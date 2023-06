L'endometriosi è causata da un comune batterio: la scoperta è una rivoluzione

L’endometriosi è una malattia ginecologica cronica caratterizzata dall'accumulo anomalo di cellule endometriali (la mucosa che riveste l’interno della cavità uterina) fuori dall'utero. Viene chiamata anche “malattia invisibile” perché ancora oggi poco conosciuta e spesso sottovalutata. Nella gran parte dei casi si manifesta con dolori molto intensi durante il periodo mestruale e premestruale e nel periodo dell’ovulazione, insieme a dolori pelvici cronici, dolore nei rapporti sessuali, stanchezza fisica cronica; raramente è asintomatica. A soffrirne in Italia è il 10-15% delle donne in età riproduttiva, di queste il 30-50% sono infertili o hanno difficoltà a concepire. Le cause della malattia non sono chiare: secondo una delle ipotesi più accreditate, a provocarla sarebbero anomalie nell’anatomia dei genitali che favoriscono il reflusso tubarico di cellule endometriali durante la mestruazione.

Ora un gruppo si scienziati della Scuola di Medicina e del iGCORE presso l'Università di Nagoya (in Giappone) ha scoperto che dietro l'insorgenza dell’Endometriosi potrebbe esserci un batterio che si trova comunemente nella flora orale e intestinale umana. I risultati della ricerca, pubblicati su Science Translational Medicine, forniscono nuove informazioni importanti sull’insorgenza della malattia e tracciano la strada a nuove terapie per trattarla.

Le teorie sull'origine dell’Endometriosi

L'Endometriosi è un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla crescita anomala delle cellule dell'endometrio in altre aree, come le ovaie e le tube di Falloppio (quindi all’esterno dell’utero). Nonostante i progressi della ricerca negli ultimi anni, ancora oggi non sono chiare le cause scatenanti. Una delle teorie più diffuse è quella della “mestruazione retrograda” secondo cui anomalie nell’anatomia dei genitali possono favorire il reflusso tubarico di cellule endometriali durante la mestruazione. "Tale teoria - ha spiegato a Today il dott. Ciro Perone, Primario di Ginecologia presso la Clinica Sanatrix di Napoli e Direttore del progetto “EndoGyn” - spiegherebbe bene le localizzazioni endopelviche della malattia, tuttavia, non è sufficiente per spiegare le localizzazioni extra pelviche dell’endometriosi. Pertanto, si è diffusa più di recente la “teoria del residuo embrionale”, secondo cui elementi cellulari, simili a quelli che concorrono a formare l’utero, sarebbero presenti fin dalla nascita in altri distretti, conservando la capacità, sotto lo stimolo ormonale, di differenziare in senso endometriosico".

Lo studio giapponese

I ricercatori giapponesi hanno esaminato campioni di tessuto di 79 donne con endometriosi e 76 donne sane, e trovato una forte correlazione tra il batterio Fusobacterium e la malattia. In particolare, nel 64% delle donne con endometriosi e in meno del 10% di quelle sane hanno riscontrato un'infiltrazione di Fusobacterium nell'endometrio. "I nostri dati - hanno affermato i ricercatori - supportano un meccanismo per la patogenesi dell'Endometriosi attraverso l'infezione da Fusobacterium e suggeriscono che l'eradicazione di questo batterio potrebbe essere un approccio per trattare la malattia".

Il ruolo del batterio nello sviluppo dell’Endometriosi

Il Fusobacterium è un batterio Gram-negativo anaerobio presente normalmente nel microbiota del tratto orale e gastrointestinale. E’ in grado di vivere pacificamente nel nostro corpo senza causare alcun danno, tuttavia può in alcuni casi essere responsabile di fenomeni come la gengivite o altre malattie. Studi recenti hanno dimostrato che esiste una correlazione tra il Fusobacterium nucleatum e il carcinoma del colon-retto. Per approfondire il ruolo di Fusobacterium nello sviluppo dell’Endometriosi, i ricercatori hanno condotto esperimenti di coltura cellulare, e scoperto che il batterio ‘attiva’ i miofibroblasti transgelina-positivi, un tipo di cellule coinvolto nella creazione di tessuti e muscoli, che potrebbe essere scatenare l'endometriosi.

Un trattamento antibiotico per curare la malattia

Oggi l’Endometriosi può essere trattata con la terapia ormonale, come la soppressione dell'ovulazione a lungo termine, o l’intervento chirurgico. Tuttavia, questi trattamenti possono causare effetti collaterali, portare a recidive e avere un impatto significativo sulla gravidanza della paziente. Alla luce dei risultati del loro studio, i ricercatori giapponesi hanno testato sui topi con endometriosi un comune trattamento antibiotico che prende di mira il batterio Fusobacterium, e visto che era efficace nel prevenire la malattia, nel ridurre le lesioni correlate e la loro gravità. "L'eradicazione di questo batterio con trattamento antibiotico potrebbe essere un approccio per trattare l'Endometriosi nelle donne positive all'infezione da Fusobacterium e queste donne potrebbero essere identificate con un tampone vaginale o dell'utero", ha affermato il coordinatore dello studio Yutaka Kondo. Pertanto, sono già in corso studi clinici per testare il trattamento antibiotico in pazienti umani.

"Tuttavia - hanno concluso i ricercatori - prima saranno necessari anche altri studi. I risultati della ricerca non sono ancora sufficienti per stabilire il rapporto di causa-effetto tra Fusobacterium ed Endometriosi. Inoltre, la malattia è multifattoriale per cui la patogenesi è da attribuire non a un singolo fattore".