Quanto dobbiamo preoccuparci della diffusione di Omicron 5?

Come tutti i Paesi del continente anche l’Italia è alle prese con una nuova ondata di contagi guidata dalle varianti di Omicron Ba.4 e Ba.5, che - a quanto suggeriscono le proiezioni dell’EMA - diventeranno dominanti in Europa entro la fine di luglio. A confermare tale tendenza i dati aggiornati al 5 luglio dell’indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, secondo cui la sottovariante BA.5 risulta essere predominante con una prevalenza a livello nazionale pari a 75.5% (23.15% nell’indagine precedente, 7 giugno 2022) e a livello regionale/PPAA con valori > 50%. “Il vantaggio di crescita attualmente osservato per Ba.4 e Ba.5 - ha spiegato l’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) nel suo ultimo aggiornamento epidemiologico sul Covid - è probabilmente dovuto alla loro capacità di eludere la protezione immunitaria indotta da una precedente infezione e/o vaccinazione, in particolare se l’immunità è diminuita nel tempo”. I limitati dati disponibili provenienti da studi su sieri di soggetti non vaccinati che hanno avuto una precedente infezione da Omicron 1, indicano che sia Omicron 4 che Omicron 5 sono in grado di sfuggire alla protezione immunitaria indotta dall’infezione da Ba.1, ma a quanto pare, secondo altri studi, "anche la protezione derivata dai vaccini attualmente disponibili diminuisce nel tempo rendendo l'organismo suscettibile a queste nuove sottovarianti", ha riferito l’agenzia.

Tutto ciò significa che si rischia facilmente una reinfezione con Omicron 4 e 5 sia che sei vaccinato con tre dosi sia che hai contratto di recente l’infezione. "Se sei stato infettato da Ba.1, rischi di reinfettarti con la BA.4 e 5", ha detto il dottor Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti. Ma quanto dobbiamo preoccuparci delle diffusione veloce e capillare di quese nuove sottovariante?

I sintomi più comuni di Omicron 5

Le nuove sottovarianti Omicron 4 e Omicron 5 sono più contagiose delle precedenti ma si manifestano con una sintomatologia simile a queste che comprende raffreddore, mal di gola, mal di testa e naso che cola. Altri sintomi come febbre, brividi e tosse sono, invece, meno frequenti rispetto alle precedenti varianti del virus. A suggerirlo gli ultimi dati dello Zoe Covid Symptom Study, basato sui sintomi auto-riferiti tramite un’app per smartphone, secondo cui i sintomi più comuni (oltre il 60% delle segnalazioni) in questa fase della pandemia, sono appunto naso che cola, mal di gola, mal di testa, tosse persistente e affaticamento. Meno frequenti, invece, gli starnuti e la voce rauca, i dolori articolari e muscolari, la febbre e i brividi. Nel dettaglio:

Naso che cola (66%)

Mal di gola (65%)

Mal di testa (64%)

Tosse persistente (63%)

Affaticamento (62%)

Starnuti (53%)

Voce rauca (44%)

Dolori articolari e muscolari (35%)

Febbre (31%)

Brividi (30%).

Su una scala da 1 a 10, quanto devi preoccuparti della variante BA.5

Secondo il dottor Preeti Malani, medico esperto di malattie infettive presso l'Università del Michigan, il livello di preoccupazione al momento è di 3 su 10, non nascondendo, però, una preoccupazione crescente per la diffusione della nuova sottovariante. "BA.5 è ovunque, e se non l'hai ancora presa, è molto probabile che la contrarrai", ha detto Malani, che ha aggiunto: "Ma se sei vaccinato, dovresti manifestare la malattia in forma lieve e senza gravi conseguenze mediche”. “Sebbene ci sia un alto rischio di esposizione a questa variante, ci sono anche molte ragioni per cui essere fiduciosi - ha proseguito -. I vaccini insieme al ricorso, in caso di sintomi, all’antivirale Paxlovid (ora prescrivibile anche in Italia dai medici di base da aprile) che riduce il rischio di infezioni complicate, il Covid è gestibile".

Secondo, invece, Katelyn Jetelina, esperta di salute pubblica che gestisce il popolare blog Your Local Epidemiologist, il livello di preoccupazione è di circa 4 su 10, manifestando una certa preoccupazione per il Sud degli USA. ”Sono piuttosto preoccupata per il Sud - ha dichiarato -. A causa del basso tasso di persone che si sono sottoposte al richiamo, del ridotto utilizzo della pillola Paxlovid, e dei pochi test che si effettuano, il livello di preoccupazione sale a 7 su 10".

Gli anziani senza dose di richiamo sono più a rischio complicazioni

Nel Regno Unito, dove si sta diffondendo rapidamente una nuova sub-variante del Covid-19 ribattezzata Centaurus (si tratta della mutazione BA.2.75 di Omicron, "una variante di una variante che è una potenziale candidata per prendere il posto della BA.5” secondo il virologo dell'Imperial College di Londra, Tom Peacock), è stata valutata dagli esperti di sicurezza sanitaria nazionale la protezione offerta dai vaccini contro il BA.5. Dall’indagine è emerso che probabilmente la protezione rimane paragonabile a quella osservata in precedenza, il che significa che le persone vaccinate e con dose di richiamo, sebbene siano comunque a rischio di contrarre la BA.5, probabilmente non finiranno in ospedale o moriranno. Mentre per chi non è vaccinato o per chi non si è sottoposto alla dose di richiamo, soprattutto i fragili, i rischi di compilazioni sono molto elevati.

EMA ed ECDC raccomandano la quarta dose di richiamo

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) raccomandano l'estensione della quarta dose, o meglio del secondo booster, a tutti gli over 60 e alle persone fragili. Nell'aprile 2022 , entrambe le agenzie avevano raccomandato agli over 80 anni una quarta dose, tuttavia, vista la condizione di aumentata circolazione virale, hanno ritenuto necessario diffondere la raccomandazione anche alle persone tra i 60 e i 79 anni e alle persone vulnerabili di qualsiasi età. A questo annuncio è seguito quello del ministro Roberto Speranza sull'avvio di una nuova campagna vaccinale formalizzata da una nuova circolare: “..si raccomanda - si legge nella circolare - la somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster), con vaccino a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose booster, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo), a tutte le persone di età ≥ 60 anni”.

"Attualmente stiamo assistendo a un aumento dei contagi e dei ricoveri in ospedale e posti occupati in terapia intensiva in diversi Paesi, principalmente a causa della diffusione della sottovariante BA.5 ha dichiararo la dott.ssa Andrea Ammon, direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie -. Ci sono ancora troppe persone a rischio di sviluppare una forma grave dell’infezione da Covid-19 che dobbiamo proteggere il prima possibile”.

Il rischio è molto variabile a seconda del soggetto

In conclusione, se sei vaccinato, indossi mascherine FfP2 nei luoghi chiusi, fai ricorso a tamponi in caso di sospetto e agli antivirali in caso di malattia, i rischi sono molto bassi. Anche se, come chiarisce la dott.ssa Celine Gounder, esperta di malattie infettive e redattore generale per la salute pubblica di Kaiser Health News “il rischio dipende dal tuo stato di vaccinazione, dalla tua età, dalla tua salute, dalla tua occupazione, dalla tua situazione di vita, ecc. Quindi varia molto da soggetto a soggetto”.

“Inoltre, come tutti i calcoli del rischio - ha concluso il dottor Amesh Adalja, studioso senior del Johns Hopkins Center for Health Security -, il livello di rischio è diverso in base a chi viene applicato. Se si tratta di un paziente che ha subito da poco untrapianto di polmone, il livello di rischio è 10. Per un diciottenne sano, invece, è 0. Il rischio, quindi, non è lo stesso per tutti”.