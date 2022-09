Cosa dice l'ultima ricerca sulla correlazione tra telefono e tumore

Nel mondo sono 5,9 miliardi le persone che hanno un telefonino. Mentre nel nostro Paese, secondo il report “Digital 2020” stilato da We Are Social, è il 94% degli italiani a possedere uno smartphone. La crescente diffusione a livello planetario dell’uso del telefono cellulare nel corso degli ultimi tre decenni ha provocato non poche preoccupazioni nel mondo scientifico per i possibili effetti dei campi elettromagnetici a radiofrequenza provenienti da questo dispositivo sul rischio di cancro. Sino ad ora sono stati effettuati solo due ampi studi che hanno valutato l'associazione tra l'uso del telefono cellulare e il rischio di tumori cerebrali, in particolare di glioma, poiché la testa riceve la maggior parte dell'esposizione dall'uso di questi dispositivi. I risultati non hanno riportato alcun aumento del rischio di glioma per 10 anni o più di utilizzo del telefono cellulare. Tuttavia, alcuni studi caso-controllo hanno mostrato un rischio relativamente elevato di glioma correlato all'uso del telefono cellulare. Nell'ampio studio Interphone, promosso dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (IARC), che ha coinvolto 13 paesi e 2708 casi di glioma, i risultati sono stati incoerenti.

Ora, uno studio coordinato dalla stessa IARC ha analizzato i registri dei tumori di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia - dove l'uso dei telefoni cellulari è aumentato notevolmente a metà degli anni Novanta, soprattutto tra gli uomini di mezza età - per capire se l’aumento dei casi di glioma (riportato in alcuni studi caso-controllo nel periodo 1997-2016 tra gli uomini tra 40 e 59 anni) fosse correlato all'uso del telefono cellulare. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Environment International.

Cos’è il glioma

Il glioma è un tumore cerebrale che origina dalle cellule gliali, importantissime cellule del sistema nervoso centrale. Come tutti i tumori, insorge da una mutazione genetica, ma la causa non è ancora chiara. In una piccola percentuale di casi può essere causata da malattie genetiche come la neurofibromatosi e la sclerosi tuberosa, ma anche dall'esposizione alle radiazioni. A tal proposito, nel 2011 lo IARC ha riconosciuto i campi elettromagnetici prodotti dai cellulari come possibili cause. Tuttavia la letteratura scientifica non suggerisce ad oggi una relazione causale tra uso del telefono cellulare e tumori cerebrali. “La durata d’uso del cellulare a cui si riferiscono le evidenze oggi disponibili, però, - chiarisce l’Istituto Superiore della Sanità - è piuttosto limitata e non abbiamo praticamente informazioni su durate d’uso dei cellulari superiori a 15 anni”.

L’utilizzo del cellulare non aumenta il rischio di glioma

I ricercatori hanno analizzato i tassi di incidenza del glioma in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia tra uomini di età compresa tra 40 e 69 anni, utilizzando i dati dei registri nazionali del cancro e le statistiche sulla popolazione nel periodo 1979-2016. Le informazioni sull'uso regolare del telefono cellulare e sulla quantità di tempo di chiamata sono state ottenute da importanti studi sui telefoni cellulari in questi paesi. Analizzando tutti i casi di gliomi tra il 1979 e il 2016 sulla popolazione maschile, che per prima aveva utilizzato i telefoni cellulari e che all’inizio degli anni Novanta aveva tra i 35 e i 44 anni, non è emersa nessuna correlazione tra lo sviluppo del tumore e l’uso del telefono.

La diffusione del telefonino non ha causato un aumento di tumori a livello globale

Se i campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi dai telefoni cellulari causassero gliomi, il marcato aumento nell'uso degli smartphone nella popolazione generale negli ultimi decenni si tradurrebbe in un aumento della comparsa di questi tumori. “Questo studio - hanno concluso i ricercatori - conferma e rafforza, dunque, le conclusioni secondo cui non si sono verificati cambiamenti nell'incidenza del glioma nei paesi nordici coerenti con un rischio sostanziale attribuibile all'uso del telefono cellulare. Ciò vale in particolare per quasi tutti gli aumenti di rischio riportati segnalati da precedenti studi caso-controllo con risultati positivi”.