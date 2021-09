Endomentriosi, la ricerca è vicina ad una svolta: un trattamento non ormonale potrebbe spegnere il dolore

L’endometriosi è una patologia ginecologica cronica e progressiva caratterizzata dall'accumulo anomalo di cellule endometriali (cellule della mucosa che ricopre la cavità interna dell'utero) fuori dall’utero. Generalmente causa dolori molto intensi durante il periodo mestruale e premestruale e nel periodo dell’ovulazione, insieme a dolori pelvici cronici, dolore nei rapporti sessuali, stanchezza fisica cronica e sanguinamento. Si tratta di una sindrome poco conosciuta, per questo chiamata anche “malattia invisibile”. A soffrirne in Italia è il 10-15% delle donne in età riproduttiva: di queste il 30-50% è infertile o ha difficoltà a concepire. Le cause all'origine della malattia non sono ancora chiare, per questo motivo, spesso, l’endometriosi viene sottovalutata o diagnosticata in ritardo.

Una svolta nella conoscenza e nella cura dell’endometriosi potrebbe arrivare da un recente studio condotto dai ricercatori del Baylor College of Medicine, coadiuvati dai colleghi dell’Università di Oxford, di quella del Wisconsin-Madison e della Bayer AG. La ricerca, pubblicata su Science Translational Medicine, ha identificato uno specifico gene (denominato NPSR1) che aumenta il rischio di sviluppare l’endometriosi, la cui scoperta potrebbe rivoluzionare la cura della malattia. Il gene, infatti, potrebbe diventare il nuovo bersaglio terapeutico di farmaci non ormonali che spengono il dolore e l'infiammazione.

Lo studio

Nel 2007 un team guidato dalla Dott.ssa Krina Zondervan dell'Università di Oxford aveva scoperto un legame a livello genetico tra l’endometriosi e il cromosoma 7p13-15, basandosi su dati provenienti da famiglie con più di tre membri affetti da endometriosi. Il Dott. Jeffrey Rogers e i colleghi del Baylor College of Medicine hanno poi confermato il collegamento con questo nuovo studio. "Questo - ha spiegato Rogers, ricercatore che ha guidato il team di studio del Baylor e autore senior dello studio - è uno dei primi esempi di sequenziamento del DNA nei primati non umani a convalidare i risultati negli studi sull’uomo, e il primo ad avere un impatto significativo sulla comprensione della genetica delle malattie metaboliche comuni e complesse”.

Endometriosi: una malattia di cui si parla poco

L’endometriosi è una malattia subdola e molto enigmatica. Le poche conoscenze che ha anche il personale medico portano a volte ad una male interpretazione dei sintomi che spesso vengono ricondotti più a disturbi psicologici di ipocondria che non a veri e propri malesseri di tipo fisico. Questo ha conseguenze negative sulle pazienti che sempre più pesso scelgono di non affrontare il problema, negandone l'esistenza. Ad accedere riflettori su questa malattia e sull'importanza di non trascurarla, è stata, nei giorni scorsi, Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin: la modella e influencer ha voluto condividere con i suoi follower l’esperienza dell’operazione cui si è sottoposta e la battaglia che combatte da anni contro l’endometriosi. I suoi post hanno smosso l'utenza social e portato l’attenzione su un problema di cui ancora si parla molto poco.

Le opzioni terapeutiche

L'endometriosi viene trattata oggi con la chirurgia o la terapia ormonale, trattamenti che spesso non sono efficaci e comportano effetti collaterali indesiderati. Con questo nuovo studio, gli autori sperano di poter offrire in futuro alle donne che soffrono di endometriosi nuove cure e trattamenti efficaci e poco invasivi. “La nostra ricerca - ha detto Zondervan, Professore dell'Epidemiologia Riproduttiva e genomica e co-direttore del Centro di Cura dell'Endometriosi a Oxford - rappresenta una novità importante perchè porterà a nuovi trattamenti dell’endometriosi, una malattia debilitante che pregiudica 190 milioni donne nel mondo. Dovremo effettuare ulteriori ricerche, tuttavia, abbiamo un obiettivo nuovo: lo sviluppo di un farmaco non ormonale che spegne il dolore e riduce l’infiammazione causata dalla malattia”.

La diagnosi arriva in ritardo

Le donne impiegano in media ben 7 anni per ottenere una diagnosi anche nei Paesi ricchi. Si stima che un'ereditarietà del 50% avrebbe dovuto accelerare l'identificazione delle cause genetiche, ma la tendenza di molti medici a licenziare le pazienti che riferiscono un dolore premestruale estremo, ostacola la ricerca e l'accesso al trattamento. Oscurando il numero di donne che ne soffrono (5-10% secondo la maggior parte delle stime) le mancate diagnosi hanno anche reso meno urgente il compito di trovare delle cure.