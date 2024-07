Le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento, il medico avverte: "Attenzione al papilloma, potreste averlo senza sapere"

Desta preoccupazione il crescente aumento di malattie sessualmente trasmissibili in Occidente, tanto che sia l’autorità sanitaria americana (Cdc) che quella europea (Ecdc) hanno lanciato un appello per ricordare di fare sesso protetto. In Europa, si parla di un 48% in più dei casi di gonorrea, del 34% di quelli di sifilide e del 16% per la clamidia (dati riferiti al 2022). Per approfondire la tematica, abbiamo intervistato il Dottor Andrea Paradisi, specialista in Dermatologia e Venereologia, dirigente medico presso l'UOC di Dermatologia, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Perché le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento?

"Le cause principali possono essere le seguenti: cambiamenti nei comportamenti sessuali, ovvero un maggior numero di persone che ha rapporti sessuali con partner multipli e occasionali, la riduzione dell'uso del preservativo e l'uso di app e siti di incontri che ha facilitato e aumentato le opportunità di incontri sessuali non protetti. Ma anche la riduzione della percezione del rischio. Con i progressi nella terapia antiretrovirale per l'HIV e altre MST, molte persone percepiscono queste malattie come meno pericolose, spingendosi a condotte sessuali più rischiose".

Cosa dicono i dati al riguardo?

"Secondo i dati ISS, dal 1991 al 2021, il Sistema di sorveglianza ha segnalato un totale di 151.384 nuovi casi di IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse). Dopo un periodo di stabilità, dal 2005 al 2016 le segnalazioni hanno subito un incremento pari al 37,4%. Di nuovo nel 2021, sono aumentate del 17,6% rispetto al 2020. Nell’intero periodo, il 71,8% dei casi di IST è stato diagnosticato negli uomini e il 28,2% nelle donne. L’età mediana dei soggetti segnalati è stata di 32 anni".

Già in passato era accaduto qualcosa di simile?

"Certamente: la Sifilide durante il Rinascimento, la Gonorrea nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, fino alla pandemia di HIV/AIDS negli anni 80, una delle più devastanti della storia moderna".

Qual è la malattia sessualmente trasmissibile più diffusa al momento e perché proprio quella?

"Dal 1991 al 2021, le patologie più frequenti sono state i condilomi ano-genitali, la sifilide latente e l’herpes genitale. Il virus HPV, ovvero il papilloma virus, è estremamente contagioso, tramite contatto diretto pelle a pelle durante rapporti sessuali vaginali, anali o orali. Consideri che si stima che la maggior parte delle persone sessualmente attive contrarrà almeno un tipo di HPV nel corso della propria vita":

Come mai sono così diffuse?

"Sono infezioni spesso asintomatiche. Quindi, le persone infette possono trasmettere il virus ad altri senza essere consapevoli di averlo"

Lo sono equamente tra etero e omosessuali?

"In Italia, le differenze nella prevalenza delle infezioni sessualmente trasmissibili (MST) tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM) ed eterosessuali sono evidenti. Le faccio solo un esempio: la prevalenza di HIV è significativamente più alta negli MSM rispetto agli eterosessuali. Nel 2021, la prevalenza tra gli MSM è stata del 27,2%, mentre tra gli eterosessuali si è stabilizzata intorno al 2,9%".

In base alla sua esperienza, quanto sono informati i giovani sul tema?

"Molti giovani hanno una conoscenza di base delle MST più comuni, come HIV/AIDS, ma spesso mancano informazioni dettagliate su altre infezioni come gonorrea, sifilide, e clamidia. Inoltre, tendono a ottenere informazioni sulle MST principalmente da internet, amici e partner, invece che da fonti mediche affidabili".

Che ruolo gioca l'educazione sessuale in tutto questo?

"Importantissimo. In alcuni paesi, i programmi scolastici offrono una formazione completa sulle MST, mentre in altri le informazioni sono limitate o inesistenti. Torniamo alla prima domanda: l'uso del preservativo tra i giovani è irregolare":



Le MST sono facilmente curabili?

"Sono curabili o gestibili con il trattamento appropriato; tuttavia, una diagnosi precoce è fondamentale per evitare le complicanze associate ad un MST di lunga durata. Le infezioni da clamidia e gonorrea, se trattate tempestivamente, possono essere completamente curate senza conseguenze a lungo termine. Tuttavia, se non trattate, possono causare complicazioni gravi come malattia infiammatoria pelvica, infertilità o setticemie. L'HIV non è curabile, ma può essere gestito efficacemente con la terapia antiretrovirale (ART)".

In cosa consiste la terapia?

"Ad esempio i farmaci antiretrovirali nell'HIV possono ridurre la carica virale a livelli non rilevabili, prevenendo la progressione verso l'AIDS e permettendo alle persone di vivere una vita lunga e sana. La maggior parte delle infezioni da HPV sono asintomatiche e si risolvono da sole. Tuttavia, alcuni ceppi possono causare verruche genitali o lesioni precancerose che richiedono trattamento".

In che modo il Sistema Sanitario Nazionale sostiene i pazienti malati di MST?

"Il SSN offre test gratuiti o a basso costo per diverse MST, inclusi HIV, sifilide, gonorrea e clamidia. La maggior parte dei trattamenti per le MST è coperta dal SSN. Non dimentichiamo anche i servizi di consulenza e i programmi di prevenzione previste dal SSN. Ma anche la vaccinazione contro l'HPV, che è offerta gratuitamente a ragazze e ragazzi adolescenti, con l'obiettivo di prevenire le infezioni da HPV e le conseguenze correlate".

Qual è l’ostacolo più grande che ancora, come società, dovremmo superare per ribaltare la tendenza?

"I tabù culturali associati a queste infezioni. La vergogna e il giudizio sociale spesso impediscono alle persone di cercare informazioni, sottoporsi a test e ricevere trattamenti tempestivi".

Quali misure dovrebbe attuare il Governo al riguardo?

"Implementare programmi di educazione sessuale esaustivi nelle scuole che coprano tutti gli aspetti delle MST, inclusa la prevenzione, i sintomi, e l'importanza del trattamento tempestivo. Garantire l’accesso gratuito o a basso costo ai test diagnostici e alle cure, implementando campagne di screening e giornate di sensibilizzazione":

Per terminare: qual è il ruolo della famiglia e quale quello della scuola?

"Devono incoraggiare l’uso dei metodi di protezione e la pratica del sesso sicuro. Fornire programmi di educazione sessuale regolari e completi come parte del curriculum scolastico".