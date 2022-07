Ogni quanto dovresti cambiare federe e lenzuola

Non c’è niente di meglio che andare a coricarsi in un letto fresco e pulito. Eppure, come rilevato da alcuni sondaggi, c’è chi cambia lenzuola e federe una volta ogni due settimane, se non oltre. Sostituire di frequente la biancheria da letto, soprattutto in estate, quando si suda facilmente, è fondamentale, non solo perché lenzuola pulite regalano una sensazione di benessere e conciliano il sonno, ma anche per evitare importanti rischi per la salute. Ogni anno, ogni essere umano produce una media di 26 litri di sudore quando è a letto, e questo fa sì che le lenzuola e le federe si trasformino in un ambiente umido, in un terreno di coltura ideale per funghi e batteri. Uno studio ha rivelato che, dopo un anno e mezzo, nei cuscini si possono trovare anche 17 tipi diversi di funghi. Dunque, per tutelare la nostra salute e qualità del sonno, quanto spesso dovremmo cambiare le lenzuola?

Oltre un terzo dei giovani cambia le lenzuola ogni due settimane

Un sondaggio di YouGov ha chiesto a un campione di persone, tra i 18 e i 60 anni, qual è la frequenza con la quale cambiano le proprie lenzuola. La risposta più comune (il 35%) è stata “ogni due settimane”, mentre circa il 33% ha dichiarato di fare la lavatrice una volta a settimana e solo il 3% ha affermato di cambiare le lenzuola più di una volta alla settimana. Dall’altro lato, l'8% ha dichiarato di lavare le lenzuola ogni tre settimane e il 10% ogni quattro settimane. Circa il 2% ha, infine, affermato di cambiare le lenzuola ogni settimana o meno.

Differenze sono emerse anche in relazione all’età: oltre un terzo (il 37%) dei giovani tra i 18 e i 24 anni cambia le lenzuola ogni tre/quattro settimane, contro solo il 14% degli over 60. Mentre, il 42% degli over 60 fa una lavatrice a settimana contro solo il 16% dei giovani tra i 18 e i 24 anni che lo fa.

Gli uomini lavano la biancheria da letto molto meno rispetto alle donne

Secondo un altro sondaggio americano, che ha chiesto a mille persone quale fosse il proprio comportamento con la biancheria da letto, gli uomini sono più restii a lavare le lenzuola rispetto alle donne. In particolare, è emerso che il 44% delle donne lava le lenzuola almeno una volta alla settimana, rispetto al 32% degli uomini. Tuttavia il 6% sia degli uomini che delle donne, lava le lenzuola almeno ogni sette settimane.

Dal sondaggio è emerso sì un divario di genere, ma anche d’età: mentre quasi la metà delle persone di età pari o superiore a 45 anni lava le lenzuola ogni settimana, solo il 17% degli under 30 fa lo stesso. Il 58% degli under 30 lava le lenzuola regolarmente, almeno ogni due settimane, ma il 37% adotta un atteggiamento più rilassato nei confronti della pulizia del letto. Infine, il 27% degli under 30 aspetta un mese o un mese e mezzo per pulire le lenzuola, mentre il 10% aspetta 7 settimane o più.

Perché le lenzuola sporche sono dannose per la salute

Il nostro corpo perde circa 4kg di cellule morte della pelle nel corso di un anno, e poichè noi trascorriamo circa un terzo della nostre vita a letto, molte di queste si accumulano sulle lenzuola, insieme a grandi quantità di sporco, sudore e altri fluidi corporei, rendendo la biancheria da letto terreno fertile per germi e acari che possono causare allergie, sfoghi cutanei, asma e altro ancora. Pensate che in un materasso usato possono esserci da 100.000 a 10 milioni di queste creature microscopiche. Mentre alcuni studi hanno scoperto che le federe non lavate per una settimana avevano 17.000 colonie batteriche in più rispetto a un sedile del water.

Ogni quanto bisogna cambiare le lenzuola

La Sleep Foundation raccomanda di lavare lenzuola e federe una volta alla settimana, mentre i cuscini ogni 4/6 mesi (se lavabili). Ma se hai animali domestici, e in particolare se li lasci dormire nel tuo letto, consiglia un lavaggio ogni 3-4 giorni, perché i peli di cani e gatti sono cibo per gli acari della polvere. Se, invece, soffri di acne, dovresti cambiare le lenzuola ogni due o tre giorni. Questo perché batteri, cellule morte e sporco in generale in federe e lenzuola possono contribuire a ostruire i pori. Inoltre, si consiglia di lavare le lenzuola più spesso nei caldi mesi estivi, poiché si suda di più, e di optare per lenzuola realizzate in materiali naturali, come cotone e lino, e non sintetici, per stare più freschi.

“Se soffri di allergie stagionali in primavera o in estate - continua la Sleep Foundation - , si consiglia lavare le lenzuola più spesso può aiutare ad alleviare i sintomi. Infine, dovresti pulire il materasso una volta ogni 6 mesi circa. La pulizia può aiutare a prolungare la vita utile del materasso e della biancheria da letto, migliorando la qualità del sonno e la salute. Detto questo, è comunque importante sostituire il materasso ogni 6-8 anni circa, per assicurarti di dormire nel miglior modo possibile”.

Come lavare la biancheria da letto

Ora sappiamo che lenzuola e federe vanno cambiate una volta a settimana, ma come vanno lavate? La Sleep Foundation raccomanda di: