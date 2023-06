Onicomicosi: che cos’è e come trattarla

Bella stagione, per quanto con un meteo ancora un po’ incerto, significa che possiamo finalmente scoprire i nostri piedi. Indossare scarpe aperte, sandali e infradito, è un momento sempre molto atteso, ma purtroppo ha anche i suoi più o meno piccoli inconvenienti.

Non sempre infatti i nostri piedi sono in salute e pronti per essere scoperti con l’arrivo del primo caldo, ed è per questo che gli esperti di NATURALSALUS, start up innovativa incentrata nella ricerca e nella formulazione di prodotti naturali, hanno individuato le principali cause di disturbi e conseguenti inestetismi che possono rappresentare un limite alla nostra voglia - e necessità - di scoprirci.

Vediamoli insieme.

Onicomicosi: che cos’è e come riconoscerla

Una delle principali cause di cattiva salute delle unghie dei piedi, è l’onicomicosi. L'Onicomicosi, dal greco ?νυξ, unghia e μ?κης, fungo, è una patologia della lamina dell’unghia, causata appunto, come suggerisce il nome stesso, da funghi patogeni.

L’onicomicosi si può manifestare in vari modi, come ad esempio:

Unghie che si sfaldano, che si rompono, con tendenza a cadere

Ispessimento della superficie dell’unghia

Unghia che presenta macchie

Le cause principali di questa patologia sono:

Gli ambienti caldo-umidi, come ad esempio gli spogliatoi di palestre e piscine

L’uso di scarpe strette

L’uso di calze strette, che ostacolano una corretta traspirazione

Mancanza di una corretta igiene quotidiana

Come evitare la comparsa dell'onicomicosi

Per evitare la comparsa dell’onicomicosi, è bene

mantenere sempre una corretta igiene quotidiana, che comprende non solo un lavaggio approfondito, ma anche una corretta asciugatura dei piedi, che spesso rimangono umidi a lungo.

evitare di camminare a piedi nudi in ambienti che possono essere potenziali ricettacoli di funghi e batteri, come gli spogliatoi delle piscine e delle palestre. Si raccomanda di muoversi sempre con delle ciabatte in gomma.

quando è possibile, stare a piedi nudi, così da lasciare alle dita e alle unghie la possibilità di una buona ventilazione

Scegliere sempre tessuti traspiranti

Mantenere alte le difese immunitarie e depurare l’organismo in modo periodico grazie al supporto di integratori adeguati

I tre oli perfetti per combattere l’onicomicosi in modo naturale