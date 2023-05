Sclerosi Multipla e Mononucleosi: uno studio conferma la relazione

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia neurodegenerativa cronica che colpisce il Sistema Nervoso Centrale. Secondo le ultime stime dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AIMS) ad essere colpite nel mondo sono circa 2,5-3 milioni di persone, di cui circa 122.000 in Italia. A scatenare la malattia è una scorretta risposta del sistema immunitario che, per errore, attacca alcune parti del Sistema Nervoso Centrale, e in particolar modo la mielina, sostanza che costituisce la guaina protettiva che riveste le fibre nervose e consente la trasmissione dei segnali cerebrali dal Sistema Nervoso Centrale alle zone periferiche. Tuttavia, ancora oggi non è chiaro cosa induca le cellule immunitarie ad attaccare la mielina.

Da tempo si ipotizza un’origine infettiva e virale della SM, in particolare si sospetta una correlazione con la mononucleosi, nota comunemente come malattia del bacio. Due studi pubblicati su Science e Nature lo scorso anno avevano dimostrato che gli anticorpi contro il virus Epstein-Barr (EBV), responsabile della mononucleosi infettiva, possono essere coinvolti nella SM, ma senza riuscire a svelarne i meccanismi sottostanti. Ora un nuovo studio del Karolinska Institutet (Svezia), ha fornito una prova evidente della relazione causa/effetto tra le due malattie, dimostrando che gli anticorpi che normalmente combatterebbero la mononucleosi, possono colpire erroneamente il cervello e il midollo spinale e causare danni corrispondenti a quelli che si evidenziano nella SM. "La sclerosi multipla è una malattia incredibilmente complessa, ma il nostro studio fornisce un importante tassello del puzzle e potrebbe spiegare perché alcune persone sviluppano la malattia", ha spiegato Olivia Thomas, ricercatrice del lavoro. Lo studio è stato pubblicato su Science Advances.

Lo studio

I ricercatori hanno analizzato i campioni di sangue di oltre 700 pazienti con SM e di 700 individui sani, e scoperto che gli anticorpi che si legano a una proteina del virus di Epstein-Barr, EBNA1, si possono anche legare a una proteina simile nel cervello e nel midollo spinale, chiamata CRYAB, che ha il ruolo di prevenire l’aggregazione proteica durante condizioni di stress cellulare come l’infiammazione. Questi anticorpi indirizzati male possono danneggiare il sistema nervoso e causare gravi sintomi come problemi di equilibrio, mobilità e affaticamento.

Gli anticorpi erano presenti in circa il 23% dei pazienti con SM e solo nel 7% dei soggetti di controllo. "Questo - ha spiegato Thomas - dimostra che, sebbene queste risposte anticorpali possono essere coinvolte nella malattia in un quarto dei pazienti con SM. Ciò dimostra anche l'elevata variazione tra i pazienti e la necessità di terapie personalizzate. Le attuali terapie sono efficaci nel ridurre le ricadute nella SM, ma sfortunatamente nessuna può impedire la progressione della malattia".

I prossimi passi

"Il prossimo passo - ha affermato Mattias Bronge, altro autore dello studio - sarà quello di studiare come le cellule T combattono l’infezione da EBV e come queste cellule immunitarie possono danneggiare il sistema nervoso nella sclerosi multipla e contribuire alla progressione della malattia".

Tuttavia, considerando che il virus Epstein-Barr (EBV) infetta la maggior parte delle persone (oltre il 90% della popolazione mondiale entra in contatto con il virus nei primi anni di vita, durante l'adolescenza o in età adulta), ma di solito senza causare sintomi, è evidente che l’infezione virale non può essere l'unico fattore che innesca i meccanismi patogenetici della SM. Pertanto, potrebbero intervenire anche altri fattori, genetici e immunologici, come suggerisco numerosi studi.