"Malattia X": cos’è e perché potrebbe causare 50 milioni di morti

Sono trascorsi solo pochi mesi dalla fine dell'emergenza Covid, ma già si sta già parlando di una nuova possibile pandemia. Un nuovo morbo, causato da un virus sconosciuto, definito "Malattia X" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che, secondo le previsioni, potrebbe causare 20 volte più vittime del Covid. Al momento non si sa quale microrganismo patogeno potrebbe scatenare questa nuova patologia né quali sintomi presenterà né quali conseguenze avrà sulla salute. Ma ci sarà quasi senza dubbio. Tuttavia, secondo gli esperti, è possibile arginare la diffusione di questa malattia potenzialmente letale attraverso uno studio attento dei patogeni ‘prioritari’ (che possono causare epidemie o pandemie) e mettendo a punto azioni preventive.

La "Malattia X" e le precedenti pandemie

In un articolo scritto per il Daily Mail, la ex presidente della task force sui vaccini del Regno Unito Kate Bingham ha spiegato che il nuovo morbo potrebbe avere un impatto simile alla devastante influenza spagnola del 1918-1920. "La pandemia influenzale del 1918-19 - ha spiegato - uccise almeno 50 milioni di persone in tutto il mondo, il doppio di quelle della Prima guerra mondiale. Oggi, potremmo aspettarci un bilancio di vittime simile da uno dei tanti virus che già esistono".

Secondo gli esperti, dunque, quella causata dal Covid non sarà l’ultima pandemia che colpirà l’umanità, ma d’altronde non è stata neanche la prima. La storia dell’uomo è stata caratterizzata da decine di epidemie e pandemie causate dalla diffusione di nuovi virus o della mutazione di virus già esistenti. Pensiamo all’influenza spagnola e all’epidemia SARS, o ancora all’Ebola e all'influenza aviaria, per citare solo quelle più recenti risalenti all’ultimo secolo.

Cosa scatena una pandemia

La maggior parte di queste pandemie (come il vaiolo, il morbillo, l’influenza aviaria, l’Ebola e l’HIV) hanno avuto un’origine animale (zoonosi), sono nate cioè da una stretta convivenza tra l’uomo e gli animali da allevamento. Altre epidemie, invece, sono state scatenate da virus e batteri presenti in habitat, oggetto di colonizzazione o deforestazione, sconosciuti all’uomo (ed al suo sistema immunitario) fino a quel momento.

L’elenco dei virus più pericolosi al mondo

Nel 2017 l'OMS aveva pubblicato il primo elenco dei patogeni "prioritari", cioè dei microrganismi che possono causare epidemie o pandemie, per orientare la ricerca e gli investimenti globali, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di vaccini, test e cure. "Prendere di mira gli agenti patogeni e le famiglie di virus prioritari per la ricerca e lo sviluppo di contromisure - ha affermato il dott. Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell’OMS - è essenziale per una risposta rapida ed efficace alle epidemie e alle pandemie. Senza investimenti significativi in ricerca e sviluppo prima della pandemia Covid non sarebbe stato possibile sviluppare vaccini sicuri ed efficaci in tempi record".

L’elenco è in continuo aggiornamento e comprende: Covid, febbre emorragica Crimea-Congo, virus Ebola e Marburg, febbre di Lassa, MERS, SARS, Nipah e henipavirus, febbre della Rift Valley, Zika e Malattia X. Si tratta di un enorme lavoro frutto dello studio di oltre 300 scienziati che sta esaminando attentamente oltre 25 famiglie di virus e batteri, ciascuna delle quali comprende centinaia o migliaia di virus diversi che potrebbero evolversi fino a causare una pandemia. Non solo, si stima che potrebbero esserci circa 1,7 milioni di virus ancora sconosciuti in natura, la metà dei quali potrebbe raggiungere la popolazione umana e dare inizio a nuove pandemie, uccidendo milioni di esseri umani.

Perché le pandemie tenderanno ad emergere sempre più spesso

Le ragioni sono legate a tre fenomeni: la globalizzazione, il sovraffollamento delle città e la deforestazione (che comporta la distruzione dei enormi porzioni di habitat naturale). Questi fenomeni, secondo gli esperti, stanno contribuendo a creare le condizioni ideali affinché i virus mutino e compiano il cosiddetto "salto di specie" (processo naturale per cui un patogeno degli animali evolve e diventa in grado di infettare, riprodursi e trasmettersi all'interno dell'essere umano). Ecco spiegato perché circa tre quarti delle malattie infettive emergenti hanno origine negli animali e poi passano da una specie all’altra fino a poter, in determinate circostanze, infettare gli esseri umani. La "Malattia X" potrebbe essere la prossima.

L'importanza di progettare vaccini in tempi record

In un tale contesto risulta fondamentale continuare a studiare le famiglie conosciute di virus e iniziare a mettere a punto preventivamente armi per contrastarle. La prima arma che dobbiamo avere a disposizione, secondo gli esperti, sono vaccini progettati e consegnati in tempi record. A tal proposito Bingham ha ricordato la condizione in cui ci trovavamo nel maggio 2020: "Le infezioni e i decessi aumentavano continuamente e gli ospedali erano al collasso. La pandemia aveva piegato l’economia più di qualsiasi recessione. La vaccinazione di massa era l’unica soluzione credibile". "Sviluppare vaccini adeguati in meno di un anno - ha aggiunto Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell'Oms - è stato una sorta di miracolo. Eppure anche questa velocità sarebbe insufficiente se la prossima pandemia si rivelasse molto più letale della precedente".

"Per questo motivo - ha detto Bingham -, è necessario avere una raccolta di diversi prototipi di vaccini per ogni famiglia di virus pericolosi di cui siamo a conoscenza". "Svilupparli prima che inizi la prossima potenziale pandemia - ha spiegato - significa che nel momento X si avrebbero a disposizioni delle ottime basi da cui partire per mettere a punto vaccini più specifici. Questo permetterebbe di avere a disposizione in tempi brevi vaccini mirati, e quindi un vantaggio, perché saremmo in grado di progettare quei vaccini per colpire le caratteristiche molto specifiche della malattia X".

"Per fare ciò - ha concluso Bingham - tutti i Paesi dovrebbero accettare di firmare un Trattato sulla prevenzione e preparazione in materia di pandemia che consentirebbe la condivisione di informazioni tra scienziati e medici e darebbe una chiara responsabilità per lo sviluppo e la produzione dei vaccini".