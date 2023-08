Esposizione al sole: ecco come proteggere la pelle dal fotoinvecchiamento in modo naturale

Esporsi al sole nei periodi più caldi è un’abitudine frequente e diffusa. Purtroppo però, i rischi associati a un rapporto non corretto con il sole possono essere molto seri e si può incorrere in gravi problematiche. Questo perché gli antiossidanti endogeni non sono sufficienti per proteggerci dai danni dei raggi UV.

Ne abbiamo parlato con Luigi Alberto Marrari, specialista in farmacologia e direttore scientifico di IMO Spa, che ci spiega quali sono i pericoli per gli occhi e per la pelle legati a una cattiva esposizione al sole, perché è importante un trattamento antiossidante in vista delle vacanze estive, per proteggere la pelle e il nostro corpo, cosa non deve mancare a livello di vitamine e nutrimenti per difenderci dal sole, quali sono i rischi legati ai raggi solari e come trattare irritazioni, bruciori e infiammazioni in modo naturale, sia degli occhi che della pelle.

Protezione antiossidante prima dell'esposizione al sole: cos'è e a cosa serve

L’epidermide possiede intrinsecamente stratagemmi fisiologici efficaci per proteggerci contro i raggi UV. Il processo di abbronzatura, denominato "melanogenesi", avviene in parte grazie alla formazione di melanina con l’obiettivo di prevenire la penetrazione degli UV negli strati profondi della pelle, sede in cui sono situate le cellule staminali, essenziali per il rinnovo dell’epidermide. Una scorretta esposizione solare può comportare danni maggiori alla pelle causando alterazioni delle strutture cellulari, in particolare alle membrane plasmatiche e al DNA. L’insieme di tali danni è responsabile dell’invecchiamento precoce della pelle quale il cosiddetto “photoaging”.

Durante l’estate, periodo in cui la nostra pelle è più esposta alla luce solare, in soli antiossidanti endogeni non sempre bastano a garantire una protezione efficace dai danni provocati dai raggi UV quindi è necessario incrementare questo fabbisogno con sostanze antiossidante esogene rintracciabili negli alimenti o integrabili grazie alla nutraceutica o nelle piante officinali.

Vitamine e nutrimenti che ci difendendono dal sole

Per preparare la nostra pelle all’esposizione solare è senza dubbio necessario non solo la fotoprotezione dall’esterno con le creme solari appropriate ma è fondamentale anche la fotoprotezione per via orale grazie alle piante medicinali e alla nutraceutica.

Un ulteriore beneficio è basato sull’uso di integratori solari a base di sostanze dotate di attività antiossidante quale carotenoidi (beta carotene, astaxantina, luteina e licopene), vitamine (A, C e E) e oligoelementi (zinco, selenio, rame e magnesio). La sinergica tra fotoprotezione esterna (crema solare) ed interna (integratori) risulta essere vincente e di fondamentale importanza in modo tale che il sole diventi un alleato prezioso per il nostro benessere, evitando eritemi, scottature e rossori favorendo un’abbronzatura intensa e duratura.

Come proteggere gli occhi dal sole

Un aspetto che ancora oggi viene trascurato è l’incidenza relativa alla continua e prolungata esposizione al sole sulla salute degli occhi. La prima conseguenza di una errata esposizione è la cheratocongiuntivite attinica, cioè un’infiammazione acuta a carico di congiuntiva e cornea che provoca lacrimazione, dolore, gonfiore delle palpebre, vista annebbiata e/o ridotta, sensazione di corpo estraneo nell’occhio dovuta in parte anche all’evaporazione del film lacrimale.

Per lenire e/o preservare la funzione visiva dopo esposizione solare è raccomandabile l’utilizzo di colliri monodose in particolare se si soffre di occhi secchi e con scarsa lacrimazione che necessitano di essere idratati di frequente. In questi casi, dopo un’esposizione solare prolungata, diverse molecole di origine naturale possono essere utilizzate per calmierare e attenuare i disturbi provocati dal discomfort dell’occhio secco. L’Hamamelis virginiana è dotata di azione antinfiammatoria e decongestionante promuovendo il tropismo delle membrane dei piccoli vasi grazie alla presenza dei tannini e dei flavonoidi.

Un’altra pianta molto riconosciuta è la Camomilla, cosi come l’Eufrasia che, grazie alla presenza di apigenina, quercetina, rutina e luteolina e del camazulene sono in grado di lenire l’infiammazione modulando i sintomi della congiuntivite, del bruciore e del rossore grazie anche alle proprietà intrinseche umettanti a livello delle mucose. Infine, e non da ultimo l’integrazione del Mirtillo nero ricco di sali minerali, vitamine A, B e C. La presenza della mirtillina, importante alleata del sistema circolatorio è in grado di ridurre la permeabilità dei capillari e rinforzare i vasi sanguigni della superficie oculare rendendoli più elastici.

Come trattare bruciature, eritemi, pruriti e irritazioni cutanee

In caso di pelle secca, screpolata e arrossata, tradizionalmente viene utilizzata la calendula officinalis per le sue proprietà emollienti e protettiva in quanto capace di creare una barriera che protegge dall'irritazione anche nel caso di dermatiti ed eczemi in quanto velocizza la cicatrizzazione naturale dei tessuti anche in caso di bruciature e scottature.

Nel caso in cui vi fosse presente anche il prurito con o senza eritema diversi studi scientifici raccomandano l’integrazione del Cardiospermum halicacabum dotato di azione “cortison-simile promuovendo l’effetto lenitivo ed emolliente agendo sulle reazioni allergiche ed antinfiammatorie della pelle e sul prurito. Anche l’Echinacea angustifolia può essere una buona risorsa in queste problematiche dermatologiche in quanto dotata di attività antisettica e in grado di modulare la fase vasale dell’infiammazione a livello topico.