Ogni quanto fare la doccia?

C'è chi non riesce ad affrontare la giornata se non trascorre a prima mattina almeno 10 minuti sotto la doccia. C'è chi non riesce ad addormentarsi la sera se prima non si fa una bella doccia rilassante. E c'è poi chi fa la doccia una o massimo due volte a settimana. Secondo l'Harvard Health Publishing, la divisione per l’editoria della Medical School dell’Università di Harvard, in America, i due terzi delle persone fanno la doccia ogni giorno, così come oltre l'80% degli australiani, mentre in Cina circa la metà delle persone la fa solo due volte a settimana. Secondo una indagine commissionata a BVA-DOXA e condotta su un campione di mille intervistati tra i 18-64 anni, per gli italiani la doccia è un’azione che fanno tutti almeno 1 volta a settimana, il 42% tutti i giorni, il 93% almeno 2 o 3 volte. Ma ogni quanto si dovrebbe fare la doccia? Può sembrare una domanda banale, eppure è bene saperlo se si vuole avere una pelle bella e sana.

Un’igiene eccessiva indebolisce il sistema immunitario

Fare la doccia troppo spesso può essere causa di irritazione. Il nostro corpo è costituito da un’ampia gamma di virus, microbi e batteri buoni che costituiscono il microbiota cutaneo (l'insieme dei microrganismi che vivono in perfetta simbiosi con il nostro organismo, comunicando e interagendo con il sistema immunitario) sono importanti per la nostra salute. Alcune ricerche suggeriscono che fare troppe docce, utilizzando shampoo e saponi aggressivi, può minacciare l’integrità di questo microbiota e causare danni alla salute della pelle indebolendo il sistema immunitario. In particolare, il troppo uso di acqua calda e l'eccesso di sapone possono essere irritanti per la pelle. Possono renderla infiammata, secca e pruriginosa, e consentire a batteri e allergeni di violare la barriera che la pelle dovrebbe fornire, penetrando nella cute e causando reazioni allergiche e infezioni cutanee.

"I saponi antibatterici - sottolinea l'Harvard Health Publishing, possono effettivamente uccidere i batteri normali, ma ciò sconvolge l'equilibrio dei microrganismi sulla pelle e incoraggia l'emergere di organismi più resistenti, meno amichevoli e più resistenti agli antibiotici. Il nostro sistema immunitario ha bisogno di una certa quantità di stimolazione da parte di normali microrganismi, sporco e altre esposizioni ambientali per creare anticorpi protettivi e "memoria immunitaria". Questo è uno dei motivi per cui alcuni pediatri e dermatologi sconsigliano i bagni quotidiani ai bambini. Bagni o docce frequenti nel corso della vita possono ridurre la capacità del sistema immunitario di svolgere il proprio lavoro".

Cosa accade se non ci si lava abbastanza

Tuttavia, anche non lavarsi a sufficienza può causare una serie di problemi come infezioni della pelle legate alla proliferazione di germi patogeni, oltre a un odore sgradevole. La forfora nei capelli è uno di questi problemi: a scatenarla è una irritazione provocata da un fungo un lievito, chiamato Malassezia furfur, presente normalmente sulla pelle e che si nutre del sebo prodotto dalle ghiandole sebacee. Quando non ci si lava abbastanza questo lievito si moltiplica e irrita il cuoio capelluto. Altri problemi possono essere la pelle morta che ostruisce i pori e che può causare acne e irritazioni pruriginose, e l’accumulo di oli naturali che causa una crescita eccessiva di batteri che danno origine a macchie ed eczemi sulla pelle.

La doccia non dovrebbe durare più di 5 minuti

L'American Academy of Dermatology Association raccomanda di fare docce che non superino i cinque minuti (e bagni che non superino i 15 minuti) concentrandosi soprattutto sul lavaggio di piedi, ascelle e inguine. Non è necessario lavare minuziosamente ogni centimetro del nostro corpo. Inoltre, gli esperti consigliano di usare acqua non troppo calda; di usare un sapone delicato e ricco di umidità che pulisca er affinità e non per aggressione, mantenendo in equilibrio pH, film idrolipidico e microbiota della pelle, e limitare fragranze; di lavare e risciacquare la pelle molto delicatamente con le mani; di asciugare la pelle molto delicatamente tamponando l'acqua con un asciugamano, ma lasciando un po' d'acqua sulla pelle in modo che risulti umida; di applicare (delicatamente) una crema idratante senza profumo su tutta la pelle entro cinque minuti dalla doccia o dal bagno.

E lo shampoo? Lo shampoo ogni giorno non è sempre necessario. Dipende dal tipo di capelli. Se questi tendono ad essere più grassi, ha senso lavarli più frequentemente rispetto ai capelli secchi. Se sono molto ricci, si dovrebbe fare lo shampoo solo una o due volte a settimana.

Quante docce fare a settimana

Alcuni esperti suggeriscono di fare la doccia tutti i giorni, mentre altri credono che due o tre docce alla settimana vadano bene per la maggior parte delle persone. Non esiste una regola rigida. La frequenza con cui ci laviamo può variare a seconda delle proprie abitudini e del proprio stile di vita. Se ad esempio facciamo un lavoro fisicamente faticoso, lavoriamo in un ambiente particolarmente caldo, o, ancora, siamo soliti andare in palestra: in questi casi, così come quando le alte temperature estive ci portano a sudare di più, fare la doccia ogni giorno può essere necessario per mantenere intatta la barriera cutanea. Altrimenti, va bene anche una doccia due o tre volte a settimana.