Ogni quanto cambiare le lenzuola

Quanto spesso si dovrebbero cambiare e lavare le lenzuola? È un argomento che spesso viene sottaciuto ma in Inghilterra un sondaggio ha evidenziato come troppe persone lo reputino un falso problema o quanto più qualcosa da prendere un po' troppo sotto gamba.

Se la maggioranza delle donne single ci tiene a specificare di lavare la biancheria del letto ogni due settimane, quasi la metà degli uomini single ha affermato di non lavare le lenzuola da quattro mesi e circa il 12% ha ammesso di non ricordare affatto l'ultima volta di averlo fatto. Cosa che non è di certo una buona idea come ricorda la dottoressa Lindsay Browning, psicologa, neuroscienziata ed esperta del sonno. In una intervista alla radio pubblica inglese ricorda infatti che sarebbe buona norma cambiare le lenzuola una volta alla settimana, o al massimo ogni due settimane.

L'igiene è infatti importante: il sudore non solo impregna le lenzuola ostacolando il ricambio dell'aria, ma nel letto finisco per accumularsi le cellule morte della pelle che finiscono per nutrire gli acari che possono indurre prurito ma anche eruzioni cutanee. Un altro problema che potrebbe nascere da una mancata pulizia frequente è l'accumulo di allergeni che soprattutto in primavera possono portare alla febbre da fieno non solo per i soggetti più allergici.

Come spiega il dottor Browning la camera da letto dovrebbe essere un "santuario" per dormire e il profumo di biancheria pulita non potrà che aiutare a sentirci "calmi e felici".