Il piccolo Arthur guarisce da una leucemia incurabile grazie a un farmaco sperimentale

Arthur, 11 anni, è guarito da una Leucemia Linfoblastica Acuta a cellule B (B-ALL) grazie a una cura sperimentale. Il tumore era stato trattato con la chemioterapia ma senza alcun risultato. Così i medici del Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) di Londra lo hanno sottoposto a un trattamento farmacologico (il blinatumomab) che ha portato a una regressione del tumore e alla guarigione completa del ragazzino.

Arthur è tra i primi bambini ad aver ricevuto il farmaco. Il blinatumomab è un anticorpo monoclinale già autorizzato per la Leucemia Linfoblastica Acuta ma solo negli adulti. Gli esperti vorrebbero dimostrare la sua efficacia e sicurezza anche nei bambini cosicchè venga autorizzato anche nell'età pediatrica. Con questa finalità, circa 20 centri in tutto il Regno Unito lo stanno utilizzando off-label (cioè nella pratica clinica seppur al di fuori delle condizioni autorizzate dagli enti regolatori), tra questi il GOSH.

La leucemia linfoblastica acuta

Il piccolo Arthur era affetto da leucemia linfoblastica acuta (LLA, o Acute lymphoblastic leukemia), il tipo di cancro più frequente in assoluto nei bambini. Ad esserne colpiti ogni anno nel Regno Unito sono circa 450 bambini (400 in Italia). Il tumore colpisce le cellule del sistema immunitario, note come cellule B e cellule T, che combattono e proteggono dall’attacco dei virus. "L'LLA - spiega l’AIRC - si forma quando una cellula destinata a dare origine a cellule del nostro sistema immunitario, e che risiede nel midollo osseo, si trasforma da sana in tumorale e inizia a moltiplicarsi in modo incontrollato. In condizioni normali, un linfoblasto (cellula progenitrice da cui si può sviluppare questa forma di leucemia) si moltiplica generando nuovi globuli bianchi che sostituiscono quelli invecchiati ed eliminati. Ma se il DNA del linfoblasto è alterato, può acquisire nuove proprietà che lo trasformano in una cellula tumorale capace di moltiplicarsi senza sosta". La leucemia linfoblastica acuta viene solitamente trattata con una combinazione di chemioterapici, ma, nei casi più difficili si può effettuare anche un trapianto di cellule staminali emopoietiche, che permette di sostituire le cellule malate del midollo con cellule sane che daranno poi origine a cellule del sangue del tutto normali.

Come agisce l’anticorpo monoclonale

Blinatumomab (commercializzato come Blicynto) è una forma di immunoterapia estremamente selettiva e dall'elevato potenziale terapeutico. Distrugge alcuni tipi di cellule tumorali limitando al minimo il danno per le cellule sane. Lo fa riconoscendo determinate proteine (recettori) presenti sulla superficie delle cellule tumorali, e agganciandosi ad esse. In questo modo stimola il sistema immunitario dell’organismo ad aggredire ed uccidere le cellule neoplastiche. Si somministra per infusione in vena continua attraverso una cannula (un tubicino sottile che viene introdotto nella vena del braccio o della mano), mentre una pompa a batteria controlla la velocità con cui il farmaco scorre nel flusso sanguigno.

La terapia è "portatile"

Il vantaggio di questo farmaco è che può essere trasportato in uno zaino più piccolo di un libro di testo A4, rendendolo "portatile". Questo ha consentito ad Arthur di stare a casa con la sua famiglia, e di poter continuare a svolgere le attività quotidiane, come giocare sulle altalene del parco, mentre si sottoponeva al trattamento. Inoltre, a differenza della chemioterapia intensiva cui si era sottoposto senza alcun risultato, il farmaco non lo ha reso troppo stanco da impedirgli di svolgere le attività giornaliere. L’unico limite era il dover tornare in ospedale ogni quattro giorni per ricaricare il kit del farmaco.

Un trattamento meno "tossico" della chemioterapia

"Le chemioterapie - ha affermato il prof. Ajay Vora, consulente ematologo pediatrico presso il Great Ormond Street Hospital - sono veleni che uccidono le cellule leucemiche ma uccidono e danneggiano anche le cellule normali, e questo è ciò che causa i loro effetti collaterali. Blinatumomab è invece un trattamento più delicato e gentile”.

Da qualche anno è disponibile anche un altro farmaco immunoterapico mirato per l’LLA, le Car-T, ossia cellule del sistema immunitario modificate in laboratorio affinché siano capaci di attaccare il tumore. Ma è una terapia più costosa del blinatumomab poichè le cellule devono essere prima prelevate dal paziente, modificate in laboratorio, e infine iniettate iniettate nuovamente nel paziente, dove raggiungono le cellule tumorali per distruggerle.