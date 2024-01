Scoperta la causa genetica dell'infertilità maschile

Circa il 15% delle coppie (più di 1 su 10) non riesce a concepire nel corso di un anno di tentativi non protetti. E nella metà dei casi il problema è maschile. Una tendenza in crescita almeno nei Paesi occidentali, dove negli ultimi 50 anni, per motivi ancora in parte da capire, la conta degli spermatozoi si è più che dimezzata. Le cause dell'infertilità maschile possono essere diverse, tra queste una produzione insufficiente di spermatozoi oppure la natura qualitativamente alterata degli spermatozoi (per ridotta motilità, alterata morfologia, DNA danneggiato) che ostacolano il concepimento. Tutte condizioni causate da disfunzioni nel processo di formazione degli spermatozoi, quindi con origne genetica.

A far luce sulle cause genetiche dell'infertilità maschile un nuovo studio dell’Università svedese di Göteborg. I ricercatori hanno identificato in un gene mancante la chiave dell’infertilità maschile, per lo meno di quella causata da fattori genetici. La scoperta, pubblicata sulla rivista dell’Università di Göteborg, potrebbe spiegare dal 15 al 30% dei casi di infertilità maschile, la cui causa è rimasta finora sconosciuta.

La spermatogenesi

Gli spermatozoi si formano nei testicoli a partire da cellule germinali immature (spermatogoni) attraverso un processo maturativo definito "spermatogenesi". Le cui tappe conclusive prevedono l’acquisizione delle caratteristiche morfologiche tipiche dello spermatozoo maturo: la testa in grado di penetrare l’ovocita, il collo in grado di generare energia per il movimento e una coda necessaria allo spostamento e quindi alla fecondazione.

Il ruolo della proteina MC2

I ricercatori svedesi hanno identificato una proteina (MC2), controllata da uno specifico gene nel genoma, che gioca un ruolo cruciale nella produzione degli spermatozoi. MC2 connette le parti della testa e della coda, generate separatamente, consentendo allo spermatozoo di "nuotare". "La connessione - ha spiegato Kexin Zhang, dottoranda nel Dipartimento di chimica e biologia molecolare dell'università di Göteborg - si trova nel 'collo' della testa dello sperma e facilita il movimento e la funzione coordinati, mentre lo sperma nuota verso l'ovulo. Se manca il gene che controlla la proteina, la coda e la testa verranno create perfettamente anche senza tale connessione, ma senza alcun risultato, poiché non saranno in grado di raggiungere il loro obiettivo".

"La mia ricerca - ha continuato Zhang - ha contribuito a migliorare la comprensione delle cause dell'infertilità dovuta all'assenza della testa degli spermatozoi, nota come 'sindrome degli spermatozoi acefali". Finora la causa di questa diagnosi era sconosciuta".

L'importanza della scoperta

Negli esperimenti condotti sui topi, i ricercatori svedesi hanno dimostrato che quando il gene responsabile della proteina veniva rimosso, gli animali smettevano di produrre la proteina e diventano completamente sterili. Nei topi femmina, invece, questa porzione del Dna non si trova sui cromosomi sessuali e pertanto non ha avuto alcun impatto sulla fertilità femminile. "Si stima - ha commentato ancora Zhang - che circa il 15% delle coppie eterosessuali abbia problemi ad avere figli. In circa la metà dei casi il responsabile è l’uomo. Spero quindi che la nostra ricerca porti a nuovi metodi diagnostici e nuovi trattamenti per l’infertilità maschile. Potrebbe anche essere possibile creare un nuovo contraccettivo maschile disattivando questo gene".