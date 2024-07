Gravidanza in Estate: i consigli per affrontare il caldo nei mesi finali

Settembre è il mese in cui tradizionalmente nascono più bambini in Italia, secondo l’Istat. Questo significa che molte donne, durante l'estate, affrontano gli ultimi mesi di gravidanza. Con l'intensificarsi delle temperature, possono aumentare anche i disagi e le sfide.

È quindi fondamentale adottare accorgimenti per vivere al meglio questo delicato momento. Ne abbiamo parlato con il Dott. Marco Grassi, ginecologo del Reparto di Ginecologia dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Gravidanza in Estate: quanto bere e cosa mangiare

"In gravidanza, il corpo subisce cambiamenti fisiologici significativi: l’aumento del volume del sangue materno per garantire un adeguato flusso sanguigno alla placenta richiede un'adeguata idratazione," spiega il Dott. Grassi. "Il caldo può causare disidratazione attraverso la sudorazione, portando alla perdita di liquidi e sali minerali cruciali per l'equilibrio materno-fetale".

L'idratazione gioca un ruolo fondamentale: "Bere almeno 2 litri di acqua al giorno è cruciale per prevenire la disidratazione," aggiunge il Dott. Grassi. Raccomanda inoltre di limitare il consumo di bevande caffeinate e alcoliche.

Durante l'estate, è consigliabile optare per pasti leggeri e frequenti per mantenere la temperatura corporea sotto controllo. "È consigliato una dieta variegata, da seguire per l’intero corso della gestazione, con un'attenzione particolare alla verdura e alla frutta di stagione, consumate dopo un accurato lavaggio - suggerisce il Dott. Grassi - limitare gli zuccheri semplici e privilegiare carboidrati complessi come pasta e pane aiuta a mantenere un adeguato apporto nutrizionale".

Gravidanza in Estate: come proteggersi dal caldo

Per aumentare il comfort domestico, è consigliabile migliorare il microclima con tende oscuranti e mantenere le finestre chiuse durante le ore più calde, aprendole nei momenti più freschi. Inoltre, regolare il condizionatore tra i 24 e i 26 gradi aiuta a mantenere una temperatura confortevole.

Indossare abiti leggeri e traspiranti aiuta a mantenere il corpo fresco. "Per trovare sollievo dal caldo, sono consigliati bagni e docce con acqua tiepida" suggerisce il Dott. Grassi. Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e di percorrere strade trafficate, dove l'inquinamento è maggiore. Utilizzare creme solari aiuta a prevenire scottature e la comparsa di macchie scure sulla pelle.

Se stai pianificando una vacanza durante gli ultimi mesi di gravidanza, informati sulle previsioni di eventuali ondate di calore nel luogo di destinazione. Al mare, limita l'esposizione al sole alle ore più fresche della giornata, utilizzando sempre creme protettive.

Contrastare il gonfiore addominale

Per alleviare il gonfiore addominale, disagio che riguarda molte donne specie nell’ultimo periodo di gestazione, il Dott. Grassi consiglia di sollevare i piedi quando possibile e di considerare l'uso di calze a compressione. "Un pediluvio con acqua fresca può offrire un sollievo immediato"

Esercizio fisico in gravidanza

Infine, per quanto riguarda l'esercizio fisico, durante gli ultimi mesi di gravidanza privilegiare attività leggere, come ad esempio: camminate, ginnastica dolce, yoga, conclude il Dottor Grassi.