefatti - ha scritto Kelsey in un post sulla sua pagina Instagram Doubleuhatchlings -. Durante la prima ecografia ci siamo fatti molte risate". Secondo l’ostetrica Shweta Patel, che segue la gravidanza della 32enne presso il Women&Infants Center di Birmingham dell’Università dell’Alabama, "molto probabilmente gli ovuli di Kelsey sono scesi separatamente nelle Tube di Falloppio, e poi, una volta fecondati dagli spermatozoi, sono stati incanalati ciascuno in un utero diverso. La fecondazione è quindi avvenuta separatamente".

Cos’è l’utero didelfo

L’utero didelfo è una patologia dalla cause sconosciute che origina da un errore di sviluppo durante la vita embrionale. Se l’anomalia non causa alcun disturbo, la donna non deve sottoporsi ad alcun trattamento, in caso contrario si può intervenire chirurgicamente per unire i due uteri. Sebbene la causa di questa anomalia non sia ancora conosciuta, è stato individuato il meccanismo patofisiologico alla base.

Secondo vari studi, l’utero didelfo deriverebbe da uno sviluppo errato dei due dotti paramesonefrici (o dotti di Müller) durante l'embriogenesi (processo in cui l'embrione si forma e si sviluppa). I dotti di Müller sono piccoli condotti genitali, presenti nell'embrione, che con la stimolazione degli estrogeni danno origine all'utero, alle tube di Falloppio e alla vagina. Nel caso dell'utero didelfo, il processo evolutivo embrionale a cui vanno incontro i dotti di Müller non va a buon fine, e può essere causa della formazione di due uteri separati, di due cervici dell'utero distinte e di due vagine (questo ultimo effetto non si verifica sempre).

I due feti, uno in ciascun utero (Fonte: Instagram "Doubleuhatchlings")

Sintomi e conseguenze

In genere l'utero didelfo non produce sintomi, per questo le donne che ne sono portatrici spesso ne vengono a conoscenza tardi. Tuttavia, la sua presenza può causare complicazioni e spiacevoli conseguenze nel corso di una gravidanza, come aborto spontaneo, parte prematuro e cattiva posizione del feto. Ciononostante Kelsey è riuscita ad avere 3 figli (oggi di sette, quattro e due anni), tutti nati sani e a termine, e ora aspetta due gemelle.

Le gravidanze in entrambi gli uteri

Secondo Richard Davis, specialista di medicina materno-fetale che ha in cura Kelsey, le gravidanze in entrambi gli uteri sono estremamente rare, soltanto una donna su un milione rimane incinta in entrambi gli uteri separati. L’ultimo caso risale al 2019 quando una donna, allora ventenne, del Bangladesh diede alla luce due gemelli sani a 26 giorni di distanza. "Ad ogni visita medica - spiega Kelsey – i dottori mi ricordano l’eccezionalità del mio caso. E non potendo gestire la situazione tenendo conto delle esperienze passate, stanno affrontando la mia condizione come una gravidanza gemellare".

Kelsey si augura di poter dare alla luce le due gemelle con un parto naturale farmacologico. La data di nascita prevista è per Natale. Tuttavia, la 32enne è consapevole che ogni utero potrebbe contrarsi in momenti diversi, il che significa che le bambine potrebbero arrivare a distanza di ore, giorni o settimane. Se dovesse verificarsi una situazione del genere, Kelsey suo marito Caleb Hatcher sono consapevoli che potrebbero essere necessari tagli cesarei, per uno o entrambi, a seconda di come si evolveranno le cose. Intanto, si augurino che le piccole arrivino prima così da poter festeggiare il Natale tutti insieme nella loro casa di Dora (in Alabama).