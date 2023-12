Lamenta forti dolori addominali e scopre di aspettare un bambino che cresceva nello stomaco

Protagonista di questa incredibile storia è una 37enne francese, già madre di due figli. La donna si è presentata in ospedale poiché da 10 giorni lamentava forti dolori addominali. Dopo essere stata sottoposta a una risonanza magnetica all'addome, ha scoperto di aspettare un bambino da 23 settimane. Tuttavia, il feto "normalmente formato" non si trovava nell’utero, come di solito avviene, ma stava crescendo nella cavità addominale. "Questo tipo di gravidanza - hanno spiegato Guillaume Gorincour, dell’Imadis Téléradiologie di Lione (Francia), e Malik Boukerrou, del Centre Hospitalier Universitaire Sud Réunion di Saint-Denis, Isola di La Réunion (Francia) - è definita 'gravidanza ectopica addominale', una condizione quasi sempre fatale per il bambino". Cionostante i chirurghi sono riusciti a farlo nascere alla 29esima settimana e, nel giro di tre mesi, sia la madre sia il bambino sono stati dimessi. Il caso è stato descritto in un report pubblicato su New England Journal of Medicine.

Cos’è la gravidanza ectopica addominale

Conosciuta anche come "gravidanza extrauterina", si verifica quando l’impianto dell’ovulo fecondato nelle tube di Falloppio non riesce a raggiungere l’utero, ma si impianta in tessuti esterni, come le tube di Falloppio (gravidanza ectopica tubarica), l’ovaia (gravidanza ectopica ovarica o tubo-ovarica) o l’addome/cavità peritoneale (gravidanza ectopica addominale). Nel caso della 37enne francese l’annidamento dell’ovulo fecondato è avvenuta nell’addome, precisamente nella cavità peritoneale (spazio addominale che contiene gli organi dell’addome, come stomaco e intestino), e il feto stava crescendo con la placenta attaccata alla parte superiore del bacino. Si tratta di una condizione molto rara. Secondo alcune stime, solo l’1,6% circa di tutte le gravidanze sarebbe di natura ectopica, mentre circa il 95% delle gravidanze extrauterine è di tipo tubarico.

Le cause e i rischi

La causa più probabile di una gravidanza ectopica è un’alterazione dell’anatomia delle tube per pregresse infezioni pelviche, interventi chirurgici, endometriosi o lesioni anatomiche o infiammatorie, determinate dalle stesse cause. In caso di gravidanza ectopica, nella maggior parte dei casi, il feto non sopravvive poiché i tessuti esterni all’utero non sono in grado di fornire l’apporto di sangue e sostanze nutritive necessari. Solitamente la struttura che lo contiene si rompe dopo circa 6-16 settimane, provocando un grave sanguinamento che può essere graduale o talmente rapido da mettere a rischio la vita della madre. Tuttavia, se la gravidanza ectopica viene diagnosticata prima che si rompa, e quindi interrotta il prima possibile, la mamma non rischia di morire.

Una storia a lieto fine

Per fortuna, nel caso della 37enne francese è stato possibile salvare sia mamma che bambino. Nonostante la gravidanza ectopica sia stata scoperta quando il bambino era di 23 settimane, i medici sono riusciti a salvare la mamma e a far nascere il bambino alla 29esima settimana con un intervento di laparotomia (praticando un’incisione nell’addome). Il bimbo è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva neonatale, mentre la madre sottoposta, 12 giorni dopo il parto, a un intervento chirurgico per rimuovere il resto della placenta. Dopo 25 giorni la madre è stata dimessa dall’ospedale, e il suo piccolo l’ha raggiunta dopo due mesi.