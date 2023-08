Affrontare l'estate: i problemi più comuni agli occhi causati dal caldo

Mentre il sud Italia riemerge dall’ondata di caldo anomalo che ha caratterizzato le scorse settimane, gli esperti mettono in guardia sulle potenziali infezioni agli occhi che possono essere causate dalle alte temperature.

Il team di ottici e oftalmologi di Lentiamo, e-commerce specializzato nell’eye-care, ha condotto un'analisi approfondita sui rischi associati all'esposizione a temperature elevate senza la giusta protezione e sui sintomi da tenere sotto controllo.

Ecco quindi i rischi più comuni legati all'esposizione alle alte temperature senza la giusta protezione e i consigli utili su come prendersi cura della salute degli occhi.

I problemi più comuni agli occhi causati dal caldo

1. Congiuntivite

Un'infezione o infiammazione della sottile e trasparente membrana che copre la superficie interna delle palpebre e la parte bianca dell'occhio. I sintomi includono occhi arrossati, secrezione acquosa o densa che si accumula durante la notte, prurito e aumento delle lacrime.

2. Orzaiolo

Un'infezione batterica che provoca un piccolo gonfiore su una o entrambe le palpebre. Si manifesta con dolore, gonfiore e arrossamento ed è comune nei bambini.

3. Secchezza oculare

Una condizione in cui le lacrime non sono in grado di lubrificare correttamente gli occhi. A temperature elevate, la pellicola lacrimale può evaporare troppo rapidamente, causando arrossamento e irritazione agli occhi con una sensazione di bruciore.

Oltre a queste condizioni comuni, le temperature estreme possono causare danni più gravi. L'eccessiva esposizione al calore può portare a ustioni oculari, cataratta, degenerazione maculare (una delle principali cause di cecità), cancro e pterigio (una crescita carnosa sulla cornea).

I consigli per la salute degli occhi in estate

Per vivere l’estate in libertà è necessario tenere a mente che l’esposizione al sole può essere pericolosa e agire con superficialità potrebbe causare danni permanenti veramente spiacevoli. Bastano tuttavia piccoli accorgimenti per scongiurare il rischio e ritornare in città con la valigia carica solo di bei ricordi!

Ecco quindi alcuni semplici consigli per prendersi cura della salute degli occhi anche in estate:

1. Mantenersi idratati e seguire una dieta equilibrata.

2. Prestare attenzione all'igiene del viso e delle mani.

3. Indossare occhiali da sole di buona qualità, anche se si utilizzano lenti a contatto.

4. Assicurarsi che gli occhiali offrano una adeguata schermatura dai raggi solari.

5. Evitare di condividere asciugamani o cosmetici oculari.

6. Evitare di strofinare o toccare gli occhi con le mani sporche.

7. In caso di sintomi o condizioni oculari sopra elencate, consultare immediatamente un professionista.