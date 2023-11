Sclerosi multipla, il trapianto di staminali nel cervello ferma la progressione della malattia

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria che causa un processo degenerativo del sistema nervoso centrale generando una progressiva perdita del controllo muscolare. A scatenarla è il sistema immunitario che, per ragioni ancora non chiare, viene iper-attivato causando la distruzione della mielina, la sostanza che costituisce la guaina protettiva che riveste le fibre nervose e che consente la corretta conduzione degli impulsi. Secondo le ultime stime dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AIMS), ad esserne colpite nel mondo sono circa 2,5-3 milioni di persone (122.000 in Italia): di questi i 2/3 passano alla "fase secondaria", cioè "progressiva" della malattia, entro 25-30 anni dalla diagnosi. Oggi gli strumenti diagnostici e terapeutici disponibili consentono di ricorrere sin dall'esordio dei primi sintomi a medicinali che possono rallentare la progressione della malattia (detti "modificanti la malattia"), ma purtroppo non esistono trattamenti che la curino completamente.

Una nuova speranza per in pazienti affetti da SM arriva da una terapia sperimentale a base di cellule staminali che si inietta nel cervello. La sperimentazione clinica di fase 1, coordinata dall’Ospedale IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) e ideata dal professor Angelo Vescovi dell’Università di Milano-Bicocca, direttore Scientifico dello stesso IRCCS, nonché presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, in collaborazione con il professor Stefano Pluchino dell’Università di Cambridge, ha dimostrato non solo che il trattamento è sicuro, ma anche in grado di frenare l’avanzamento della malattia, proteggendo da ulteriori danni al cervello. I risultati della ricerca - che conferma un altro pionieristico studio italiano, condotto dai ricercatori dell'Ospedale San Raffaele di Milano che a gennaio scorso avevano pubblicato gli esiti anch'essi positivi della fase 1 della prima sperimentazione al mondo con cellule staminali neurali contro la SM - sono stati pubblicati su Cell Stem Cell.

Il trapianto di staminali rallenta la progressione della malattia

I ricercatori hanno isolato cellule staminali da feti deceduti per cause naturali (questo le rende scevre da problemi di natura etica), e le hanno iniettate nel cervello di 15 pazienti con Sclerosi multipla secondaria progressiva (fase molto avanzata della malattia) tra i 38 e i 57 anni, che mostravano tutti elevati livelli di disabilità a causa della loro condizione all’inizio dello studio. Nei successivi 12 mesi, in cui sono stati attentamente monitorati, gli scienziati non hanno riscontrato decessi o eventi avversi gravi, ma neanche un aumento del grado di disabilità o un peggioramento della sintomatologia. "Nessuno - ha osservato il team di Vescovi - ha mostrato sintomi che indicassero una recidiva o segni di progressione clinica, suggerendo una sostanziale stabilità della patologia".

"Il trapianto di cellule staminali neurali - hanno spiegato in una nota i ricercatori - è avvenuto direttamente nei ventricoli laterali del cervello, e rappresenta un passaggio fondamentale nello sviluppo di terapie cellulari avanzate per le forme progressive di Sclerosi multipla, patologia per la quale non esiste attualmente una terapia definitiva".

La terapia ha un effetto antinfiammatorio sul cervello

Il team, nel corso dei 12 mesi, ha anche monitorato i cambiamenti nel metabolismo del cervello (tutte le trasformazioni biochimiche e gli scambi energetici che si verificano a livello neurologico), poiché ricerche precedenti avevano scoperto che l’alterazione del metabolismo poteva riprogrammare le cellule immunitarie che attaccano il sistema nervoso centrale nella SM.

A tal proposito, i ricercatori hanno osservato nei pazienti trattati una perdita del volume del cervello, che fa ipotizzare una riduzione dell’infiammazione, un effetto in linea con quello osservato precedentemente negli animali (cioè uno spegnimento del processo infiammatorio). In particolare, hanno misurato, nel fluido cefalorachidiano (che bagna il cervello e le sue cavità) dei pazienti le variazioni nei livelli di alcune molecole collegate ai meccanismi attraverso i quali il tessuto nervoso metabolizza gli acidi grassi, anche per produrre energia. Hanno osservato che più era alta la dose di cellule staminali trapiantata, più erano elevati i livelli di acidi grassi nel liquido cefalorachidiano dei pazienti. "Non ci aspettavamo questo aumento della "produzione di energia", e quindi del metabolismo energetico, che è dipeso dall’iniezione delle cellule staminali, ed è durato 12 mesi (il periodo osservato)", ha affermato il professor Vescovi.

Uno studio più ampio dovrà confermare i risultati

I ricercatori sono molto entusiasti dei risultati ottenuti, tuttavia sottolineano anche che lo studio presenta dei limiti legati alle sue piccole dimensioni, e sono necessari altri studi per confermarli. "Si tratta di un piccolo studio - ha affermato Pluchino -, e potrebbero esserci stati effetti confondenti dovuti ai farmaci immunosoppressori, per esempio. Ma il fatto che il nostro trattamento sia sicuro e che i suoi effetti siano durati oltre i 12 mesi dello studio significa che possiamo procedere alla fase successiva degli studi clinici (fase 2), anche grazie alla disponibilità delle cellule staminali già prodotte e conservate in Casa Sollievo della Sofferenza, grazie alla quale, unico caso al mondo, la disponibilità del farmaco cellulare non sarà più un problema".

"Si tratta di uno studio in fase iniziale - ha aggiunto Caitlin Astbury, responsabile delle comunicazioni per la ricerca presso la MS Society -, pertanto abbiamo bisogno di ulteriori studi clinici per scoprire se questo trattamento ha un effetto benefico sulla condizione. Ma questo è un passo incoraggiante verso un nuovo modo di trattare alcune persone con SM".

Le cellule prelevate da un singolo donatore

Un altro aspetto importante di questa ricerca è che da un singolo donatore è stato possibile prelevare un numero potenzialmente illimitato di cellule staminali. Ciò significa che i ricercatori potranno usare le stesse cellule per tutti i trattamenti successivi. "Un grandissimo problema in tantissimi studi - ha spiegato Vescovi - è che ogni volta che si fanno i trapianti di cellule staminali, queste sono di un nuovo donatore. La nostra tecnica consente di produrre cellule per migliaia di pazienti da un singolo donatori. Questo vuol dire che negli studi a seguire di fase 2 e 3, ma anche in altri sperimentazioni, saranno usate, per il paziente, le stesse cellule per i trattamenti".