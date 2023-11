Lamenta forti crampi allo stomaco, i medici trovano 21 magneti nell'intestino

Un adolescente negli USA si è presentato al Pronto soccorso lamentando forti dolori addominali. Dopo una serie di esami, i medici rilevano nel suo stomaco la presenza di alcune pile di oggetti metallici con un diametro di circa 8 millimetri (quasi un terzo di pollice). Per ulteriori accertamenti, il ragazzo viene mandato in un altro ospedale, dove ulteriori radiografie confermano la presenza di magneti al neodimio (una lega fortemente magnetica): questi oggetti metallici avevano creato un’ulcera gastrica molto dolorosa, ovvero un'erosione del rivestimento interno dello stomaco. Dopo essere stati rimossi dall’equipe medica con una lunga pinza e una retina medica, ulteriori indagini effettuate nei due giorni successivi rilevano la presenza di altri magneti sia nell'ileo distale e che nella regione della valvola del colon ascendente/ileocecale, che avevano iniziato a perforare l'intestino causando i primi segni di putrefazione dei tessuti. Una condizione potenzialmente letale poiché può causare la fuoriuscita del materiale fecale dall'intestino e la sepsi (o setticemia).

Radiografia che mostra oggetti luminosi nello stomaco e nell'intestino del paziente. ( Credit: BMJ Journals )

Sebbene alcuni di essi siano stati rimossi con una semplice colonscopia, è stato necessario per rimuovere gli altri anche un intervento chirurgico, durante il quale sono stati scoperti altri 15 magneti. In tutto i medici hanno rimosso dal corpo del ragazzino ben 21 potenti magneti al neodimio. Fortunatamente la rimozione tempestiva e la terapia antibiotica hanno evitato importanti conseguenze cliniche per l’adolescente, il quale, dopo un periodo di convalescenza di sei giorni in ospedale, è tornato a mangiare e bere normalmente, ed ora sta bene. A descrivere il case report su BMJ Case Reports è stato un team di medici del Lake Erie College of Osteopathic Medicine di Elmira (New York).

Come sono finiti nell’intestino 21 magneti?

Secondo il ragazzo e la sua famiglia l’ingestione dei magneti è stata un incidente, avvenuto molto probabilmente durante un episodio di sonnambulismo. Anche perché il ragazzo non ricorda assolutamente di aver ingoiato questi oggetti metallici. Sebbene ingoiare oggetti estranei mentre si dorme sia molto insolito, avere un disturbo alimentare che si manifesta durante il sonno è, al contrario, molto comune, come suggerisce anche uno studio secondo cui fino a 1 persona su 20 può ingerire rapidamente un pasto o uno spuntino mentre dorme o sonnecchia. Un’altra ipotesi è che il giovane soffra di una qualche condizione psichiatrica. Esistono infatti diversi disturbi mentali che spingono a ingurgitare intenzionalmente oggetti di diversa natura.

La pila di magneti presenti nello stomaco del paziente. (Credit: BMJ Journals )

I piccoli magneti non sono un pericolo solo per i più piccoli

Questo caso clinico dimostra che l’ingestione di questi piccoli magneti non è solo un rischio per i più piccoli, che tendono a mettere in bocca qualsiasi oggetto gli capiti davanti, ma anche nell’adolescenza. A tal proposito gli autori dello studio sottolineano come questo caso possa spronare la ricerca in questo campo e far luce sui casi come quello preso in esame. "La gestione di un’ingestione non nota di magneti multipli nella popolazione pediatrica più anziana - hanno spiegato gli autori - non è ben documentata e questo caso può fornire informazioni uniche per la gestione di casi simili".