Quali tumori possono essere prevenuti con il vaccino

Fino al XVIII secolo si credeva che i tumori fossero una malattia contagiosa. Così per evitare il diffondersi della malattia, i malati di cancro venivano isolati e accolti in ospedali costruiti fuori dalla città. Oggi sappiamo che non ci si ammala di tumore per contagio, tuttavia alcuni agenti infettivi possono scatenare, all’interno della cellula, mutamenti che facilitano la trasformazione cancerosa. Secondo i dati più recenti, il 13% circa di tutti i tumori registrati nel mondo è dovuto a un virus, un batterio o un parassita, fattori di rischio evitabili per la maggior parte. In particolare, secondo le stime dei ricercatori dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), si verificano 25 casi di tumore attribuiti a un’infezione ogni 100.000 persone, con l’incidenza locale più bassa in Nord Europa e Asia occidentale e quella più alta nell’Africa sub-sahariana e in Asia orientale.

Ad oggi l’IARC ha inserito nella lista degli agenti sicuramente cancerogeni per l’uomo 3 parassiti, 1 batterio (l'Helicobacter Pylori) e 7 virus (il virus di Epstein-Barr associato al carcinoma al linfoma di Hodgkin e Non Hodgkin, il virus dell'epatite B e C che creano condizioni favorevoli per lo sviluppo del tumore al fegato, il virus del papilloma umano che può causare il tumore della cervice uterina, della vulva, del pene, dell’ano e tumori oro-faringei, il virus linfotropico a cellule T umano che causa un tipo di leucemia, l’herpes virus associato al sarcoma di Kaposi e il poliomavirus a cellule di Merkel che provoca un tumore della pelle piuttosto aggressivo). Le ultime stime hanno mostrato che oltre il 90% dei tumori di origine infettiva (2,2 milioni nel mondo nel 2018) è provocato, in particolare, da quattro di questi agenti patogeni: l'helicobacter Pylori (batterio che provoca il tumore allo stomaco), il papilloma virus umano (Hpv) e i virus dell'epatite B (Hbv) e C (Hcv). Evitare queste forme di tumore, è possibile attraverso la prevenzione (la vaccinazione contro l’Hbv e l’Hpv) e la diagnosi precoce (nel caso delle infezioni da Hpv a livello del collo dell'utero), ma anche la cura delle infezioni, come nel caso di quelle provocate dall'helicobacter pylori e dall'mcv, in molti Paesi prossimo all'eradicazione. Queste soluzioni, se diffuse in maniera omogenea, potrebbero avere un effetto sostanziale sul futuro carico del cancro a livello mondiale.

Come il virus può generare il tumore

I virus che possono causare il cancro, dal momento in cui aggrediscono l’organismo ospite, danno luogo a infezioni persistenti. Questo fa sì che i tumori si sviluppino in tempi molto lunghi, anche 20-30 anni dopo aver contratto l’infezione. Va anche chiarito che non tutte le persone che si infettano sviluppano poi il tumore, ma "l’infezione - come spiega l’AIRC (Fondazione per la ricerca sul cancro) - rappresenta un importante fattore di rischio per due motivi: innanzitutto genera uno stato di infiammazione cronica in cui vengono prodotte molecole che possono pregiudicare la stabilità dei geni nelle cellule del tessuto; inoltre nell'area infiammata si crea un microambiente in cui la cellula cancerosa riesce a moltiplicarsi molto bene e a evitare di essere attaccata dal sistema immunitario. In queste condizioni, il tumore può crescere facilmente ed eventualmente può dare luogo a metastasi".

La classificazione dei virus

La Commissione Internazionale per la Tassonomia dei Virus (unico organo incaricato dall'International Union of Microbiological Societies (IUMS) di sviluppare la tassonomia universale dei virus) ha classificato tutti i virus conosciuti in 22 sottofamiglie distinte. Cinque di queste sottofamiglie sono chiamate “persistenti”: la persistenza si riferisce alla capacità del virus di replicarsi continuamente o periodicamente nello stesso ospite, per un lungo periodo (anche tutta la vita), dopo il periodo iniziale di infezione produttiva e alla risposta antivirale dell’ospite. Un esempio di virus persistente è il virus dell'herpes che causa la varicella nei bambini e può riapparire più tardi nella vita come fuoco di Sant'Antonio. Questa capacità di persistenza, cioè di sopravvivere nell'ospite a lungo termine, aiuta il virus a diffondersi da persona a persona.

I sette virus che causano il cancro

Come detto sopra, sono sette i virus conosciuti che possono causare il cancro, di cui cinque rientrano nella sottofamiglia dei virus “persistenti”. Tra questi c’è il papilloma virus umano (noto come HPV), appartenente alla famiglia Papillomaviridae, il virus di Epstein-Barr e l’herpes virus, entrambi della famiglia Herpesviridae, il virus linfotropico T umano (noto come retrovirus) e il virus del polioma a cellule di Merkel, della famiglia dei poliomavirus.

“Tutti e cinque questi virus - spiega il virologo Ronald C. Desrosiers dell’University of Miami Miller School of Medicine - contengono il codice genetico di una o più proteine che insegnano alle cellule come evitare la morte cellulare, immortalandoli efficacemente e promuovendo la crescita cellulare. Le cellule tumorali che si sviluppano da questi virus oncogeni - continua - contengono tutte le informazioni genetiche dei loro virus originali, anche quando compaiono anni dopo l'infezione iniziale. Ma solo una piccola percentuale di persone infettate da uno di questi cinque virus oncogenici alla fine sviluppa il cancro in piena regola ad esso associato”.

L’epatite B e l’epatite C

Gli altri due virus dei sette che possono causare il cancro sono l'epatite B (della famiglia degli Hepadnavirused) e l'epatite C (della famiglia dei Flaviviridae) ed agiscono in maniera. La maggior parte delle persone infettate da questi virus sono in grado di combattere l'infezione attraverso la propria immunità e debellare il virus. “Tuttavia - spiega il virologo Desrosiers - nelle persone che non sono in grado di combattere l'infezione, le infezioni a lungo termine di questi virus spesso causano danni estesi al fegato. Queste persone sono a rischio di sviluppare un tipo di cancro al fegato chiamato carcinoma epatocellulare, perché i tentativi del corpo di riparare il tessuto epatico danneggiato aumentano la possibilità di una mutazione correlata al cancro. I virus stessi non insegnano alle cellule del fegato a diventare immortali o a trasformarsi, come fanno gli altri cinque virus oncogeni alle cellule che prendono di mira”.

Il carcinoma epatocellulare è il terzo tumore più mortale al mondo, uccide ogni anno 800 mila persone, secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità 2020. E circa tre quarti delle persone uccise da questo tumore hanno avuto infezioni da virus dell'epatite in passato.

Il papilloma virus nelle donne e negli uomini

Non meno pericoloso è l’HPV (papilloma virus umano), causa principale del cancro cervicale che uccide circa 311 mila persone all’anno in tutto il mondo (dati 2018). L'HPV, associato sino ad ora quasi esclusivamente al rischio di sviluppare tumori nelle donne, è stato riconosciuto come virus pericoloso anche per l’uomo: il papillomavirus può infatti provocare lesioni maligne all’ano, sul pene e nel cavo orale, oltre a manifestazioni benigne note come condilomi sempre nelle stesse sedi dell'organismo maschile. Attualmente si stimano ogni anno in Italia circa 43.000 nuovi casi diagnosticati di condilomi genitali nel sesso maschile, ma, essendo ancora poche le indagini diagnostiche effettuate su larga scala, il numero potrebbe essere ancora più elevato.

I vaccini contro l’epatite B e l’HPV

“I quattro principali agenti responsabili approssimativamente del 90% dei casi di tumori attribuibili alle infezioni in tutto il mondo sono prevenibili con un vaccino (virus dell’epatite B e papillomavirus) oppure sono trattabili con farmaci (Helicobacter pylori e virus dell’epatite C) e tutti sono soggetti a qualche intervento per ridurre la trasmissione dell’infezione”, dichiara Anne F. Rositch, docente di epidemiologia dell’Università Johns Hopkins di Baltimora.

Il vaccino per il virus dell'epatite B fu introdotto nel 1986 ed è stato il primo vaccino anticancro riconosciuto. Da allora, più di un miliardo di persone in tutto il mondo l'hanno ricevuto. Il vaccino, dimostratosi estremamente sicuro ed efficace, può essere effettuata a qualsiasi età a partire dalla nascita e prevede 3 dosi (2 dosi se la prima iniezione viene fatta prima di16 anni). Il vaccino per la protezione dall’infezione da HPV è stato, invece, approvato per l'uso in Italia nel 2008, e anch’esso si è dimostrato altamente sicuro ed efficace nel prevenire sia l’infezione da HPV sia il possibile sviluppo del carcinoma cervicale. Il vaccino anti-HPV è raccomandato per i bambini a partire dagli 11 ai 12 anni, e la vaccinazione gratuita è disponibile fino a 16 o 18 anni. Consiste di tre dosi di vaccino somministrate a intervalli di tempo ben definiti, e fino ad oggi non è stata dimostrata la necessità di ricorrere ad ulteriori dosi di richiamo dopo la terza dose.

L’importanza della vaccinazione

Le campagne di vaccinazione hanno eradicato malattie come il vaiolo ed eliminato efficacemente la poliomielite, il morbillo e altre malattie infettive. Riguardo il morbillo si calcola che fino a quando la vaccinazione non si è diffusa a livello mondiale, cioè nel 1980, abbia ucciso una media di 2 milioni e mezzo di bambini ogni anno. Ma nonostante queste evidenze c’è ancora molta resistenza nel mondo ai vaccini come ha dimostrato anche la campagna vaccinale contro Covid-19. In realtà l’opposizione alla vaccinazione non è un fenomeno moderno (definito “Vaccine Hesitancy”), esiste infatti fin dalla disponibilità del primo vaccino, tuttavia ai nostri giorni è sostenuto e amplificato dalla facilità con cui si possono reperire informazioni contrastanti e da fonti non ufficiali su internet.

L’esitazione vaccinale ha comportato un ritardo nell’adesione o un rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità di servizi vaccinali. I vaccini sono tra gli interventi sanitari più studiati, sicuri ed efficaci che esistano. Ogni volta che una persona decide di non vaccinare se stessa o i propri figli corre un rischio evitabile per sé e i suoi cari. Per questo, bisogna fare il possibile per contrastare questo fenomeno negativo dell'esitazione vaccinale, cosicchè presto anche i vaccini oggi disponibili possano rendere il Covid e i tumori causati dall'HPV e dal virus dell'epatite B un ricordo del passato.