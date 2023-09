Nipah: cos’è e quanto è pericoloso il virus che ha colpito l'India

In India, il virus Nipah ha infettato 6 persone e ne ha uccise 2. Si tratta un virus raro ma mortale, trasmesso dai pipistrelli, che ha colpito il Kerala, Stato dell’India meridionale dove è emerso un focolaio per la quarta volta in cinque anni. Durante la prima epidemia, nel 2018, il virus aveva colpito 18 persone uccidendone 17. La morte è stata causata per lo più da crisi respiratorie e alterazioni neurologiche, complicazioni sopraggiunte dopo la comparsa di sintomi tipici dell’influenza (tosse, febbre e spossatezza). Al momento la situazione in India sembra essere sotto controllo. Nei giorni scorsi le autorità sanitarie dello Stato del Kerala hanno fatto sapere di non aver rilevato nuovi contagi, tuttavia c’è la paura che il focolaio si possa trasformare in una nuova epidemia, e oltrepassare i confini dello Stato. "Ogni nuova epidemia - ha affermato Nature Rajib Ashraful Islam, medico veterinario specializzato in agenti patogeni trasmessi dai pipistrelli - è motivo di preoccupazione perché può offrire al virus l’opportunità di mutare".

Cos’è il virus Nipah

Nipah è un virus che si trova naturalmente nei pipistrelli della frutta o le volpi volanti, e si trasmette da questi all’uomo o ad altri animali. E’ stato identificato per la prima volta nel 1998 durante un'epidemia in Malesia. E’ presente soprattutto in India e in Bangladesh, e ha un alto tasso di mortalità compreso tra il 40 e il 70%. "Il virus - ha spiegato Thekkumkara Surendran Anish, che guida il team di sorveglianza di Nipah dello Stato - si può contrarre tramite il contatto diretto con animali infetti, come pipistrelli o maiali, o con cibo o acqua contaminati dai loro fluidi corporei. Può anche essere trasmesso direttamente da persona a persona attraverso contatti stretti con un soggetto infetto".. Si ritiene che il periodo di incubazione vada dai 14 ai 21 giorni, tuttavia, è stato segnalato un periodo anche più lungo fino a 45 giorni. Ciò significa che possono passare settimane tra l'infezione e la comparsa dei sintomi della malattia. Il virus viene diagnosticato in laboratorio durante le fasi acute e di convalescenza della malattia utilizzando una combinazione di test. Sebbene gli antivirali siano in fase di sviluppo, non sono disponibili ad oggi vaccini o terapie autorizzati per la prevenzione o il trattamento dell'infezione da virus Nipah.

Quali sono i sintomi

L'infezione da virus Nipah può manifestarsi nell’uomo in forma asintomatica oppure sintomatica. "Le persone infette - spiega il Ministero della Salute - inizialmente sviluppano sintomi tra cui febbre, mal di testa, mialgia (dolore muscolare), vomito e mal di 4 gola. Cui possono seguire vertigini, sonnolenza, coscienza alterata e segni neurologici che indicano un'encefalite acuta. Alcune persone possono anche soffrire di polmonite atipica e gravi problemi respiratori, inclusa l'insufficienza respiratoria acuta. Nei casi più gravi si verificano encefalite e convulsioni, che progrediscono fino al coma entro 24-48 ore". "La maggior parte delle persone che sopravvivono all'encefalite acuta - continua il Ministero della Salute - guariscono completamente, ma nei sopravvissuti sono state riportate condizioni neurologiche a lungo termine. Circa il 20% dei pazienti riporta conseguenze neurologiche, quali disturbi convulsivi e cambiamenti di personalità".

Cosa sta accedendo in India

Tutto è iniziato l’11 settembre, quando un bambino di 9 anni, sua sorella di 4, il loro zio 24enne e un cugino di 10 mesi sono giunti all’ospedale Amsterdam Mims di Kozhikode, nello stato indiano del Kerala, lamentando febbre, tosse e sintomi simili a quelli di un'influenza. Il bambino di 9 anni faticava a respirare correttamente ed è stato subito attaccato a un ventilatore non invasivo. I sintomi erano preoccupanti, ma nessuno medico riusciva a capire da cosa originassero. Dopo avere recuperato un pò di informazioni sulla storia della famiglia, il dott. Anoop Kumar ha scoperto che il padre dei due fratellini, Ali, era morto meno di due settimane prima. Era stato ricoverato in un altro ospedale con sintomi simili, polmonite e febbre. Non solo, a quanto pare Ali aveva anche alcuni sintomi neurologici, apparentemente trascurati dai medici: vedeva doppio, aveva sofferto di convulsioni e parlava in modo confuso. Ciononostante, la sua morte era stata attribuita a "insufficienza multiorgano", una diagnosi vaga senza indicazioni sulla causa. Questo caso è stato subito collegato dal dott. Kumar ad altri 5 pazienti colpiti dal virus Nipah ricoverati nel maggio 2018 (nel pieno della prima epidemia). Da lì a poco altri pazienti sarebbero risultati positivi al virus.

Il rischio di una nuova epidemia

Dopo la conferma del sesto caso, un paziente 39enne, sono state individuate oltre mille persone che potrebbero essere state esposte al contagio, e per questo sono state messe sotto osservazione. Per evitare il diffondersi ulteriore dell’infezione lo scorso 13 settembre le Autorità Sanitarie del Kerala hanno chiuso scuole, uffici e trasporti pubblici, limitato gli spostamenti e lasciato aperti solo i negozi di prodotti essenziali, seppur con un orario ridotto, fino al 24 settembre. Inoltre, i residenti hanno dovuto indossare per precauzione mascherine, praticare il distanziamento sociale e usare disinfettanti per le mani. Le Autorità Sanitarie hanno poi predisposto nell'ospedale del College di Medicina di Kozhikode, il distretto in cui si sono concentrati i casi, camere di isolamento, unità per il trattamento intensivo e apparecchi per la ventilazione dei pazienti.

Un altro salto di specie?

Le Autorità Sanitarie stanno cercando di capire come il paziente zero di questo focolaio, Ali, abbia contratto la malattia. Secondo Sreehari Raman, professore assistente di Scienze della fauna selvatica presso l'Università agraria del Kerala, ci potrebbe essere stato un altro salto di specie (spillover), dal pipistrello all’essere umano. Il motivo? La distruzione continua degli habitat dei pipistrelli che costringe questi animali a spostarsi e vivere più in prossimità delle abitazioni. Secondo un’altra ipotesi a trasmettere il virus sarebbero stati dei parassiti, organismi che succhiano il sangue dai pipistrelli e che hanno quindi funto da vettori.

"La convergenza di cambiamenti climatici, l'urbanizzazione, la deforestazione e le migrazioni umane alterate, in alcuni casi guidate dall'instabilità politica, ha creato una tempesta perfetta che rende più comuni gli eventi di spillover - ha affermato Peter Jay Hotez, specialista in malattie tropicali trascurate -. Scienziati di diverse discipline (biomedicina, scienze sociali e climatiche) devono lavorare insieme per sensibilizzare le comunità che si trovano ad affrontare queste minacce. Le epidemie terribili continueranno se non riusciremo a organizzare gli sforzi globali per comprendere meglio l'ecologia delle infezioni virali".