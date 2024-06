Tutto quello che c'è da sapere sull'onicomicosi delle unghie e i rimedi naturali per curarla

L'onicomicosi è una condizione molto diffusa che colpisce un gran numero di persone, generando fastidio, disagio e imbarazzo. Questa infezione fungina può interessare sia le unghie dei piedi che delle mani, sebbene le unghie dei piedi siano particolarmente vulnerabili.

Con l’aiuto degli esperti di Naturalsalus, abbiamo approfondito questa patologia, comprendendo le cause, i sintomi e le migliori strategie per contrastarla, soprattutto in vista dell’estate.

In questa stagione infatti, la prevenzione dell'onicomicosi diventa ancora più cruciale, perché siamo più spesso a piedi nudi o con calzature aperte, aumentando il rischio di esposizione a funghi in ambienti umidi come piscine, spogliatoi e spiagge. È quindi essenziale adottare misure preventive e conoscere i rimedi più efficaci per mantenere le unghie sane e forti.

Sintomi comuni dell'onicomicosi

L'onicomicosi si manifesta quando funghi patogeni infettano la lamina ungueale, compromettendo l'aspetto e la salute delle unghie. È importante riconoscere i primi segnali dell'infezione e intervenire tempestivamente per evitare complicazioni.

L'onicomicosi può manifestarsi attraverso una varietà di sintomi, tra cui:

Unghie fragili che si sfaldano e si rompono

Ispessimento e deformazione della superficie dell'unghia

Comparsa di macchie bianche o giallastre sull'unghia

Le cause che contribuiscono allo sviluppo dell'onicomicosi

L'onicomicosi è causata da una combinazione di fattori ambientali e comportamentali che favoriscono la proliferazione dei funghi patogeni. Tra le principali cause di questa infezione fungina troviamo:

1. Esposizione a Ambienti Caldo-Umidi: luoghi come spogliatoi di palestre, piscine e docce pubbliche sono terreni ideali per la crescita dei funghi. L'umidità persistente e le alte temperature creano un ambiente ideale per la proliferazione di questi microrganismi.

2. Calzature Inadeguate: l'uso prolungato di scarpe strette o realizzate con materiali non traspiranti può impedire una corretta ventilazione dei piedi. Questo porta a un aumento dell'umidità e del calore all'interno delle scarpe, condizioni che favoriscono la crescita dei funghi.

3. Poca igiene: una scarsa igiene quotidiana dei piedi contribuisce significativamente allo sviluppo dell'onicomicosi. Non asciugare correttamente i piedi dopo il lavaggio o non lavarli regolarmente può creare un ambiente favorevole alla proliferazione dei funghi.

4. Sistema Immunitario Compromesso: le persone con un sistema immunitario debole, come gli anziani o chi soffre di malattie croniche, sono più suscettibili alle infezioni fungine, inclusa l'onicomicosi.

5. Lesioni Ungueali: piccole ferite o traumi alle unghie possono facilitare l'ingresso dei funghi patogeni, aumentando il rischio di infezione.

6. Uso Prolungato di Smalti e Prodotti Chimici: l'applicazione continua di smalti per unghie e altri prodotti chimici può indebolire la lamina ungueale, rendendola più vulnerabile agli attacchi fungini.

Strategie di prevenzione e rimedi naturali per l'onicomicosi

Per ridurre significativamente il rischio di sviluppare l'onicomicosi, è essenziale adottare una serie di pratiche igieniche e comportamentali. Innanzitutto, mantenere una buona igiene dei piedi è fondamentale. Questo include non solo un lavaggio accurato, ma anche un'asciugatura completa, soprattutto tra le dita, per prevenire l'accumulo di umidità che favorisce la proliferazione dei funghi.

Evitare di camminare a piedi nudi in luoghi pubblici umidi, come spogliatoi, piscine e docce comuni, è altrettanto importante. In questi ambienti, è consigliabile indossare sempre ciabatte in gomma per creare una barriera protettiva tra i piedi e le superfici potenzialmente contaminate. Un'altra misura preventiva efficace è favorire la ventilazione dei piedi lasciandoli scoperti quando possibile. Questo permette alla pelle di respirare e riduce l'umidità che può accumularsi durante il giorno.

Infine, rafforzare il sistema immunitario attraverso una dieta equilibrata, l'uso di integratori specifici e depurando periodicamente l’organismo, può contribuire a migliorare la capacità del corpo di combattere le infezioni fungine.

Per combattere l'onicomicosi in modo naturale, alcuni oli essenziali hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci: