Mammografia, a chi è offerta gratuitamente (e a quale età iniziare a farla)

La mammografia è un esame molto importante perchè può rilevare eventuali masse tumorali al seno a uno stadio precoce. In Italia viene offerta gratuitamente a livello regionale a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, ogni due anni, e in alcune regioni fino all’età di 74 anni. Questo perché il rischio di carcinoma della mammella aumenta con l'aumentare dell'età, con una probabilità di svilupparlo del 2,4% nelle donne fino a 49 anni (1 su 40), del 5,5% nelle donne tra 50 e 69 anni (1 su 20) e del 4,7% nelle donne tra 70 e 84 anni (1 su 25). Tuttavia, la neoplasia può presentarsi anche prima dei 50 anni se sono presenti fattori di rischio come familiarità o condizioni cliniche come l'essere portatrici della mutazione genetica BRCA1 e/o BRCA2.

"Lo screening mammografico – spiega a Today la dott.ssa Roberta Caputo, oncologa del Dipartimento di Senologia Irccs Pascale di Napoli - è una attività di prevenzione secondaria periodica rivolta a donne asintomatiche al fine di effettuare una diagnosi di carcinoma mammario in stadio precoce. L’intento è quello di cercare di ricorrere a trattamenti meno aggressivi e contestualmente ridurre la mortalità. La mammografia è tuttora ritenuto il test più efficace di screening con questa finalità".

Dott.ssa Caputo, cosa fare prima dei 45/50 anni? Le indicazioni variano a seconda dei fattori di rischio. Quali sono le donne ad alto rischio, e quando bisogna sottoporsi a mammografia al di fuori dello screening di popolazione?

“Tendenzialmente, sarebbe preferibile, come già fanno alcune regioni (come la Campania e la Toscana), che lo screening mammografico venisse ampliato anche alla fascia di età tra i 45 e i 50 anni con cadenza annuale in virtù della maggiore densità della ghiandola mammaria e indipendentemente dal rischio personale. Va, altresì, specificato che nelle donne con età al di sotto dei 50 anni e in pre/perimenopausa, la mammografia, in caso di seno particolarmente denso, andrebbe integrata dall’ecografia mammaria bilaterale in modo da limitare l’incidenza di falsi negativi. Nelle donne, invece, ad alto rischio (per importante storia familiare o perché portatrici della mutazione di BRCA1 e/o BRCA2) trova indicazione come esame di sorveglianza o screening la risonanza magnetica mammaria bilaterale con mezzo di contrasto con cadenza annuale a partire dall’età di 25 anni o 10 anni prima rispetto alla diagnosi di neoplasia mammaria effettuata nel familiare più giovane. Molti studi hanno dimostrato che nelle giovani donne, in particolare in quelle con età inferiore ai 35 anni il contributo della mammografia nella detection di un cancro mammario è estremamente basso qualora effettuata la risonanza mammaria. Resta in ogni caso plausibile nelle donne giovani ad alto rischio con controindicazioni alla RMN l’utilità della mammografia combinata all’ecografia mammaria al di fuori delle indicazioni del classico screening di popolazione".

E per le donne che non hanno fattori di rischio noti e che non rientrano nella fascia 50-69 anni? Come devono comportarsi?

"Relativamente, al sottogruppo di pazienti con fascia di età tra i 45/50 anni abbiamo già chiarito l’utilità dell’estensione dello screening. Resta fonte di dibattito la cadenza (3 anni vs 2 vs 1 anno). Al momento, le linee guida italiane e europee non raccomandano lo screening mammografico di popolazione nella fascia di età tra i 40 e i 45 anni. Resta nelle over 70 plausibile l’utilità dell’esame mammografico e l’estensione dello screening con cadenza biennale fino alla fascia di età di 74 anni come già adoperato da alcune regioni italiane".

Qual è la differenza tra mammografia standard e mammografia con tomosintesi? E in quali casi si raccomanda la seconda?

"La mammografia standard è un esame strumentale che attraverso l’ utilizzo di radiazioni ionizzanti consente di studiare la ghiandola mammaria attraverso la ricostruzione di immagini bidimensionali. La mammografia in tomosintesi permette, invece, di visualizzare in totalità il parenchima mammario anche in zone profonde consentendo una reale stratigrafia della ghiandola ovvero una scansione 3D della ghiandola. La modalità della mammografia è la stessa ma la differenza è che il macchinario riesce ad individuare lesioni tumorali nelle sue forma più piccole e circoscritte consentendo di ridurre al minimo artefatti di tecnica. La tomosintesi dovrebbe essere utilizzata ad integrazione in tutti quei casi dubbi alla mammografia digitale. Inoltre, dovrebbe essere la tecnica di elezione da adoperare in tutti i casi di "seno denso" e nelle donne giovani nella fascia di età 40-45 ad alto rischio giacchè la ricostruzione tridimensionale riesce a limitare il numero di falsi negativi".

Gli Stati Uniti hanno deciso di anticipare a 40 anni l’età per la prima mammografia. Non sarebbe giusto che anche il nostro SSN abbassasse ulteriormente l'età a cui è offerta gratuitamente?

"La ragione per cui lo screening di popolazione è tendenzialmente limitato alla fascia di età che va dai 50 ai 69 anni è che, per questo specifico periodo temporale, un’eventuale diagnosi tempestiva di cancro al seno si tradurrebbe in una riduzione della mortalità superando il rischio di un'eventuale sovra-diagnosi. Nelle donne più giovani o nelle donne più anziane al momento non ci sono chiare evidenze dirimenti in tal senso. In questi due gruppi di donne il bilancio dei rischi e dei benefici dello screening è, infatti, meno favorevole, o perché l’efficacia è minore (nelle donne più giovani) o perché l’aspettativa di vita è più limitata (nelle donne più anziane). Resta in ogni caso valida l’opzione di uno screening spontaneo e personalizzato in queste fasce di età da valutare di caso in caso con un approccio personalizzato".

Alle richieste di invito per la mammografia offerta gratuitamente c’è un tasso di riposta molto basso un pò in tutte le Regioni. Come mai questa così bassa adesione, e cosa si potrebbe fare per invertire questa tendenza?

"Sì è vero, e questo in parte è anche un riflesso della pandemia da Covid-19. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, hanno evidenziato un’adesione dell’80% nelle regioni del Nord alle campagne di screening nel biennio 2020-2021 rispetto al 60% circa delle regioni del Sud. Indipendentemente dalle differenze geografiche, nella maggior parte dei casi, la scarsa adesione è il risultato di una scarsa informazione circa l’importanza dello screening e la modalità con la quale accedere ad esso. Pertanto, il counseling sanitario è fondamentale per promuovere l’adesione dei cittadini allo screening indipendentemente dall’arrivo della lettera di invito dell’ASL. Pertanto, bisogna investire tempo e risorse sulle campagne di informazione circa il ruolo non solo della prevenzione primaria ma anche di quella secondaria".

Dott.ssa Roberta Caputo, oncologa del Dipartimento di Senologia Irccs Pascale di Napoli