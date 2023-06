Morso da un parente, ha sviluppato la "malattia mangiacarne"

Protagonista di questa incredibile storia, per fortuna a lieto fine, è un 52enne della Florida, Donnie Adams. L’uomo, durante una lite di famiglia, ha ricevuto un morso alla gamba da un parente ed ha sviluppato una fascite necrotizzante (o comunemente ‘malattia mangiacarne' o ‘carnivora’). Si tratta di un’infezione che può essere causata da diversi tipi di batteri, più comunemente dallo streptococco di gruppo A. Secondo quanto riportato dai medici che hanno curato Adams, non è chiaro se l'infezione sia stata causata da batteri trasmessi con il morso o se la ferita si sia infettata in seguito. Sebbene la fascite necrotizzante sia molto pericolosa, e talvolta mortale, Adams è guarito grazie alla cure dell'equipe guidata dal dott. Fritz Brink, dell'HCA Florida Pasadena Hospital (Saint Petersburg, Florida), ed è tornato normalmente a camminare.

La storia di Adams

L'incubo di Adams è iniziato il 14 febbraio quando ha avvertito improvvisamente un dolore alla coscia sinistra e notato una piccola protuberanza nel sito dolorante. Sembrava apparentemente un morso, per cui ha subito pensato che quella ferita risalisse a due giorni prima, quando aveva cercato di interrompere una lite tra parenti durante una riunione di famiglia. Così è andato al pronto soccorso dell'HCA Florida Pasadena Hospital dove i medici gli ha fatto un'antitetanica e prescritto degli antibiotici. Tuttavia, tre giorni dopo, è dovuto correre nuovamente in ospedale perchè a malapena riusciva a camminare: la pelle della gamba tra il ginocchio e l'inguine sembrava stesse 'marcendo'. I medici gli hanno diagnosticato una fascite necrotizzante (un'infezione che può distruggere pelle, grasso e muscoli in un brevissimo lasso di tempo). E' stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza che gli ha salvato la vita.

Cos'è la malattia mangiacarne

La fascite necrotizzante (o detta comunemente ‘malattia mangiacarne’’) è una infezione dei tessuti molli, generalmente provocata da batteri tossigeni. Colpisce gli strati più profondi della pelle, diffondendosi rapidamente attraverso la fascia superficiale e profonda dei tessuti molli sottocutanei: man mano che i batteri si diffondono uccidono il tessuto che circonda muscoli e nervi. E’ un'infezione molto rara (0,4 casi ogni 100.000 persone) ma presenta un tasso di mortalità elevatissimo. Insorge improvvisamente e dev'essere curata nel più breve tempo possibile con l'asportazione del tessuto morto e la somministrazione di alte dosi di antibiotici. Se non curata in tempo può essere fatale.

L’intervento salvavita

Per guarire la coscia del paziente, il team di chirurghi guidato dal dott. Fritz Brink ha utilizzato una tecnica nota come "Wound VAC", che consiste nell'asportate il tessuto morto e stimolare la creazione di nuovi vasi sanguigni, accelerando il processo di guarigione. Nel caso di Adams, è stato prima asportato circa il 70% del tessuto nella parte anteriore della coscia di Adams, e successivamente è stato effettuato un altro intervento chirurgico di follow-up per rimuovere parte della carne infetta rimanente. "Se avessi aspettato fino al giorno dopo la nostra seconda visita - ha affermato Adams - avrei perso la gamba".

"Se Adams avesse aspettato un altro giorno, l'infezione si sarebbe probabilmente diffusa all'addome e sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva a causa dell'alto rischio di shock da sepsi (infezione generalizzata che può interessare uno o più organi e che può arrivare a comprometterne la funzionalità) - ha detto Brink -. In tal caso sarebbe stato difficile avere un controllo dell'infezione".

L'infezione è stata causa dal morso alla coscia

Secondo l’equipe di medici dell'HCA Florida Northside Hospital, l'infezione è stata causata del morso alla gamba che Adama ha avuto da uno dei sue parenti. "Non abbiamo mai visto un caso come quello di Adams, in cui l'infezione è il risultato di un morso di un altro essere umano - hanno affermato i medici -. Il morso ha permesso ai batteri di penetrare nello strato di tessuto sottostante. Tuttavia, non potremo mai sapere se siano stati i germi presenti nella bocca del suo parente o i microbi presenti nell'aria a penetrare nella ferita in seguito a causare l'infezione. "Un morso umano è più ‘infetto’ di un morso di cane - ha detto Brink -. Essendo calde e umide, le bocche umane sono un terreno fertile perfetto per una vasta gamma di batteri che normalmente vengono distrutti dall'acido dello stomaco".

Una lunga guarigione

Adams è rimasto ricoverato in ospedale, dopo gli interventi, per quasi tre settimane prima di riprendersi. E dopo essere stato dimesso, ha dovuto seguire una cura per sei mesi per guarire definitivamente. La sua gamba ora mostra una rete di cicatrici ma è perfettamente funzionante tranne che per il dolore che compare occasionalmente. "Sono grato di avere ancora la mia gamba e per le cure che ho ricevuto", ha detto Adams.