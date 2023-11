Scoperto il meccanismo che attiva la morte delle cellule tumorali

Un gruppo di scienziati delle Università statunitensi della California Davis (UCD) e dell’Indiana, ha scoperto l'"interruttore" che innesca la morte programmata delle cellule tumorali. In particolare hanno scoperto un epitopo (una piccola parte di proteina in grado di attivarla e che si lega a un determinato anticorpo) sul recettore Fas (o CD95), detto "recettore della morte". Quando questo viene preso di mira dall’anticorpo "giusto" provoca la morte programmata della cellula (apoptosi). In pratica agisce come una "bomba ad orologeria" che, in questo caso, colpisce i recettori sui vasi sanguigni dei tumori. La scoperta traccia la strada allo sviluppo di nuove immunoterapie con cellule ingegnerizzate, come le CAR-T, anche contro i tumori più complessi da attaccare con queste tecniche. Lo studio è stato pubblicato su Cell Death & Differentiation.

La scoperta

Fino ad ora, riportano gli scienziati statunitensi, il Fas è stato sottovalutato nell’immunoterapia del cancro. Ad oggi, nessun anticorpo che prende di mira i ricettori della morte Fas, è riuscito ad arrivare agli studi clinici, fino al più recente studio guidato dagli scienziati dell’UCD e condotto su modelli murini e cellule umane in coltura. Quest'ultima ricerca, come abbiamo visto, ha portato alla scoperta di anticorpi specifici che, quando attaccati ai recettori Fas, innescano l’auto-implosione della cellula tumorale. "I precedenti sforzi per colpire questo recettore non hanno avuto successo. Ma ora che abbiamo identificato questo epitopo (una parte specifica del recettore della morte), potrebbe esserci un percorso terapeutico per colpire Fas nei tumori", spiega l'immunologo e autore dello studio Jogender Tushir-Singh.

Le cellule CAR-T e i tumori solidi

L'anticorpo che si lega a questo epitopo rappresenta essenzialmente l'"interruttore della morte" per la cellula. Una volta compreso come questo processo chiave del sistema immunitario viene attivato, altre terapie antitumorali, come la terapia CAR-T (utilizzata principalmente contro le leucemie e altre forme di cancro del sangue), potranno essere in grado di attaccare anche quei bersagli più difficili, spesso nascosti all’interno delle cellule tumorali.

Le cellule CAR-T sono linfociti T (cellule del sangue che producono anticorpi contro le cellule infettate dai patogeni), ottenuti dal paziente malato, e modificati in laboratorio in modo che riconoscano una specifica proteina presente sulle cellule tumorali e la attacchi. Tuttavia, queste cellule immunitarie modificate di solito non riescono ad attaccare quelle cellule che mancano degli antigeni riconoscibili (solitamente utilizzati per colpire le cellule tumorali). Questo è il motivo per cui la terapia CAR-T è stata approvata solo per il trattamento dei tumori del sangue o della leucemia, ma non risulta efficace contro i tumori solidi . "I tumori solidi - spiega Tushir-Singh - sono spesso chiamati tumori freddi perché le cellule immunitarie semplicemente non possono penetrare nei microambienti per fornire un effetto terapeutico". "Non importa quanto bene progettiamo gli anticorpi che attivano i recettori immunitari e le cellule T - continua -, se non riescono ad avvicinarsi alle cellule tumorali. Pertanto, dobbiamo creare spazi in modo che le cellule T possano infiltrarsi".

Lo sviluppo di due anticorpi efficaci

Per superare questi limiti, i ricercatori statunitensi hanno sviluppato due anticorpi ingegnerizzati "estremamente efficaci" nel legarsi ai recettori Fas e nel causare l'auto-implosione delle cellule circostanti. In test di laboratorio hanno dimostrato la loro efficacia nel cancro ovarico e in molti altri tumori. La molecola che lega l’anticorpo ai ricettori Fas, sviluppato dai ricercatori, è stato in grado di coinvolgere due parti critiche del recettore Fas, che secondo i ricercatori dovrebbero essere studiate ulteriormente. "Queste parti - secondo gli scienziati - hanno un potenziale come futuri bersagli farmacologici".

Nuove prospettive per la terapia CAR-T

Se un giorno saremo in grado di progettare le cellule CAR-T per colpire queste parti recettoriali anche sulle cellule circostanti, la terapia potrebbe essere molto più efficace contro i tumori. "Dovremmo conoscere lo stato Fas di un paziente, in particolare le mutazioni attorno all'epitopo scoperto, prima ancora di prendere in considerazione la possibilità di somministrargli CAR-T", afferma Tushir-Singh. "Questo è un indicatore definitivo dell’efficacia del trattamento degli astanti della terapia CAR-T. Ma, cosa più importante, questo pone le basi per sviluppare anticorpi che attivano Fas, uccidono selettivamente le cellule tumorali e supportano potenzialmente la terapia con cellule CAR-T nei tumori solidi". Tuttavia, prima di avere farmaci disponibili dovranno passare ancora diversi anni.