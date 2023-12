Mal di gola, come capire se è batterico o virale (e quando prendere l'antibiotico)

Quando le temperature si abbassano i virus e i batteri circolano di più e attaccano con maggiore faciltà. Anche perchè gli sbalzi di temperatura a cui l'organismo è esposto soprattutto nella stagione invernale rendono il sistema immunitario più vulnerabile. Tra i malanni più insidiosi in inverno, oltre all'influenza, c'è il ma di gola (faringite), un processo infiammatorio di natura infettiva che interessa la faringe. Quando l’infiammazione coinvolge anche la mucosa del naso si parla di rino-faringite, se invece interessa anche le tonsille é detta faringo-tonsillite.

A causare la faringite è nella maggioranza dei casi un’infezione virale (ad es. virus parainfluenzali, adenovirus e virus del raffreddore). Di norma in 3-5 giorni il problema tende a risolversi, a meno che non sia causato dal virus di Epstein-Barr (mononucleosi), la forma più insidiosa e persistente. Altre volte può originare da un’infezione batterica (principalmente dallo streptococco beta emolitico di gruppo A), infezioni del rinofaringe e dell’orofaringe (adenoiditi, tonsilliti) e malattie del naso e dei seni paranasali (riniti, rinosinusiti, ostruzione respiratoria nasale). Inoltre, non è raro che all’infezione virale se ne sovrapponga una batterica. Capire l’origine è fondamentale per iniziare le giusta terapia.

Mal di gola virale e batterico: come distinguerli

La maggior parte delle faringiti ha un’origine virale. In tal caso, il mal di gola si manifesta con sintomi quali difficoltà e dolore ad ingoiare, senso di corpo estraneo in gola, sensazione di secchezza e/o di prurito come bruciore tra naso e gola, a cui si possono associare naso che cola, arrossamento locale della mucosa, tosse, ed altri disturbi come mal di testa e dolori muscolari. Quando si presenta anche la febbre, è in genere lieve (38 °C) e tende a risolversi in un paio di giorni. Le forme batteriche tendono invece a insorgere in maniera più violenta con febbre molto alta (40° C) ed altri sintomi come la gola arrossata, le tonsille che si ingrossano, e si possono formare delle "placche".

Se il batterio a causare il mal di gola è lo streptococco beta emolitico di gruppo A, la faringite può anche diventare cronica, quindi persistere nel tempo, e dare frequenti ricadute. E’ molto importante non sottovalutare questa infezione perchè il batterio può causare vari tipi di complicanze.

Come si fa la diagnosi

Se il medico sospetta una faringite causata dallo streptococco beta emolitico di gruppo A, soprattutto nei bambini, eseguirà un test rapido (RADT) per la ricerca degli antigeni dello streptococco che dà una risposta in 10 minuti, che si effettua anche in ambulatorio. Se sospetta un'altra infezione di origine batterica, può prescrivere l'esame colturale del tampone faringeo con antibiogramma (individua i farmaci antibiotici più efficaci per inattivare il batterio). Se il test rapido, o l’esame colturale del tampone faringeo, confermano la presenza di streptococco beta emolitico di gruppo A o di altre infezioni, il medico prescriverà la terapia antibiotica più opportuna. In alcuni casi, se si sospetta una mononucleosi o altri tipi di infezioni come, come la faringite da citomegalovirus o da coxsackie virus (malattia mani-piedi-bocca), il medico può prescrive alcuni specifici esami del sangue.

Come si cura il mal di gola

Se la faringite è di natura virale, l’Istituto Superiore di Sanità consiglia il riposo per permettere al sistema immunitario di combattere l’infezione, di bere molti liquidi evitando bevande troppo calde, e di evitare fumo e alcol. Tuttavia, per alleviare i sintomi si può ricorrere anche a farmaci antinfiammatori (ad es. ibuprofene) e analgesici (ad es. paracetamolo), uso di collutori e inalazioni o pasticche con sostanze balsamiche. Se il mal di gola ha invece un'origine batterica vanno usati gli antibiotici (azitromicina, calritromicina, ecc) prescritti esclusivamente dal medico.