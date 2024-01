Scoperti cinque tipi diversi di Alzheimer

L’Alzheimer non è una singola malattia, ma comprende ben 5 diverse varianti, ognuna con le proprie caratteristiche biologiche. A scoprirlo uno studio condotto dall’Alzheimer Center Amsterdam, dall’Università di Amsterdam e dall’Università di Maastricht, nei Paesi Bassi. La scoperta è di grande importanza per la ricerca dei farmaci poiché non solo spiegherebbe alcune delle differenze osservate nel modo in cui l'Alzheimer progredisce, ma anche l’inefficacia dei molti farmaci sperimentati sino ad ora. Ogni variante, secondo i ricercatori, andrebbe infatti trattata con una terapia diversa e specifica. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Aging.

Lo studio

I ricercatori hanno esaminato 1.058 proteine presenti nel liquido cerebrospinale (un fluido corporeo trasparente e incolore che si trova nel sistema nervoso centrale) del cervello e della colonna vertebrale, di 419 persone affette da Alzheimer. Hanno così scoperto che esistono 5 sottotipi diversi della malattia con progressione clinica e aspettativa di vita diverse.

Ogni variante differisce dall'altra per una serie di fattori come la quantità di proteine sintetizzate, il funzionamento del sistema immunitario e quello delle cellule deputate alla produzione del liquido cerebrospinale, ma anche la rapidità con cui progredisce la malattia. Inoltre, ciascuna delle proteine ​​identificate in ciascun sottotipo sono collegate a geni specifici, il che significa che alcune persone sono naturalmente più predisposte a un tipo di Alzheimer.

Le 5 varianti dell'Alzheimer

La prima variante alimenta la produzione di proteina beta-amiloide (che si trova nella membrana grassa che circonda le cellule nervose) nota per accumularsi nel cervello delle persone affette da Alzheimer. La seconda variante è invece caratterizzata da una riduzione delle sinapsi e delle proteine associate alla microglia (cellule immunitarie del cervello). La terza variante, la più rara, innesca una disregolazione dell'RNA alterando la produzione di proteine ​​​​del cervello, mentre la quarta variante altera il funzionamento del plesso coroideo, che produce il liquido cerebrospinale, ostacolando l’afflusso di sangue al cervello. La quinta variante, infine, si caratterizza per un'alterazione del funzionamento della barriera emato-encefalica (che proteggere il tessuto cerebrale e di regolare gli scambi con la circolazione sanguigna), ma anche per una ridotta crescita delle cellule nervose e una ridotta produzione della proteina beta-amiloide.

I pazienti con la prima variante hanno un’aspettativa di vita più lunga rispetto ad altri sottotipi, vivendo in media 9 anni dopo la diagnosi. Mentre i pazienti con la terza variante hanno una progressione più veloce rispetto ad altri sottotipi, vivendo in media solo cinque anni e mezzo dopo la diagnosi.

Una terapia specifica per ogni variante

La scoperta ha importanti implicazioni per lo sviluppo di trattamenti contro l'Alzheimer, e spiega come mai i farmaci per l'Alzheimer testati sino ad ora si sono rivelati inefficaci o hanno avuto risultati peggiori negli studi clinici, nonostante i dati promettenti in laboratorio. Poiché ogni variante sembra avere una causa e una composizione leggermente diversa dalle altre, uno stesso farmaco può risultare efficace e sicuro solo su alcune varianti ma non su altre.

"Ad esempio - hanno spiegato gli autori -, mentre gli anticorpi possono attraversare più facilmente la barriera ematoencefalica nel sottotipo 5, questi individui possono essere maggiormente a rischio di emorragia cerebrale che può verificarsi con il trattamento con anticorpi". I ricercatori ora vorrebbero campionare, in studi futuri, il liquido cerebrospinale delle persone affette dalla malattia per identificare la loro variante e testare nuovi farmaci contro ciascun sottotipo.