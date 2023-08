Uno scanner nel reggiseno può rilevare il cancro

Il tumore al seno è più frequente nelle donne. In Italia una donna su otto si ammalerà di carcinoma mammario nel corso della vita. Secondo le stime AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) nel 2020 sono stati diagnosticati 55.700 casi, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. "Tuttavia, grazie alle campagne di screening e alla maggiore consapevolezza delle donne - spiega a Today Michelino De Laurentiis, Direttore del Dipartimento di Senologia oncologica dell'ospedale Pascale di Napoli - la maggior parte dei tumori maligni mammari oggi viene diagnosticata in fase iniziale, quando il trattamento chirurgico è più conservativo e la terapia adottata più efficace, consentendo di ottenere sopravvivenze molto elevate (circa l’ 88% delle donne è viva a 5 anni dalla diagnosi)". Se, infatti, l’incidenza (numero di nuovi casi) del tumore al seno è in leggera crescita soprattutto nelle fasce più giovani, la mortalità è in diminuzione (si è ridotta del 6% nel 2020 rispetto al 2015). E', quindi, molto importante fare prevenzione, già a partire dai 20 anni di età.

Oltre ai controlli annuali da uno specialista senologo, alla mammografia biennale dopo i 50 anni e all’ecografia (solo in caso di necessità nelle fasce giovani), gli esperti raccomandano di eseguire l'autopalpazione una volta al mese (un autoesame che la donna può fare già a partire dai 20 anni, e che consente di individuare precocemente qualsiasi cambiamento nell’aspetto e nella fisionomia delle mammelle). A questi strumenti potrebbe presto affiancarsene un altro: uno scanner a ultrasuoni indossabile per la diagnosi precoce del tumore al seno nelle donne ad alto rischio. Il dispositivo, sviluppato dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) negli Stati Uniti, è stato testato su una donna di 71 anni con una storia pregressa di cisti mammarie, dimostrando di poter individuare formazioni grandi appena 3 millimetri (il diametro dei tumori allo stadio iniziale) fino a una profondità di 8 centimetri. I risultati della sperimentazione sono statti pubblicati sulla rivista Science Advances.

Come è nata l’idea

L’idea di questo dispositivo riutilizzabile è venuta in mente alla fisica ed esperta di materiali presso il Massachusetts Institute of Technology, Canan Dagdeviren, dopo aver perso una sua familiare a soli 50 anni per colpa di un tumore della mammella comparso tra un controllo di screening e l'altro. I tumori che si sviluppano nell'intervallo di tempo che intercorre tra mammografie regolarmente programmate rappresentano il 20-30% di tutti i casi di cancro al seno, e tendono a essere più aggressivi di quelli rilevati durante gli esami di routine. Per aiutare queste donne, la ricercatrice ha pensato di sviluppare un dispositivo diagnostico indossabile che consentisse un monitoraggio più continuo per aumentare il tasso di sopravvivenza fino al 98%.

Come funziona il dispositivo

Si tratta di un dispositivo di scansione piezoelettrico (a ultrasuoni), poco più spesso di un cerotto, stampato in 3D. Ha una struttura a nido d’ape che si adatta alla forma del seno, e quindi che si può integrare in un reggiseno in tessuto morbido. Per registrare immagini dell'intera mammella, utilizza uno scanner a ultrasuoni inserito all'interno di un piccolo tracker che può essere spostato in sei diverse posizioni. Lo scanner è in grado di ruotare di 360° producendo immagini su ampie aree e da diverse angolazioni, e non richiede alcuna competenza specifica per funzionare. Ha dimostrato di saper produrre immagini precise e profonde del tessuto mammario con una risoluzione paragonabile a quella delle sonde ecografiche utilizzate nei centri medici.

"Il dispositivo indossabile, che si adatta facilmente a superfici ampie e curvilinee, potrebbe consentire un nuovo approccio non invasivo e di facile utilizzo per la diagnosi precoce del cancro al seno", ha spiegato Wendy Du dell'Istituto di tecnologia del Massachusetts.

I vantaggi della tecnologia a ultrasuoni

La mammografia è il test più efficace per una diagnosi precoce del cancro al seno. Tuttavia, è una tecnica costosa (se non offerta gratuitamente) ed espone le pazienti a radiazioni nocive. Pertanto, gli scienziati dell'Istituto di tecnologia del Massachusetts hanno sviluppato questo nuovo dispositivo esplorando le potenzialità dell'elettronica a ultrasuoni che utilizza materiali piezoelettrici estensibili e conformabili per una varietà di applicazioni di monitoraggio della salute indossabili. In questo caso è stata utilizzata per l'imaging del seno. "Questo lavoro - hanno concluso gli autori - è il pioniere di una tecnologia a ultrasuoni sul corpo, prima nel suo genere, per l'imaging e lo screening del tessuto mammario e rappresenta un nuovo metodo non invasivo per monitorare i cambiamenti dinamici del tessuto mammario".