Identificati i primi casi di tigna grave resistente ai farmaci

Non solo nuovi virus e superbatteri, a minacciare la nostra salute ora sono anche i funghi. Sebbene le malattie fungine siano sempre state rare negli esseri umani (tra i milioni di funghi conosciuti, solo poche centinaia sono in grado di infettarci), negli ultimi anni qualcosa sta cambiando. "I funghi patogeni - come sottolinea l'OMS - stanno diventando sempre più comuni e resistenti ai farmaci. Pertanto, con lo svilupparsi delle resistenze cresce anche il rischio di forme invasive nella popolazione generale, e non solo in coloro che hanno un sistema immunitario indebolito". Tra i 19 funghi, indentificati dall'OMS come "più pericolosi", c’è l’ormai nota Candida Auris, che sta causando forme di candidosi sistemiche molto dannose per l'organismo, e che, in un caso su tre, risultano mortali. Mam sotto la lente d’ingrandimento della comunità scientifica ora c’è anche un altro gruppo di funghi patogeni che causa la tigna del corpo (un'infezione micotica che colpisce lo strato superficiale della cute).

I Centers for Disease Control and Prevention americani (CDC) hanno identificato a New York i primi due casi di tigna grave (causati dal fungo T. indotineae) resistente ai farmaci. Sebbene i due casi non sembrano direttamente collegati tra loro, gli esperti sospettano la presenza di un focolaio nascosto. Ciò che rende T. indotineae così preoccupante è che spesso risulta resistente (come nel caso dei due pazienti di New York) alla terbinafina, un farmaco molto comune usato per trattare la tigna e altre infezioni fungine. A tal proposito i CDC hanno ribadito l’importanza di ottimizzare l’utilizzo di farmaci antimicotici e corticosteroidi, sia su prescrizione che da banco, cercando di limitare il più possibile gli abusi. I casi sono stati riportati nel Morbidity and Mortality Weekly Report dei CDC.

I sintomi della tigna

La tigna è un'infezione fungina della pelle, che può essere causata da 40 diverse specie di funghi, detti "muffe dermatofitiche", appartenenti in gran parte al genere Trichophyton. La malattia è anche chiamata tinea o dermatofitosi, e si diffonde attraverso la pelle (mani, braccia e gambe) o sotto le unghie, irritando i tessuti e producendo eruzioni cutanee rosse e pruriginose. Man mano che l'infezione si allarga, spesso lascia un'area di pelle dall'aspetto sano al centro, che appare come un anello infiammato di infezione. Le muffe dermatofitiche sono anche responsabili, soprattutto nei bambini, di infezioni dell'inguine, dei glutei e del cuoio capelluto, causando, in quest'ultimo caso, chiazze di perdita di capelli. La Tigna è altamente contagiosa: la si può contrarre tramite il contatto corporeo con persone o animali infetti, o attraverso superfici come asciugamani e biancheria da letto. Sebbene siano raramente gravi e fatali, le infezioni da tigna non sono piacevoli e possono evolversi in lesioni più dolorose che causano sovrainfezioni batteriche secondarie se non trattate.

I due casi clinici di New York

La prima paziente è una donna di 28 anni, che aveva sviluppato, nel 2021, durante la gravidanza, un’eruzione cutanea persistente e pruriginosa su collo, addome, regione pubica e natiche. Non aveva altre condizioni mediche, non aveva viaggiato di recente all'estero e non ricordava di aver incontrato nessun altro con un'infezione da tigna. Dopo la nascita di suo figlio all'inizio del 2022, è stata trattata per due settimane con terbinafina orale. Poiché il farmaco non faceva effetto, le è stato somministrato un altro farmaco antimicotico, l'itraconazolo, che ha risolto l'infezione dopo quattro settimane. Ora è ancora monitorata nel caso si ripresenti l'infezione.

La seconda paziente è una donna di 47 anni che ha sviluppato l'eruzione cutanea nell’estate 2022 mentre era in Bangladesh in visita dai suoi parenti, alcuni dei quali erano stati infettati in modo simile. Tornata negli Stati Uniti, è stata curata con diverse creme e farmaci, inclusa la terbinafina. Dopo quattro settimane di trattamento senza risultati, i medici le hanno somministrato un altro farmaco, la griseofulvina, che ha migliorato l’80% dei sintomi. La paziente ora è ancora monitorata poichè potrebbe avere bisogno di ulteriori trattamenti. I due casi sono stati comunicati ai CDC da un dermatologo di New York a febbraio 2023, quando è stata avviata un'indagine. Poiché questi due casi sono scollegati sia dal punto di vista temporale che geografico, si pensa che non siano direttamente correlati. Tuttavia, poiché la prima paziente non aveva fatto viaggi internazionali, si ipotizza che la trasmissione di T. indotineae si sia è verificata all'interno degli Stati Uniti, cosa mai vista prima.

La resistenza al farmaco terbinafina

In entrambi i casi di New York, in un primo momento, gli esperti avevano individuato nel Trichophyton mentagrophytes il fungo responsabile dell'infezione, poichè viene spesso contratto da animali domestici come cani, gatti e conigli. Poi una indagine più approdondita ha rivelato che a causare l'infezione era stata in realtà un'altra specie di fungo scoperta relativamente di recente, nota comeTrichophyton indotineae. Sebbene i due funghi siano simili sia da un punto di vista genetico e nella sintomatologia che causa, T. indotineae presenta una mutazione specifica che gli conferisce resistenza all'antimicotico di prima linea terbinafina, somministrato per una varietà di infezioni causate da funghi che infettano pelle e unghie.

Questa specie è stata inizialmente isolata in due pazienti, uno nepalese e uno indiano, e riconosciuta poi come specie a sè nel 2020. Essendo quelli di New York i primi individuati negli Stati Uniti, gli esperti hanno il timore che il ceppo si stia diffondendo in una nuova popolazione. "Pertanto - sottolinano i CDC - , gli operatori sanitari dovrebbero fare maggiore attenzione all'infezione da T. indotineae nei pazienti con tinea diffusa, in particolare quando le eruzioni non migliorano con agenti antimicotici topici di prima linea o terbinafina orale".

Una generazione di funghi virulenti e 'resistenti' ai farmaci

Secondo una ricerca del Duke University School of Medicine (in California) il riscaldamento climatico sta determinando nei funghi cambiamenti genetici che stanno rendono questi microbi più resistenti a temperature superiori ai 36° (temperatura corporea media di un essere umano) e li stanno dotando di un maggior potenziale patogeno. “L’innalzamento delle temperature - hanno spiegato ricercatori - sta accelerando le mutazioni genetiche che contribuiscano al loro adattamento ambientale ma anche a migliorare la capacità di replicarsi negli ospiti durante l'infezione”. Il risultato è una nuova generazione di funghi virulenti e ‘resistenti’ ai farmaci. Pertanto, gli esperti sottolineano l'importanza di rafforzare la sorveglianza e fare il possibile per combattere tutti quei fattori che contribuiscono al riscaldamento globale.