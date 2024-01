Due gemelline nascono in giorni diversi e anni differenti

A Spalato, in Croazia, due gemelline sono nate nella notte di Capodanno, a un minuto di distanza ma in due giorni ed anni differenti. La prima è venuta al mondo il 31 dicembre alle 23:59, mentre l’altra immediatamente dopo l’inizio del 2024. Ciò significa che pur essendo gemelle avranno sui loro documenti d'identità una data di nascita diversa: una il 31 dicembre 2023 e l’altra l’1 gennaio 2024. "È sicuramente una situazione insolita, che comporterà la celebrazione dei loro compleanni in anni differenti - ha commentato Damir Roje, primario del reparto di ostetricia del Policlinico della città croata -. Sarà una bella situazione in famiglia dove una ragazza festeggerà il suo compleanno nell'anno vecchio, e l'altra nel nuovo anno, e le sorelle gemelle avranno anni diversi, una nel 2023 e l'altra nel 2024".

Gemelle ma nate in due anni diversi

Roje ha sottolineato che, sebbene l’ospedale croato faccia nascere oltre 4mila bimbi ogni anno, essendo il più grande ospedale ostetrico della Croazia, è la prima volta che ha assistito a un caso del genere. "Abbiamo già avuto situazioni in cui due gemelli sono nati prima e dopo la mezzanotte e quindi in due giorni differenti - ha spiegato - ma non avevamo mai sperimentato la nascita di due gemelli in due anni diversi. Dubito che troverete qualcosa di simile in Croazia, ma anche più lontano". "Comunque - ha concluso - la cosa più importante è che la mamma e le gemelline stiano bene".

L'anno scorso nell’ospedale di Spalato ci sono stati 3.901 parti e sono nati in totale 4.007 bambini, se si calcolano le gravidanze multiple. Questo numero ha reso l’ospedale ostetrico il più grande punto nascita della Repubblica di Croazia.

Non è il primo caso al mondo

Storie simili a quella delle gemelline croate si sono verificate di recente anche in Italia e negli USA. E' il caso di due fratellini baresi nati anche loro in giorni diversi e anni differenti al Policlinico Gemelli: Andrea è nato alle 23:59 del 31 dicembre 2018 mentre Fabio alle 00:01 del primo gennaio 2019. Anche loro festeggiano il compleanno in due giorni diversi e anni diversi, a cavallo fra San Silvestro e Capodanno. Un altro caso simile si è verificato tra il 2017 e il 2018 in California: Joaquin è nato il 31 dicembre 2017 alle 23:58, mentre Aitana è nata l'1 gennaio 2018, 16 minuti dopo la mezzanotte.