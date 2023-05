Bloccare le emorragie interne con un'iniezione: nasce un sistema innovativo

L’emorragia interna è un sanguinamento (dovuto a una rottura di vasi sanguigni) che si raccoglie all'interno del corpo e non è visibile all'esterno. Le cause possono essere diverse, dalle complicanze di un’infiammazione a tumori, ad eventi traumatici come gli incidenti automobilistici che causano oltre 2,5 milioni di morti all'anno nel mondo. Questo tipo di trauma contusivo può causare emorragie interne in organi come il fegato, difficili da rilevare e trattare. In questi casi è fondamentale interrompere l'emorragia il prima possibile, almeno fino a quando il paziente non raggiunge l’ospedale dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico (se l’emorragia è grave) o alla somministrazione di liquidi per via endovenosa con un successivo periodo di riposo (se l’emorragia è lieve). Quando si verifica un’emorragia interna, le piastrine (frammenti di cellule necessarie per la coagulazione) si attivano nella sede della lesione e sviluppano un coagulo (un tappo di piastrine e proteine, tra cui il fibrinogeno, una proteina sintetizzata nel fegato con lo scopo di favorire l'emostasi, cioè la coagulazione del sangue) che limita temporaneamente l’emorragia mentre il vaso sanguigno si ripara da solo. Col tempo, poi, i tessuti corporei circostanti riassorbiranno il sangue in eccesso. Tuttavia, se i pazienti perdono molto sangue, le piastrine non riescono a formare coaguli, e questo può causare anche la morte del paziente, se non si interviene in tempo.

Ora un team guidato dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha creato un sistema artificiale - costituito da due materiali (una nanoparticella che recluta le piastrine e un polimero che imita il fibrinogeno) - che, una volta iniettato nel corpo, è in grado di formare coaguli di sangue "artificiali" nei siti di lesione interna più efficienti di quelli "naturali". Un sistema, testato per ora solo sui topi, che potrebbe salvare milioni di vite ogni anno, se dovesse entrare nella pratica clinica. "Ciò che i ricercatori in questo settore hanno fatto in passato è cercare di riconquistare gli effetti terapeutici delle piastrine o riconquistare la funzione del fibrinogeno", hanno affermato i ricercatori -. Quello che stiamo cercando di fare noi in questo progetto è catturare il modo in cui interagiscono tra loro". Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Healthcare Materials.

Un sistema di coagulazione artificiale

Il sistema creato dai ricercatori del MIT è costituito da due componenti. Il primo è una nanoparticella polimerica biocompatibile, chiamata PEG-PLGA, progettata per legarsi a qualsiasi piastrina che il corpo attiva quando si verifica una lesione interna. Poiché le piastrine sono attratte dal sito della lesione, quando si verifica un’emorragia, anche la nanoparticella tenderà ad accumularsi nel sito. Il secondo componente è un polimero che si comporta come il fibrinogeno e inizia a creare coaguli di sangue artificiali (analoghi a quelli naturali) attraverso una reazione con le nanoparticelle. Il team descrive questo secondo componente come un reticolante, poichè essenzialmente unisce le particelle che si sono formate attorno a una ferita tenendole ben compatte tra loro.

"L'idea è che con entrambi questi componenti che circolano all'interno del flusso sanguigno, se c'è un sito della ferita, il componente mirato inizierà ad accumularsi nel sito della ferita e legherà anche il reticolante", ha affermato Celestine Hong, uno dei ricercatori -. Quando entrambi i componenti sono ad alta concentrazione, si ottiene una maggiore reticolazione e iniziano a formare quella colla e ad aiutare il processo di coagulazione". "L'idea di utilizzare due componenti - ha aggiunto Bradley Olsen, un altro autore dello studio - consente la gelificazione selettiva del sistema emostatico man mano che la concentrazione aumenta nella ferita, imitando l'effetto finale della cascata naturale della coagulazione".

Il test sui topi

I ricercatori hanno iniettato il sistema nel corpo di un gruppo di topi con lesioni interne e visto che questo era capace di arrestare le emorragie con una efficacia doppia rispetto agli approcci precedenti. Un altro importante vantaggio dei coaguli artificiali è che non si degradano così velocemente come accade coi coaguli naturali. Quando i pazienti perdono molto sangue, di solito ricevono una soluzione salina per via endovenosa per mantenere alta la pressione sanguigna, ma questa soluzione salina diluisce anche le piastrine e il fibrinogeno circolanti, portando a coaguli più deboli e a una più rapida degradazione di questi. Al contrario, i coaguli artificiali non sono così suscettibili a questo tipo di degradazione. Inoltre, il sistema non ha indotto alcuna reazione indesiderata nel sistema immunitario dei topi.

"Ciò che è stato particolarmente notevole di questi risultati è stato il livello di recupero da lesioni gravi che abbiamo visto negli studi sugli animali. Introducendo due sistemi complementari in sequenza è possibile ottenere un coagulo molto più forte", ha affermato Paula Hammond, un altro autore dello studio.

Prossimi passi

Il sistema sviluppato dal MIT mira a fornire un aiuto immediato al corpo che sta cercando di riparare un’emorragia. Potrebbe quindi diventare uno strumento fondamentale per gli operatori sanitari che si occupano del pronto intervento, in attesa di trasportare il paziente in ospedale per un'assistenza medica completa. Pertanto, i ricercatori hanno ora in programma di testare il sistema in un modello animale più grande. Non solo, vorrebbero anche esplorare la possibilità di utilizzare dispositivi di imaging portatili per visualizzare le nanoparticelle dopo che sono state inettate nel corpo. Ciò potrebbe aiutare i medici del pronto soccorso a determinare rapidamente il sito dell'emorragia interna: attualmente questo può essere fatto solo in ospedale con una risonanza magnetica, ultrasuoni o un intervento chirurgico. "Possono passare ore prima capire dove si trova la fonte dell'emorragia, e ciò richiede molti passaggi prima che il sito sanguinante possa essere trattato. Quindi, essere in grado di combinare questo sistema con strumenti diagnostici è un'area molto interessate", ha concluso Hong.