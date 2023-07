ANDI, il robot che suda e mostra l'impatto del caldo estremo sul corpo umano

In che modo il corpo risponde al caldo estremo? E quando le alte temperature possono essere letali? Per risponde a queste domande i ricercatori dell’Arizona State University (ASU) hanno sviluppato ANDI (acronimo di "Advanced Newton Dynamic Instrument"), il primo robot al mondo, con le sembianze di un manichino, che respira, suda e cammina all’aperto. Questo robot può imitare le funzioni termiche del corpo umano, come cambiare la temperatura della pelle e quella interna, ed è dotato di 35 diverse distretti superficiali controllati individualmente con sensori di temperatura, sensori di flusso di calore e pori che espellono il sudore. Servirà ai ricercatori per comprendere meglio gli effetti del caldo estremo sulla salute umana. "ANDI suda, genera calore, trema, cammina e respira - ha affermato Konrad Rykaczewski, professore presso la School for Engineering of Matter, Transport and Energy e principal investigator del nuovo progetto di ricerca -. Vogliamo comprendere meglio come il calore influisce sul corpo umano, in modo da poter sviluppare soluzioni per affrontarlo".

Secondo un recente studio pubblicato su The Lancet, negli ultimi 20 anni, i morti per il caldo sono aumentati del 68%. "Ci sono situazioni - ha sottolineato Jennifer Vanos, docente alla School of Sustainability dell’ASU - in cui le persone muoiono di caldo e altre ancora in cui non comprendiamo appieno cosa accada. Con la nostra ricerca vogliamo studiare gli effetti delle temperature estreme e sulla salute umana, in particolare nelle popolazioni attive, come bambini, lavoratori all’aperto e atleti".

Come funziona ANDI

Non è possibile sperimentare gli effetti dello stress da calore direttamente sui corpi umani perché sarebbe troppo pericoloso per la loro salute. Pertanto, i ricercatori dell’ASU hanno sviluppato un robot (ANDI) che può essere esposto a diverse “condizioni ambientali critiche” (determinate combinazioni di temperatura e umidità che variano la percezione del calore) all’interno di una "Warm Room". Una camera termica speciale dotata di tecnologie avanzate che controllano il vento, la temperatura fino a 140 gradi Fahrenheit (= 60°C) e la radiazione solare, consentendo ai ricercatori di simulare diversi scenari di esposizione al calore.

Ma oltre ad essere studiato all'interno della Warm Room, l'ANDI di ASU può essere utilizzato anche all'aperto, essendo dotato di un esclusivo canale di raffreddamento interno che fa circolare acqua fredda in tutto il corpo. Questo consente al manichino di rimanere abbastanza fresco da resistere al calore estremo misurando variabili complesse che contribuiscono a variare la nostra percezione del calore nei diversi ambienti. Nel mondo esistono altri 10 manichini ANDI, per lo più utilizzati da aziende di abbigliamento sportivo per testare gli indumenti, ma il robot dell'ASU è il primo in assoluto che può essere utilizzato all'aperto.

Il meccanismo della sudorazione umana

I ricercatori sperimenteranno ANDI con il supporto MaRTy (Mean Radiant Temperature), un altro robot che misura la temperatura dell'aria, l'umidità, la velocità e la direzione del vento, al fine di comprendere meglio i meccanismi della sudorazione umana (come il cambiamento della temperatura cutanea e la temperatura interna) e identificare come ambienti specifici possono aumentare il rischio di calore. "MaRTy - ha detto Middel, che studia come gli ambienti urbani influenzano i rischi meteorologici - può dirci come l'ambiente costruito modifica la quantità di calore che colpisce il corpo, ma MaRTy non sa cosa succede all'interno del corpo. A dirci come può reagire il corpo sarà ANDI".

La sudorazione è una funzione indispensabile e necessaria per raffreddare il corpo e gestire le ondate di calore. Una volta arrivate sulla superficie della pelle, le gocce di sudore possono diventare così calde da trasformarsi in vapore e dissolversi, contribuendo così a dissipare il calore e abbassare la temperatura corporea interna. Tuttavia, c’è una soglia oltre la quale l’atmosfera non è più in grado di far evaporare le goccioline di sudore (quando l'umidità è al 100%). Maggiore è l'umidità nell'aria, più lento è il processo di evaporazione del sudore, perché al crescere della quantità d'acqua nell'aria (cioè dell'umidità) è più difficile che se ne aggiunga ancora. Ad essere quindi pericolosa non è tanto la temperatura che comprare sul termometro, ma la combinazione di questa con il tasso di umidità. Gli scienziati sono, infatti, molto preoccupati per l’aumento crescente delle temperature del pianeta associate a un incremento dell’umidità.

Le persone percepiscono il calore in modo diverso

Un uomo anziano con diabete esposto a una temperatura esterna di 115 gradi Fahrenheit (46°C), sperimenterà lo stress da calore in modo diverso da una donna sana di trent’anni e da un bambino di 10 anni. L'età, le dimensioni del corpo e le condizioni di salute generale giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui le persone rispondono al caldo estremo. I ricercatori dell'ASU possono tenere conto di tutte queste variabili (BMI, età, condizioni di salute, ecc) e creare modelli personalizzati di regolazione termica da integrare in ANDI. Questo gli consentira' di comprensione meglio l'impatto dello stress da calore su determinate categorie di persone.

Con i dati e le informazioni che raccoglieranno da questa ricerca, il team spera di poter sviluppare strumenti, come indumenti rinfrescanti o esoscheletri per zaini progettati per il supporto del raffreddamento, per aiutare i soggetti più fragili, ma anche sportivi, ad affrontare meglio il caldo estremo.

Il robot ANDI che espelle gocce di sudore attraverso i pori (Credit: ASU)