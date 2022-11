Questi prodotti di uso quotidiano causano fibromi uterini: la scoperta di uno studio

Dai profumi alle creme, dagli shampoo agli smalti, dai contenitori per alimenti ai giocattoli. Ogni giorno utilizziamo, a nostra insaputa, una varietà di prodotti contenenti ftalati. Una famiglia di sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate dall’industria come ammorbidenti per rendere le materie plastiche più flessibili e durevoli. A causa del loro ampio uso, gli ftalati si possono trovare quasi ovunque: in casa, in ufficio, a scuola, nelle automobili. Non tutte i tipi sono stati studiati approfonditamente, ma è comprovato che alcuni sono dannosi per la salute poichè contribuiscono allo sviluppo di patologie croniche come obesità, insulino-resistenza, asma, disturbo da deficit di attenzione, iperattività. Ma non solo, possono anche alterare il sistema endocrino e quindi interferire con i sistemi ormonali. Per questo motivo, sono stati associati a vari problemi riproduttivi e di fertilità. Queste evidenze hanno portato l’Unione europea a classificare alcuni ftalati come “interferenti endocrini” (sostanze che compromettono il sistema ormonale) e ad adottare misure che riducono al minimo l’esposizione. Tuttavia, queste sostanze tossiche non sono regolamentati allo stesso modo al di fuori dell’UE a causa delle loro diverse applicazioni. Pertanto, prodotti che li contengono possono ancora essere reperiti sul mercato europeo.

Ora un nuova ricerca, condotto dalla Northwestern University Feinberg School of Medicine (USA), ha dimostrato che l’esposizione ad alcuni ftalati causa la crescita di fibromi (o miomi) uterini, la neoplasia benigna più frequente nelle donne in età fertile. "Questi inquinanti tossici sono ovunque, in imballaggi per alimenti, in prodotti per capelli e trucco, e altro ancora. Sono più che semplici inquinanti ambientali, possono causare danni specifici ai tessuti umani. E il loro utilizzo non è vietato", ha affermato il dott. Serdar Bulun, principale autore dello studio. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Dove si trovano gli ftalati

Gli ftalati sono un gruppo di sostanze chimiche note come plastificanti. Hanno cioè lo scopo di ammorbidire la plastica (il cloruro di polivinile o PVC), rendendola meno fragile e più resistente. Il loro uso però non è limitato alla plastica, si possono trovare in una vasta gamma di prodotti di largo consumo come quelli per la cura personale, inclusi saponi, shampoo, lacche per capelli, oli lubrificanti, profumi e smalti per unghie, ma anche, vernici, adesivi, detergenti per la pulizia della casa, deodoranti per ambiente, imballaggi alimentari e abbigliamento. Gli ftalati sono anche impiegati in una varietà di giocattoli per bambini, tra cui pastelli, giocattoli gonfiabili, argilla da modellare e inchiostri, e si possono trovare in pavimenti in vinile, tubi da giardino, imballaggi per alimenti.

Le persone dunque possono essere esposte agli ftalati in vari modi e in base ai diversi usi di tali prodotti. Pensiamo al consumo di cibi e bevande che sono stati conservati in recipienti contenenti ftalati, ai bambini che succhiano giocattoli in plastica o prodotti che contengono ftalati, alle persone che fanno un uso eccessivo di prodotti per la cura personale contenenti ftalati.

In che modo gli ftalati compromettono la nostra salute

La ricerca ha dimostrato che alcuni tipi di ftalati sono capaci di alterare il sistema endocrino, interferendo con i sistemi ormonali e causando vari problemi riproduttivi e di fertilità. Uno studio del 2018, ad esempio, ha scoperto che gli ftalati possono distruggere la placenta durante il primo trimestre, il che può aiutare a spiegare perché sono stati precedentemente collegati alla perdita della gravidanza e alle difficoltà durante il parto. Altre ricerche hanno suggerito che gli ftalati possono influenzare i livelli di testosterone e la funzione testicolare negli uomini adulti. Uno studio dello scorso anno ha collegato le sostanze chimiche a 100.000 decessi annuali precoci negli Stati Uniti, in particolare a causa di malattie cardiache. Sono stati anche associati a tutta una serie di altre condizioni tra cui l'asma, il cancro al seno e l'autismo. Non è chiaro ancor quanto siano rischiosi gli ftalati. Per valutarne gli effetti sulla salute umana sono necessarie ulteriori ricerche.

Alcuni ftalati causano fibromi uterini

Il nuovo studio della Northwestern Medicine ha ora rilevato che l’esposizione a determinati ftalati, in particolare il DEHP (utilizzato come plastificante per aumentare la durata di prodotti come tende da doccia, tappezzeria per auto, portavivande, scarpe e altro), può causare la crescita di fibromi uterini sintomatici nelle donne in età fertile. Secondo le stime, fino all’80% di tutte le donne può sviluppare un fibroma (neoplasia benigna che si sviluppa nel tessuto muscolare dell’utero) durante la vita. Tra queste, un quarto sviluppa una forma sintomatica con sanguinamento uterino eccessivo ed incontrollato, anemia, aborti spontanei, infertilità e grandi tumori addominali che richiedono interventi chirurgici tecnicamente difficili.

Gli ftalati “accendono” un percorso ormonale che attiva la crescita del fibroma

Il legame tra ftalati e fibromi era già stato ipotizzato in studi epidemiologici precedenti. Ma solo in quest’ultimo lavoro i ricercatori hanno spiegato i meccanismi alla base di questa associazione. Sembra che l’esposizione al DEHP attivi un percorso ormonale che “accende” un recettore sensibile all'ambiente (recettore arilico per gli idrocarburi o AHR), che si lega a sua volta al DNA e innesca una crescita dei fibromi uterini. "È interessante notare - ha detto Bulun - che AHR è stato clonato nei primi anni '90 come recettore per la diossina, la tossina chiave nell'agente arancione. L'uso di questo agente durante la guerra del Vietnam ha causato significative anomalie riproduttive nelle popolazioni esposte, e si pensava che la diossina e l'AHR fossero responsabili di questo. Il nostro studio fornisce ulteriori prove a sostegno di queste evidenze”.

Cosa sappiamo sul DEHP

Prima che il DEHP venisse inserito, insieme ad altri tre ftalati (DBP, DIBP e BBP), nel registro del Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) del 2015 come sostanza tossica per la riproduzione e il sistema endocrino, era uno degli ftalati più frequentemente utilizzati nei prodotti in plastica. Tuttavia, ancora oggi viene utilizzato in vari tipi di prodotti in plastica di largo consumo, come tende da doccia, mobili e rivestimenti per automobili, tubi da giardino, piastrelle per pavimenti e rivestimenti di fili e cavi, abbigliamento anti-pioggia e scarpe, contenitori per cibo, raccoglitori e zaini, materiali plastici per imballaggio alimentare, dispositivi e attrezzature mediche, tubi per dialisi, tubi di alimentazione, maschere per l'ossigeno e guanti chirurgici.

L’Unione europea è così intervenuta nuovamente ed ha approvato il Regolamento 2018/2005 che prevede il divieto da luglio 2020 d’immettere sul mercato articoli contenenti uno o più dei 4 ftalati riconosciuti come tossici (DEHP, DBP, BBP e DIBP) in quantità pari o superiore allo 0,1%. Tuttavia il limite imposto per singolo prodotto può essere facilmente superato se pensiamo che una persona utilizza quotidianamente più prodotti contenti ftalati.

Come posso ridurre la mia esposizione al DEHP

Secondo le raccomandazioni dell’UE, è possibile adottare alcune misure per ridurre il più possibile l’esposizione: