"Quattromila morti in un anno, ma la legge per i Dca non viene ancora attuata"

Se ne parla (fortunatamente) spesso. Se ne parla (purtroppo) male. Dare voce a chi lotta da sempre in prima linea è l'unico vero modo per fare un'informazione corretta. Si tratta di DCA - Disturbi del Comportamento Alimentare - e ne abbiamo discusso con Stefano Tavilla, che ha ideato la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Tavilla ha conosciuto sulla propria pelle cosa vuol dire vivere in un Paese in cui i DCA non sono considerati come dovrebbero. Prima di essere il presidente dell’associazione "Mi nutro di vita", Stefano è il padre di Giulia, una ragazza scomparsa a 17 anni, proprio il 15 marzo, per problemi legati ai DCA mentre era in lista di attesa per entrare in un centro specializzato. Purtroppo, a distanza di anni, c'è ancora tanto, troppo da fare. Sensibilizzare i media, i cittadini e le Istituzioni è il primo passo.

Anche in vista del crescente numero di malati. Secondo gli ultimi dati disponibili, tra il 2021 e il 2022 gli accessi per disturbi del comportamento alimentare al pronto soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sono raddoppiati. Aumentati di oltre il 50% anche i ricoveri, passati dai 180 casi pre-pandemia (2019) a quasi 300 casi nell’ultimo anno. Numeri preoccupanti di un fenomeno che coinvolge in Italia circa 3 milioni di persone e rappresenta nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la seconda causa di morte per le ragazze nella fascia di età tra i 12 e i 25 anni.

Tavilla, cosa manca a livello legislativo?

"L'attuazione della legge, che già esiste. Nella fattispecie manca un decreto attuativo. Lo può fare o il ministro della salute (sotto il cui ministero proprio da poco il Fiocchetto Lilla ha manifestato insieme ad altre associazioni, ndr) o il Presidente del Consiglio. Dev'essere una volontà della maggioranza. Ad oggi vediamo che questa volontà non c'è. È dall'ottobre del 2021 che scendiamo in piazza per chiedere il riconoscimento".

Qualcosa in passato si era mosso, giusto?

"Sì, durante il Governo Conte. Ma parliamoci chiaro: c'erano tutti in quel Governo. Venne fatto questo emendamento che poi divenne Legge subito dopo con il Governo Draghi".

Cos'è stato fatto nel frattempo?

"Hanno introdotto quei famosi fondi per fare da ponte all'attuazione, alla revisione dei LEA - Livelli Essenziali d'Assistenza - di quella legge. Non erano strutturali, noi lo sapevamo. Ma il punto non sono neanche i fondi, poiché hanno fatto da cerotto a una situazione gravissima ma non hanno spostato nulla. Anzi, il numero dei malati è aumentato e anche quello dei decessi. Si tratta di almeno 4.000 morti nel 2023".

Entriamo nei dettagli dei fondi

"Si tratta di 200 milioni per i LEA, ma c'è di tutto: autistici, malati terminali etc. Questo fondo esiste già da tempo. La domanda che ci poniamo è la seguente: quanti sono per i DCA? 50 milioni? Ma sono nei 200 o sono extra? E sicuramente saranno per prestazioni ed esenzioni. Non ce ne facciamo nulla. Non c'è una diagnosi. Se io non ho una diagnosi, non so cosa ho, come posso accedere a una prestazione? Lo vediamo in tutta la Sanità. Il punto è questo: non servono nuove esenzioni ma nuovi servizi e devono essere servizi pubblici, con figure formate e preposte. Servono nuove strutture e nuovi centri, per il primo riconoscimento. Solo un esempio: a Roma devi aspettare ben 9 mesi. Vuol dire che quella persona diventerà un malato terminale".

Una situazione disastrosa. È così in tutta Italia?

"Su 20 regioni, la metà non ha i livelli di cura. Se ci sono, sono solo al Nord. Chi vive al Sud è anche costretto a pagarsi i trasporti, l'alloggio. La Lombardia, ad esempio, ha tante strutture ma riceve la domanda anche dai fuori Regione".

Cosa chiedete, dunque?

"Che venga attuata quella legge, in virtù di quei numeri e in virtù del fatto che queste patologie non possono rimanere catalogate nell'area della psichiatria perché hanno altre caratteristiche e necessitano di altre forme di servizi. Sono molto più complesse e anche più costose. Presuppongono figure multidisciplinari. Diventano malattie lunghe sul tempo, per questo dobbiamo lavorare soprattutto sul prima, in maniera uniforme su tutto il territorio italiano, per far sì che si arrivi in tempo".