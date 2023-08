Infarto, i sintomi sono differenti tra uomo e donna: come riconoscerli

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in tutto il mondo. Solo in Italia si registrano ogni anno 240 mila decessi per malattie ischemiche del cuore, come l'infarto, e malattie cerebrovascolari, come l’ictus. Si tratta di eventi imprevedibili, ma la prevenzione dei fattori di rischio e la rapidità dei soccorsi può fare la differenza tra la vita e la morte. Nel caso specifico degli arresti cardiaci improvvisi, quando si verificano al di fuori degli ospedali, determinano la morte nel 90% dei casi. Per chi viene colpito da infarto, ogni minuto è prezioso. Nei casi molto gravi, per ogni 10 minuti di ritardo, 3 pazienti in più su 100 perdono la vita. Più si aspetta, maggiore è la quantità di muscolo cardiaco che viene danneggiata, con importanti conseguenze nella qualità di vita. Per ridurre il ritardo è fondamentale imparare a riconoscere rapidamente i sintomi.

A tal proposito i ricercatori dello Smidt Heart Institute di Cedars-Sinai (in California) hanno condotto uno studio e individuato i segnali più comuni che possono verificarsi nelle 24 ore precedenti all'arresto cardiaco, osservando delle differenze tra i due sessi. Sì, a quanto pare gli uomini e le donne sono colpiti da sintomi, almeno in parte, diversi. "Sfruttare i sintomi premonitori per eseguire un triage efficace per coloro che hanno bisogno di effettuare una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria - ha affermato Sumeet Chugh, direttore del Centro per la prevenzione dell'arresto cardiaco presso lo Smidt Heart Institute e autore senior dello studio - potrebbe portare a un intervento precoce e alla prevenzione di morte imminente". I risultati dello studio, pubblicati su The Lancet, potrebbero portare a un nuovo paradigma per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa.

Lo studio

I ricercatori hanno esaminato i dati di due studi condotti da Chugh: lo studio “PRESTO” (Prediction of sudden death in multi-ethnic communities), in corso nella contea di Ventura (in California), e lo studio “SUDS” (Sudden unexpected death study) con sede a Portland (in Oregon). Entrambi gli studi hanno fornito ai ricercatori del Cedars-Sinai dati unici e basati sulla comunità per stabilire come prevedere al meglio l'arresto cardiaco improvviso. "Abbiamo avviato lo studio SUDS 22 anni fa - ha detto Chugh - e lo studio PRESTO 8 anni fa. Questi gruppi hanno fornito lezioni inestimabili lungo il percorso. È importante sottolineare che niente di questo lavoro sarebbe stato possibile senza la collaborazione e il supporto dei primi soccorritori, dei medici legali e degli operatori sanitari, sistemi ospedalieri che forniscono assistenza all’interno di queste comunità".

In entrambi gli studi, di Ventura e Oregon, i ricercatori hanno valutato la prevalenza dei sintomi individuali e degli insiemi di sintomi prima dell'arresto cardiaco improvviso, e confrontato questi risultati con i gruppi di controllo che avevano anch'essi richiesto cure mediche di emergenza.

Il 50% dei pazienti sperimenta almeno un sintomo 24 ore prima dell’infarto

Lo studio condotto nella contea di Ventura ha dimostrato che il 50% delle 823 persone che hanno avuto un arresto cardiaco improvviso testimoniato da un passante o da un soccorritore del servizio di medicina d’emergenza, ha sperimentato almeno un sintomo rivelatore 24 ore prima dell’infarto. Lo studio condotto nell’Oregon ha mostrato risultati simili. "Questo è il primo studio su base comunitaria - ha affermato Eduardo Marbán, direttore esecutivo dello Smidt Heart Institute - a valutare l'associazione dei sintomi premonitori, o serie di sintomi, con l'arresto cardiaco improvviso, utilizzando un gruppo di confronto con sintomi documentati dai servizi di emergenza sanitaria registrati come parte delle cure di emergenza di routine".

I sintomi premonitori negli uomini e nelle donne

Dallo studio è anche emerso che questo sintomo premonitore dell’arresto cardiaco non è lo stesso negli uomini e nelle donne. Nei primi il principale segno premonitore è il dolore al petto, mentre nelle seconde è la dispnea, ovvero la mancanza di respiro. "Tra gli uomini - hanno riferito i ricercatori - il dolore toracico, la dispnea e la diaforesi, ovvero la sudorazione, erano significativamente associati all'arresto cardiaco improvviso, mentre tra le donne solo la dispnea era significativamente associata all'arresto cardiaco improvviso". Lo studio ha però anche rilevato che gruppi più piccoli di pazienti, di entrambi i sessi, hanno manifestato anche altri sintomi spia, come palpitazioni, attività simil-convulsivante e sintomi simil-influenzali.

"Prossimamente - ha concluso Chugh - vorremmo integrare questi sintomi d'allarme specifici per sesso con funzionalità aggiuntive, come profili clinici e misure biometriche, per una migliore previsione dell'arresto cardiaco improvviso".