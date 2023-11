Le protesi mammarie salvano la vita a un uomo in attesa di trapianto

Grazie a due protesi mammarie un giovane paziente con insufficienza polmonare è sopravvissuto e sottoposto a un trapianto di polmoni salvavita. Un caso disperato quello del 34enne Davey Bauer, che si è concluso con un lieto fine grazie all’ingegno di alcuni medici della Northwestern Memorial Hospital di Chicago (USA).

Il caso Bauer

Davey era un fumatore accanito. Fumava un pacchetto di sigarette al giorno dall’età di 20 anni. Nel 2014 poi ha deciso di sostituire il tabacco con lo svapo, credendo, come molti, che fosse l’alternativa più sana, fino a quando, ad aprile di quest’anno, non ha contratto l'influenza e sviluppato una brutta infezione ai polmoni che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Quando le persone fumano o svapano, il tessuto polmonare può infiammarsi, rendendo l’organo più suscettibile alle infezioni. Inoltre Bauer, non si era vaccinato contro l’influenza. "Tutti questi fattori di rischio insieme (salute polmonare compromessa a causa della sigarette prima e dello svapo dopo, e nessuna copertura vaccinale) - ha detto il dottor Ankit Bharat, capo della chirurgia toracica e direttore del Canning Thoracic Institute presso Northwestern Memorial Hospital - possono creare un terreno fertile per le infezioni. Ed è quello che è successo a Bauer".

Il ricovero in ospedale

Dopo alcune indagini, i medici di un ospedale di St.Luis (dove era stato ricoverato in un primo momento) scoprono che i suoi polmoni erano stati gravemente infettati da un ceppo di batteri resistente ai farmaci. Le sue condizioni erano così gravi che Bauer è stato sottoposto all’ ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), un tipo di assistenza extracorporea in cui il sangue viene prelevato dal paziente, ossigenato e reimmesso nel circolo del paziente. Il dispositivo è progettato per consentire ai polmoni e al cuore del paziente di riposare in modo che possano guarire, ma in questo caso non è stato sufficiente. L’unica speranza per sopravvivere era un doppio trapianto di polmoni. Bauer viene così immediatamente trasferito al Northwestern Memorial Hospital di Chicago, dove le sue condizioni peggiorarono ulteriormente. Viene diagnosticata un'insufficienza polmonare acuta.

"I polmoni di Davey - ha affermato lo pneumologo Rade Tomica della Northwestern Medicine - erano così gravemente infetti che hanno iniziato a liquefarsi. Erano completamente pieni di pus. Quando abbiamo ricevuto la chiamata dal team medico dell'ospedale di St. Louis, pensavamo di poterlo aiutare, ma era chiaro che non sarebbe sopravvissuto al trapianto in quelle condizioni. Per poter essere inserito nella lista dei trapianti, Bauer avrebbe dovuto prima debellare l'infezione. L'unico modo per farlo era rimuovere entrambi i polmoni".

Un problema da risolvere

La Northwestern Memorial Hospital disponeva di una macchina in grado di sostituire per alcuni giorni il lavoro degli organi mancanti (i polmoni, nel caso di Davey) mentre il corpo debellava eventuali infezioni rimanenti. Tuttavia non esisteva una procedura convenzionale che colmasse l’enorme vuoto fisico che la rimozione dei polmoni avrebbe creato nel torace del paziente. "Il corpo umano - hanno spiegato i medici - si mantiene su un equilibrio perfetto: ogni organo sostiene fisicamente la posizione dei suoi vicini. Alcuni sistemi corporei potrebbero far fronte allo spazio extra, mentre altri, come il sistema cardiovascolare, fanno affidamento sulla pressione circostante per funzionare".

In mancanza di casi precedenti, l’équipe medica è stata costretta a pensare fuori dagli schemi e trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. C’era bisogno di qualcosa di malleabile, sterile e fatto di un materiale che difficilmente avrebbe causato una reazione del sistema immunitario già compromesso.

La soluzione delle protesi mammarie

Fortunatamente il team ha trovato in poco tempo una soluzione mai testata prima. I medici hanno pensato di inserire due protesi mammarie a doppia D all'interno della cavità toracica di Davevy: in questo modo sono riusciti a mantenere temporaneamente il cuore nella sua posizione. Ad aiutare la procedura anche la giovane età di Bauer, e il suo buono stato di salute. Non solo, il giovane è stato anche aiutato dalla fortuna poichè il giorno dopo l’intervento, il 26 maggio, sono arrivati i polmoni da due donatori.

Una soluzione innovativa, quella delle protesi mammarie, che ha dato la possibilità al corpo di Bauer di combattere la brutta infezione prima di ricevere un doppio trapianto di polmone salvavita. "Potrebbe essere il primo esempio di una potenziale pratica di trapianto - hanno detto i medici - che potrebbe salvare persone affette da malattie infettive che probabilmente non sarebbero sopravvissute anni fa".

Il doppio trapianto di polmoni

Il 28 maggio l’equipe medica ha rimosso le due protesi mammarie temporanee e le ha sostituite con i polmoni sani. Dopo diversi mesi di recupero e una terapia riabilitativa, Davey è stato dimesso e ora sta proseguendo la terapia in una struttura di riabilitazione fuori dall'ospedale. "Sono così orgoglioso - ha detto Bauer - di essere il primo paziente della Northwestern Medicine ad essersi sottoposto a questa procedura innovativa, e spero che questo intervento pionieristico apra la strada affinché pazienti più critici possano ricevere trapianti di polmone nel prossimo futuro".