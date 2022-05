Pillola del giorno dopo, come funziona e quando utilizzarla: risponde la ginecologa

Alla contraccezione d’emergenza si ricorre per ridurre la possibilità di una gravidanza dopo un rapporto sessuale non protetto o se un metodo contraccettivo non ha funzionato (ad esempio il preservativo si è rotto). Le opzioni ad disponibili in Italia comprendono farmaci assunti per via orale (le cosiddette pillole del giorno dopo), usati più comunemente, e la spirale (IUD) di rame. Mentre quest’ultima impedisce l’impianto nell’utero dell’ovulo fecondato, i farmaci (catalogati come anti-ovulatori) impediscono l'annidamento dell'ovulo fecondato nell'utero, senza avere alcun effetto abortivo. Alla contraccezione d’emergenza siricorre anche quando il rapporto si verifica nel periodo dell’ovulazione (momento del ciclo mestruale in cui la donna è all'apice della fertilità), ma perché sia efficace è fondamentale utilizzarla nei tempi giusti. “La loro efficacia - spiega a Today la ginecologa Anna Pompili, tra i componenti del gruppo di lavoro che ha elaborato le Raccomandazioni italiane sui contraccettivi ormonali - è direttamente dipendente dal momento di assunzione rispetto al rapporto sessuale, ed è tanto maggiore quanto più è precoce".

Dott.ssa Pompili, come funzionano i contraccettivi di emergenza?

“I contraccettivi di emergenza sono l’extrema ratio per prevenire l’insorgenza di una gravidanza dopo un rapporto non protetto. Il metodo più efficace consiste nell’inserire una spirale medicata al rame entro 120 ore (5 giorni) dal rapporto non protetto, in virtù dell'effetto antinidatorio del rame (che impedisce la fissazione dell'ovulo fecondato alla parete interna dell'utero). Non sempre, però, è possibile reperire un medico disponibile ad inserire la spirale in quell’arco di tempo. Per cui si ricorre più comunemente ai contraccettivi di emergenza ormonali: “pillola del giorno dopo” e “pillola dei cinque giorni dopo”, che sono a base di due progestinici. Mentre la prima contiene levonorgestrel, la seconda contiene ulipristal acetato”.

Sono sempre efficaci?

“La loro efficacia è direttamente dipendente dal momento di assunzione rispetto al rapporto sessuale, ed è tanto maggiore quanto più è precoce. Entrambi i farmaci agiscono spostando o inibendo l’ovulazione, quindi impedendo la fecondazione. L’ovulazione si verifica dopo un innalzamento dell’ormone LH, le cui concentrazioni plasmatiche raggiungono un picco che è all’origine delle modificazioni che portano all’ovulazione. Il levonorgestrel è in grado di interferire con l’ovulazione fino all’inizio del rialzo dell’LH, mentre l’ulipristal acetato è efficace fino al picco dell’LH e, anche se in misura minore, anche dopo il picco, agendo direttamente sul follicolo ovarico. Dunque, i contraccettivi di emergenza ormonali non sono sempre efficaci, perché dipende dal momento del ciclo nel quale vengono assunti e che non conosciamo: se l’LH ha cominciato a salire, il levonorgestrel non è più efficace, ma lo è ancora l’ulipristal acetato, che però non sarà più efficace subito prima o ad ovulazione appena avvenuta. Per quanto riguarda l’efficacia, dunque, se prendiamo in considerazione 1000 rapporti non protetti, possiamo dire che in assenza di contraccezione di emergenza ormonale vi saranno 55 gravidanze, che si ridurranno a 25 nel caso in cui la donna abbia assunto il levonorgestrel entro 24 ore dal rapporto non protetto e a 9 se avrà assunto ulipristal acetato, sempre entro 24 ore dal rapporto non protetto”.

Si può rimanere incinta con la pillola del giorno dopo?

“Come ho già sottolineato, l’efficacia dei contraccettivi di emergenza ormonali è legata alla fase del ciclo, in particolare al picco dell’LH: quando l’LH ha cominciato a salire, la pillola del giorno dopo a base di levonorgestrel non è più efficace, mentre la pillola dei cinque giorni dopo a base di ulipristal acetato ha un’efficacia progressivamente ridotta, fino all’ovulazione. Dunque, nessuno dei contraccettivi di emergenza ormonali può scongiurare con certezza l’insorgere di una gravidanza”.

Possono anche causare un aborto?

“Nel corso degli anni la contraccezione di emergenza ormonale è spesso accusata di essere abortiva. Conoscendo il meccanismo d’azione, è evidente come queste affermazioni siano prive di fondamento, tanto che anche nel nostro paese le pillole dei cinque giorni dopo sono oggi acquistabili, anche dalle ragazze minori, senza obbligo di prescrizione. Ciò è stato anche ribadito dal Consiglio di Stato che, nell’aprile 2022, ha bocciato definitivamente un ricorso delle organizzazioni cattoliche oltranziste che volevano tornare all’obbligo di prescrizione. Non sono però prodotti da banco, perché il farmacista ha l’obbligo di fornire informazioni sul loro uso corretto”.

Molte ragazze credono che la pillola del giorno dopo faccia male o che si possa prendere poche volte nella vita. Cosa c’è di vero?

“I contraccettivi di emergenza ormonali (non solo la pillola del giorno dopo, ma anche quella dei cinque giorni dopo, rispondono ai criteri che definiscono un prodotto da banco (più precisamente, sono prodotti dispensati “behind the counter”, ossia con l’obbligo per il farmacista di fornire informazioni sull’uso corretto del farmaco). Non hanno, dunque, effetti negativi sulla salute, anche se l’uso è ripetuto. Ma sono efficaci solo prima dell’ovulazione e dunque ad essi si deve ricorrere solo nelle condizioni estreme, nelle quali non si sia usato un contraccettivo o in cui il contraccettivo utilizzato abbia fallito (dimenticanza della pillola, o rottura del preservativo, ecc). È bene, dunque, sottolineare l’importanza di una contraccezione come stile di vita e non come ricorso occasionale”.