Fedez soffre di balbuzie: di cosa si tratta e cosa può causarla

C'è preoccupazione per Fedez dopo i video in cui si è mostrato affetto da balbuzie. "È un problema che ho da un po'", ha dichiarato il rapper a margine di uno scontro piuttosto teso avuto con la giornalista Selvaggia Lucarelli. E tanti in rete si stanno unendo in un coro solidale per i problemi di salute di cui il 34enne è improvvisamente vittima. Ma quali possono essere la cause della balbuzie?

Che cos'è la balbuzie

La balbuzie è un disordine del linguaggio che comporta ripetizioni involontarie di sillabe o parole, prolungamento di certi suoni, blocchi durante la conversazione, esitazione o pause prima di parlare. "Ci metto un po' di tempo a formulare una frase", precisa non a caso Fedez nelle sue Stories.

Quali possono essere la cause in età adulta?

A prescindere dal caso specifico di Fedez, di cui non possiamo sapere l'origine finché non viene dichiarata dallo stesso cantante, sappiamo che raramente la balbuzie può essere acquisita in età adulta. La causa esatta della balbuzie è sconosciuta e, si legge ancora sul sito, può essere il risultato di eventi neurologici, come traumi cranici, ictus e tumori cerebrali. Altre cause possono essere gli eventi emotivamente traumatici (es. lutto, interruzione di una relazione o reazione psicologica ad uno stress fisico).

Quello che sappiamo, e di cui l'artista milanese non ha mai fatto mistero, è la sua battaglia contro gli attacchi d'ansia. Proprio in occasione del festival di Sanremo, due anni fa, raccontò di essere rimasto vittima di un attacco di panico molto forte. In quel caso parlò di combattere il disturbo ricorrendo anche a dei braccialetti anti ansia.