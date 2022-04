Malattie cardiache e depressione, qual è la correlazione?

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel nostro Paese, e aumentano drasticamente con l’avanzare dell'età, ma con delle differenze nella progressione e nell’esito tra i due sessi. Nella popolazione femminile compaiono, infatti, con un ritardo di almeno 10 anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa le donne sono aiutate dalla protezione ormonale, successivamente, invece, rischiano più degli uomini eventi cardiovascolari, e con esiti talvolta anche più gravi. Secondo la ricerca, esiste, inoltre, un forte legame tra malattie cardiovascolari e depressione (la malattia mentale più diffusa in entrambi sessi, ma di più nelle donne) a causa dei fattori di rischio che queste due patologie hanno in comune. A suggerire tale correlazione numerosi studi che hanno dimostrato come la depressione sia più comune tra le persone con malattie cardiache rispetto alla popolazione generale. Inoltre, i soggetti sani con sintomi depressivi evidenti hanno maggiori probabilità di sviluppare malattie cardiache rispetto a quelle che non soffrono di depressione, mentre nei soggetti con malattie cardiache acute (ad esempio, chi ha avuto un infarto) avere la depressione è associato a un aumento del rischio di ulteriori attacchi di cuore e morte, non solo per malattie cardiache, ma per qualsiasi causa.

Tuttavia, fino ad oggi ancora pochi studi hanno indagato se queste tendenze sono vere anche al contrario, e cioè se i fattori di rischio cardiovascolari sono associati a una maggiore probabilità di sviluppare depressione. Ad aver esplorato l'associazione tra fattori di rischio cardiovascolare e stato depressivo negli adulti di mezza età e negli anziani, è stato un gruppo di ricerca dell'Università di Granada in Spagna. Secondo lo studio, pubblicato su PLOS ONE, l'associazione tra malattie cardiovascolari e depressione è mediata dalla cosiddetta sindrome metabolica o MetS (un gruppo di condizioni patologiche che si verificano insieme, tra cui ipertensione, glicemia alta, grasso corporeo in eccesso intorno alla vita e colesterolo elevato, che aumentano il rischio di malattie cardiache, ictus e diabete di tipo 2). Per questo motivo gli autori suggeriscono la prevenzione e il trattamento della MetS come strategia fondamentale per la prevenzione del rischio cardiovascolare e dei sintomi depressivi.

Il calcolo del rischio cardiovascolare

I ricercatori hanno utilizzato i dati relativi a 4.500 persone (maschi e femmine di età compresa tra i 55 e i 75 anni) che hanno partecipato allo studio più ampio “PREDIMED-Plus”. Tale studio, ancora in corso, è nato con l’obiettivo di analizzare gli effetti di una dieta mediterranea ipocalorica e un programma di attività fisica su persone in sovrappeso o obese, e che hanno la sindrome metabolica. Per calcolare il rischio di malattie cardiache (CDV) di questi soggetti, i ricercatori hanno utilizzato l’ormai collaudato "punteggio di rischio di Framingham", metodo sviluppato per identificare i principali fattori di rischio CVD, nonché preziose informazioni sugli effetti di questi fattori come pressione sanguigna, livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue, età, sesso e problemi. Così hanno classificato le persone come a basso, medio o alto rischio di avere un infarto o morire di malattie cardiache entro dieci anni. Ai partecipanti, inoltre, è stato chiesto di compilare un questionario sui loro sintomi depressivi prima che iniziassero a seguire le diete e i programmi di attività fisica, e dopo due anni.

Dieta ipocalorica ed esercizio fisico riducono i sintomi depressivi

Gli autori hanno osservato che dopo due anni i sintomi di depressione di tutti i partecipanti si erano ridotti in media. In particolare erano diminuiti maggiormente in coloro che avevano un basso rischio cardiovascolare e in coloro che stavano seguendo la dieta mediterranea ipercalorica e il programma di attività fisica. Inoltre, hanno anche scoperto che bassi livelli di colesterolo e di glicemia erano associati a sintomi di depressione più bassi dopo due anni. “Tuttavia - hanno spiegato i ricercatori - il ruolo di altri fattori come il colesterolo totale o l'adesione alla dieta mediterranea nell'associazione tra rischio cardiovascolare e depressione merita ulteriori ricerche. Dovrebbero essere identificati i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari come indicatori precoci dello sviluppo della depressione negli anziani con sovrappeso o obesità e sindrome metabolica”.

Le donne con rischio cardiovascolare hanno più probabilità di essere depresse

Gli autori, inoltre, hanno analizzato i dati per sesso e scoperto che il rischio cardiovascolare alto e molto alto era associato a sintomi depressivi soprattutto nelle donne (e meno negli uomini). Questo dato conferma la tendenza che vede le donne sperimentare tassi di depressione più elevati rispetto agli uomini nella popolazione generale, ed è in linea con ricerche precedenti che hanno dimostrato come le donne con malattie cardiache abbiano livelli di depressione più elevati rispetto agli uomini con malattie cardiache.

Perché depressione e malattie cardiache sono collegate?

Lo studio spagnolo dimostra che esiste un collegamento tra malattie cardiache e depressione poiché queste due patologie hanno in comune una serie di fattori di rischio biologici come l’aumento dell’infiammazione, la disfunzione endoteliale (costrizione dei vasi sanguigni nel cuore), l’alterata attività del sistema nervoso autonomo (il sistema nervoso autonomo controlla i muscoli, compreso il cuore) e la disfunzione delle piastrine (dove è più probabile che le piastrine si attacchino e formino coaguli).

L’importanza di uno stile di vita sano per ridurre il rischio

Lo studio, però, ha anche dimostrato come seguire uno stile di vita sano, quindi praticare una regolare attività fisica (fare sport e qualsiasi attività che richieda movimento come camminare a passo svelto per almeno 30 minuti al giorno), non fumare, evitare/limitare il consumo di alcol, e seguire una dieta sana (ricca di frutta e verdura, legumi, di alimenti a basso contenuto di grassi animali, come pesce, pollame, con scarsa quantità di carni rosse e insaccati, dolci e bevande zuccherine), contribuisca a migliorare la salute cardiovascolare e quindi prevenire l'insorgenza della depressione. Al contrario, seguire uno stile di vita malsano è associato a un aumento del rischio di malattie cardiache e di depressione.

Ma, sebbene lo studio spagnolo suggerisca che l'esercizio fisico sia un trattamento molto efficace per la depressione nelle persone con malattie cardiache, il ruolo della dieta come intervento per la depressione è ancora poco chiaro. "Ci auguriamo che la nostra ricerca - hanno concluso i ricercatori - rappresenti un punto di partenza per ulteriori indagini sulla dieta e sulo stile di vita come potenziali trattamenti per la depressione in coloro che sono a rischio di malattie cardiache".