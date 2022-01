Cos’è Flurona, influenza e Covid insieme: come riconoscere i sintomi e proteggersi

E' stato registrato in Perù il primo caso al mondo di morte per Flurona: si tratta di un uomo di 87 anni non vaccinato contro il Covid. Ma cos’è Flurona? Non è una nuova malattia né una nuova variante del Sars-CoV-2, ma una condizione patologica in cui due infezioni virali - l’influenza e il Covid - coesistono nello stesso organismo. Il termine, mediatico ma non scientifico, nasce da “flu” (influenza in inglese) e "rona" (da coRONAvirus). Non è la prima volta che si verificano fenomeni di questo tipo: quando circolano contemporaneamente due o più virus sono, infatti, frequenti sovrainfezioni batteriche (infezione batterica che si sovrappone a quella virale) e più raramente co-infezioni (sovrapposizione di due infezioni virali). Secondo il virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, Flurona è, infatti, una condizione “abbastanza normale” traddandosi di infezioni virali: “Da sempre sappiamo che l’influenza facilita, per esempio, la sovrainfezione batterica del pneumococco. Le polmoniti batteriche da pneumococco sono infatti più frequenti durante l’influenza. A innescasse un’azione quasi sinergica tra un’infezione e l’altra è l’abbassamento delle difese immunitarie”. Ma quanto è pericolosa Fluorona e come riconoscerla dai sintomi?

Quali sono i sintomi di Flurona

Abbiamo visto come nella prima fase della pandemia il Covid fosse caratterizzato, tra gli altri sintomi, dalla perdita di gusto e olfatto, disturbo che oggi è molto più raro, e questo rende ancor più difficoltoso distinguere le due infezioni (Covid e influenza). Stesso discorso può essere fatto riguardo i sintomi respiratori più gravi causati dal Covid che, oggi, grazie ai vaccini, sembrano essere molto più lievi rispetto a prima dell’avvio della campagna vaccinale. I sintomi delle due infezioni virali - da influenza e da SARS-CoV-2 - sono, quindi, molto simili e si sovrappongono. Fra questi ci sono:

tosse

mal di gola

naso che cola e congestione nasale

febbre

mal di testa

stanchezza e malessere generalizzato.

Quali test rilevano l'infezione

Ad oggi sono ancora pochi i casi di Flurona segnalati nel mondo, questo rende difficile stabilire con esattezza quanto sia diffusa la doppia infezione da influenza e Covid. Anche perché non esistono test specifici che rilevino Flurona, né è prassi, dopo che un soggetto risulta positivo al Covid ai test antigenici rapidi o ai test molecolari, indagare per verificare se insieme al Sars-CoV-2 vi siano anche altre infezioni virali nel paziente.

Quanto è pericolosa

Essendo ancora pochi i dati disponibili su Flurona, non è possibile ancora determinare con esattezza se la co-infezione di influenza e coronavirus possa causare una sintomatologia più grave e, quindi, essere pericolsosa. Tuttavia, negli anziani, nei soggetti più fragili che presentano fattori di rischio per lo sviluppo di complicazioni o con un sistema immunitario immunocompromesso, non si può escludere che la co-infezione possa portare ad un decorso più complesso della malattia e a conseguenze anche molto gravi, come è accaduto nel caso delll’87enne del Perù non vaccinato, morto per Flurona. Ma, come ha dichiarto il virologo Pregliasco, “la coinfezione, ad oggi, non deve preoccupare. Niente allarmi. È una condizione che sapevamo si sarebbe potuta verificare”.

I casi nel mondo

Il primo caso di Flurona è stato diagnosticato a fine dicembre in Israele in una donna incinta non vaccinata contro nessuno dei due virus, che non ha sviluppato sintomi gravi. Agli inizi di gennaio sono stati segnalati altri 6 casi in Brasile: due di questi pazienti a Rio de Janeiro (un ragazzo di 16 anni e un giovane atleta già stato vaccinato contro coronavirus e influenza, che stanno bene), uno a San Paolo (la giornalista Giulia Fernandez, risultata positiva il 20 dicembre, che ora sta bene, ma dopo “essere stata stato a letto per quattro giorni in cui non riusciva ad alzarsi”), e altri 3 a Fortaleza, capoluogo del Cearà (due bambini di un anno, che sono già stati dimessi, e 52enne ricoverato in ospedale e in isolamento). Infine, nei Paesi dei Balcani sono stati identificati gli ultimi due casi: uno in Bosnia-Erzegoina (un giovane attualmente ricoverato) e l’altro in Croazia (individuato all'Istituto Andrija Stampar di Zagabria).

Cosa dicono gli esperti

Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell’Ema ha spiegato che: ”L'infezione insieme di Covid e influenza è un po' strana perché in medicina si è sempre detto che se c'è un virus che dà una malattia, impedisce che se ne sviluppi un'altra dovuta a un diverso virus. La spiegazione potrebbe stare nel fatto che il Covid causa un difetto di produzione di interferone e questo aprirebbe la strada all'altro virus, che in questo caso è quello dell’influenza". "Il caso riscontrato in Israele - ha aggiunto Cauda - induce a dire ancor di più vaccinatevi anche contro l’influenza". Intanto, l'Oms ha dato il via libera per fare i due vaccini insieme.

Sul fronte vaccino anti-influenzale è arrivata anche una importante novità: un gruppo di ricercatori coordinati dallo Scripps Research Institute di La Jolla (USA) ha pubblicato su Nature uno studio che pone le basi per un vaccino universale contro i coronavirus. I ricercatori hanno identificato una nuova porzione di virus (una parte della spike) contro cui indirizzare vaccini di nuova generazione, presente in diversi virus della famiglia H1 e in una parte di quelli della famiglia H2 e H5, che non ha la tendenza a mutare. Il vaccino a cui si sta lavorando sarà in grado di anticipare le possibili mutazioni dei virus, insegnando al sistema immunitario a riconoscerle e, quindi, a combatterle.

Come proteggersi da Flurona

La migliore arma per proteggersi dalle infezioni rimane la prevenzione, attraverso l’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, soprattutto quelle di tipo FFP2), distanziamento sociale, lavaggio e disinfezione delle mani, e la vaccinazione. Il vaccino, in particolare, è in grado di ridurre la probabilità di sviluppare la malattia grave e di complicazioni in entrambi i casi, riducendo al contempo il rischio di ospedalizzazione e conseguenze fatali.

“Per limitare il più possibile il rischio di Flurona - ha spiegato Pregliaso - è raccomandato il vaccino, sia quello contro l’influenza sia quello anti-Covid. Anche contemporaneamente. È giusto vaccinarsi e farli tutti e due. La doppia somministrazione è opportuna”. A livello di trattamenti farmacologici, invece, ha chiarito il virologo: “Ad oggi non è previsto nessun approccio terapeutico particolare, la terapia è comparabile a quella che dimetterebbe in campo in caso di singola infezione da influenza”.