I Pronto soccorso privati sostituiranno quelli pubblici?

Con la legge 833 del 23 dicembre 1978 è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Un modello di Sanità pubblica fondato sulla tutela e promozione della salute come diritto fondamentale dell’individuo (art.32 della Costituzione) che, dopo decenni di risultati eccellenti in termini di salute, sta iniziando a vacillare. Dai corridoi affollati da pazienti su barelle per mancanza di posti letto nei reparti, ai medici che fanno sempre più fatica a fronteggiare le emergenze, dagli interminabili tempi di attesa per una prestazione sanitaria all’impossibilità di trovare un medico o pediatra di famiglia vicino casa, il SSN sembra sempre più vicino al collasso.

Per colmare la falle di un sistema non più in grado di offrire quei servizi per cui è stato istituito, si fanno sempre più strada, da Nord a Sud, gli ambulatori-pronto soccorso privati. Questre strutture offrono assistenza a quei cittadini rimasti "delusi" dal SSN ma con la possibilità di pagare le cure privatamente. Come funzionano queste strutture? Sostituiranno i pronto soccorso pubblici? Quale scenario futuro ci attende? Ne abbiamo parlato con Fabio De Iaco, Presidente nazionale SIMEU - Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza.

Dott. De Iaco, mentre le strutture sanitarie pubbliche fanno sempre più fatica a garantire assistenza ai loro pazienti, avanzano i pronto soccorso privati. E’ la fine del Sistema Sanitario Nazionale?

"Per prima cosa una puntualizzazione: l’SSN non è un "Sistema", ma un "Servizio". Se ci riflettiamo, già questa distinzione risponde alla sua domanda. Il sistema non muore, anzi vede moltiplicare le strutture operative. Ma è il "servizio" a fare un passo indietro: l’offerta di salute che lo Stato mette in campo per i propri cittadini, secondo il dettato costituzionale, retrocede, lascia spazi vuoti, che vengono colmati, legittimamente, dall’iniziativa privata. Ma il connotato di universalità del servizio, che sta alla base del SSN, così facendo viene meno, lasciando sempre più spazio alla possibile disequità tra cittadini".

Come funzionano gli ambulatori-pronto soccorso privati?

"Per quel che ne so offrono prestazioni varie in accesso diretto, ovvero senza prenotazione. Prestazioni che per lo più sono di "non urgenza" o di "minima urgenza"".

Parliamo, quindi, solo di codici bianchi e verdi?

"Certamente, codici a bassa priorità. Pensare oggi di rivolgersi a una di quelle strutture nel sospetto di qualcosa di più importante, come un ictus, un infarto, o altro, sarebbe una vera follia. Non tanto per la professionalità dei colleghi che ci lavorano, che non si discute, ma per le loro possibilità di intervento sul paziente, per la connessione diretta (che non hanno) con tutta l’area critica dell’ospedale, per l’enormità delle spese che, in linea teorica, un cittadino dovrebbe affrontare per gestire un’emergenza di questo tipo. Non è un caso se, giustamente, rifiutano la definizione di "Pronto Soccorso" e preferiscono identificarsi come "ambulatori ad accesso diretto"".

Quali sono i costi di accesso a queste strutture?

"Non ne so molto: ho letto che per qualcuno il costo della visita previsto si aggira intorno ai 149 euro. Ma alla visita andranno aggiunte le spese per gli esami ematici, per la radiologia se necessaria, per i farmaci stessi necessari alla cura. Il costo totale di un accesso non è quantificabile a priori, e dipende moltissimo dal tipo di prestazioni che vengono effettuate".

Oltre al pronto soccorso privato e a quello pubblico esiste un terzo modello: il privato-convenzionato. E’ il caso dei grandi gruppi sanitari privati quali ad esempio Humanitas, San Raffaele e Gemelli. In questi casi come funziona l’assistenza?

“Gli ospedali privati convenzionati, come quelli che cita lei, spesso sono vere eccellenze nel panorama sanitario nazionale: rivolgersi a quei Pronto Soccorso significa, proprio perché in convenzione, avere a disposizione tutte le strutture del SSN".

Se si continua di questo passo aumenterà sempre di più la disuguaglianza tra chi può permettersi di pagare le spese sanitarie privatamente e chi no. Parallelamente allo sgretolamento del SSN, sta vacillando anche il diritto alla tutela della Salute. Cosa dovrebbe fare la politica per invertire questo trend?

"La risposta banale ma necessaria è: smettere di considerare i costi della sanità come, appunto, costi puri e semplici e considerarli invece un investimento. Un paese sano produce di più e richiede meno assistenza. Quando si ragiona sulla "sanità", questo concetto dovrebbe essere sempre presente. Poi, sul piano pratico, ci sono molte cose che vanno cambiate nell’attuale struttura del SSN. A cominciare dalla centralità del paziente, che non esiste più, soverchiata dalle esigenze di bilancio delle aziende sanitarie o delle regioni. Sarebbe necessario ragionare, ancora una volta, in termini di "servizio": cosa è realmente utile al cittadino? In questa maniera potremmo anche diminuire il numero delle prestazioni che vengono continuamente richieste, spesso senza un’ipotesi di vantaggio reale per il cittadino. Altra cosa necessaria sarebbe la valorizzazione delle competenze e delle professionalità presenti all’interno del Servizio. In altre parole: ripartire dalle esigenze dei cittadini, valorizzando contemporaneamente le competenze dei professionisti".

Questo è quello che si augura. Quale scenario futuro, invece, ci attende? Gli ambulatori-pronto soccorso privati potrebbero prendere il posto di quelli pubblici, decretando la "fine" del SSN?

"Non vedo, al momento, il pericolo di una sostituzione del privato al pubblico. Ma mi preoccupa molto lo svuotamento progressivo e in gran parte silenzioso che si sta operando del servizio pubblico. Non vedremo, credo, il giorno della fine ufficiale del SSN, ma stiamo già vivendo il suo sgretolamento: già oggi, quasi senza accorgercene, diamo per scontata una spesa privata di oltre 38 miliardi di euro all’anno per prestazioni sanitarie private. Un meccanismo di questo tipo impoverirà progressivamente l’offerta del servizio pubblico. I 4 milioni di rinunce alle cure che si registrano in questi anni sono destinati ad aumentare, se non interveniamo. Non sarà una morte clamorosa, ma un lento, inesorabile, silenzioso spegnimento".