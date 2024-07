Febbre Oropouche, diagnosticati in Lombardia altri due casi

Due casi di febbre Oropouche sono stati diagnosticati in Lombardia grazie a un test innovativo messo a punto dall'unità di bioemergenze dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano. Come riferisce MilanoToday l'equipe, diretta da Maria Rita Gismondo, ha sviluppato il test diagnostico che consente finalmente di rilevare il patogeno che causa la Oropouche. Si tratta di un patogeno originariamente diffuso nella regione amazzonica e recentemente arrivato in Italia.

Primo caso europeo in Veneto e diagnosi in Lombardia

Il primo caso europeo di febbre Oropouche è stato identificato in Veneto lo scorso giugno, coinvolgendo un viaggiatore di 25 anni. Il secondo caso, oltre al giovane veneto, riguarda un viaggiatore sulla cinquantina seguito all'ospedale di Forlì. Grazie al nuovo test, i primi due casi di infezione in Lombardia sono stati diagnosticati, portando il totale nazionale a quattro.

Caratteristiche dell'infezione

La febbre Oropouche provoca sintomi come febbre molto alta, dolori articolari e muscolari, e rash cutaneo. L'infezione si trasmette all'uomo attraverso le punture di moscerini o zanzare. "Il principale artropode vettore, Culicoides paraensis, è attualmente presente solo in Sud e Centro America e non è presente in Europa", ha spiegato l'ospedale meneghino. Ad oggi, non esistono prove di trasmissione interumana del virus.

Importanza della diagnosi in Italia

"L'importanza di queste diagnosi effettuate in Italia - ha dichiarato Gismondo - è essenziale per monitorare la diffusione del virus. Attualmente la diagnosi è appannaggio dei centri di riferimento per le arbovirosi, come il nostro, e si basa principalmente su tecniche molecolari homemade. Di fronte alla diffusione di virus, anche se non ci sono rischi nel nostro Paese, è sempre importante non sottovalutare i sintomi e i dati epidemiologici e rivolgersi ai laboratori di riferimento."

Prevenzione

La febbre Oropouche, che si manifesta in individui di ritorno dal Brasile e da Cuba, sottolinea l'importanza di una diagnosi tempestiva per prevenire potenziali focolai. I sanitari consigliano di adottare misure preventive, soprattutto per chi viaggia in aree endemiche.