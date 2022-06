Le persone alte si ammalano di più: ecco quali malattie rischiano

Si dice che l’altezza sia mezza bellezza, ma anche che comporti una serie vantaggi, eppure non è tutto oro quello che luccica. Numerosi studi hanno dimostrato come questa caratteristica fisica sia associata in realtà ad un maggior rischio di sviluppare alcune patologie. Gli scienziati sanno da tempo che le persone alte sono maggiormente a rischio di una varietà di tumori e condizioni come la rottura dell'aorta e le embolie polmonari. Ma non hanno ancora chiaro è se questa correlazione dipenda dalla genetica (l’altezza è determinata in parte dai geni ereditati dai genitori) o dal risultato di fattori ambientali come una cattiva alimentazione, effetti socioculturali dannosi o dati demografici (ad esempio l'età o il sesso), che possono anch'essi influenzare la statura. Ora, grazie ai progressi nella ricerca genetica, un recente studio del Million Veteran Program (MVP) ha esaminato specificamente l'altezza geneticamente determinata di una persona e la sua altezza in età adulta per vedere come queste si collegano a varie malattie e condizioni di salute. Il MVP è un programma di ricerca degli USA che analizza come i geni, lo stile di vita e le esposizioni ambientali influiscono sulla salute e sulla malattia, e che ha visto il coinvolgimento, dal 2011, di oltre 885.000 adulti, rendendolo uno dei più grandi programmi al mondo su genetica e salute. La ricerca è stata condotta dal Dipartimento per gli Affari dei Veterani degli Stati Uniti, e ha dimostrato come l'altezza di una persona influenzi effettivamente il rischio di diverse condizioni di salute comuni nell'età adulta.

“L'MVP è estremamente importante per questi tipi di studi - ha affermato il dottor Sridharan Raghavan del VA Eastern Colorado Health Care System, che ha condotto lo studio - perchè ci consente di collegare i dati clinici con i dati genetici, e quindi di studiare esiti clinici che non sono comunemente raccolti in altri tipi di studi di coorte osservazionali. Questo è molto utile per la ricerca e per tradurre i risultati in cure cliniche”. I risultati sono stati pubblicati su PLOS Genetics.

Lo studio

Per indagare la correlazione tra altezza e rischio di determinate malattie, sono stati esaminati i dati genetici e medici di oltre 280.000 adulti statunitensi (di cui 200 mila bianchi non ispanici, 50 mila neri non ispanici e 30 mila ispanici) iscritti al programma MVP, con un’altezza media di 176 cm e un BMI medio. In particolare, i ricercatori hanno confrontato questi dati con un elenco di 3.290 varianti genetiche, note per influenzare l'altezza di una persona, e scoperto che i livelli di rischio di 127 diverse condizioni mediche possono essere collegati all'altezza geneticamente prevista nei pazienti bianchi.

Poichè gli studi precedenti che hanno utilizzano metodi simili hanno esaminato non più di 50 tratti, utilizzando database genetici molto più piccoli, la nuova analisi può essere considerata la più grande del suo genere. Non solo il programma MVP consente ricerche precedentemente impossibili grazie alla partecipazione di veterani di molti gruppi etnici diversi. “Sebbene, infatti, la maggior parte dei partecipanti sia bianca (il 73%) - ha sottolineato Raghavan - c'è un gran numero di partecipanti neri e ispanici, che in passato è stato sottorappresentati negli studi genetici”.

Chi è alto è più a rischio di fibrillazione atriale

I risultati hanno dimostrato che l’altezza è collegata a un maggior rischio di fibrillazione atriale (battito cardiaco irregolare), ma anche a un minor rischio di ipertensione, colesterolo alto e malattie coronariche, come dimostrato anche da studi precedenti.

Chi è alto è più a rischio di disturbi circolatori e neuropatia periferica

I ricercatori hanno scoperto che essere alti può aumentare il rischio di vene varicose (dilatazioni permanenti delle vene), trombosi (coaguli di sangue nelle vene) e neuropatia periferica (un danno ai nervi che può causare debolezza, intorpidimento e dolore alle mani e ai piedi), come hanno dimostrato studi precedenti. In più, hanno osservato un collegamento tra l'altezza geneticamente prevista a condizioni come la disfunzione erettile e la ritenzione urinaria, entrambe associate alla neuropatia.

Chi è alto è più a rischio di infezioni della pelle e malattie alle ossa

I ricercatori hanno, inoltre, riscontrato nelle persone alte un aumentato rischio di infezioni della pelle, come ascessi cutanei, ulcere croniche alle gambe, e malattie delle ossa, come l’osteomielite (infezione dell'osso causata in genere da batteri, micobatteri o funghi), o deformità del piede, condizione che potrebbe essere causata dal peso maggiore delle persone alte. Grazie al fatto che la dimensione del campione era così ampia, il team ha, inoltre, approfondito il ruolo che il genere potrebbe svolgere, mostrando come con l’aumento dell’altezza aumenta anche il rischio di asma e disturbi nervosi non specifici nelle donne ma non negli uomini.

Quindi, l’altezza è un fattore di rischio?

Presi insieme, i risultati suggeriscono che l'altezza potrebbe essere un fattore di rischio non riconosciuto ma biologicamente importante per diverse patologie comuni. In effetti, i ricercatori suggeriscono che potrebbe essere utile considerare l'altezza di una persona quando si valuta il rischio e la sorveglianza di una malattia. "Utilizzando metodi genetici applicati al Million Veteran Program, abbiamo trovato prove che l'altezza degli adulti può avere un impatto su oltre 100 tratti clinici, comprese diverse condizioni associate a una bassa qualità della vita come la neuropatia periferica, ulcere degli arti inferiori e insufficienza venosa cronica - ha detto Raghavan -. Concludiamo che l'altezza può essere un fattore di rischio non modificabile non riconosciuto per diverse condizioni comuni negli adulti. E ci auguriamo che il lavoro futuro possa chiarire ancora meglio i potenziali meccanismi che legano l'altezza a queste condizioni di salute”.