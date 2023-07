Lo smartwatch rileva il Parkinson fino a sette anni prima

I dati raccolti da uno smartwatch su movimento e sonno potrebbero aiutare a diagnosticare il Parkinson fino a sette anni prima dei sintomi. A dimostrarlo uno studio del Dementia Research Institute dell'Università di Cardiff (Regno Unito) che traccia la strada alla possibilità di effettuare uno screening a basso costo e non invasivo per la diagnosi precoce della malattia. Il Parkinson è una patologia neurodegenerativa che causa la perdita progressiva dei neuroni legati alla funzione motoria. Si manifesta solitamente con sintomi quali tremore, rigidità muscolare e disturbi motori, e colpisce nel mondo 5 milioni di persone (400 mila solo in Italia). La diagnosi avviene solitamente quando il processo neutodegenerativo è in corso già da diversi anni, e cioè quando circa il 50-70% dei neuroni legati alla funzione motoria sono stati colpiti con un danno irreversibile.

"Alla luce di ciò, e tenendo conto che il circa il 30% della popolazione del Regno Unito indossa smartwatches - ha affermato la dott.ssa Cynthia Sandor, autrice dello studio - questi dispositivi potrebbero offrire un modo economico e affidabile per identificare il Parkinson allo stadio iniziale". "Abbiamo dimostrato che una sola settimana di dati acquisiti possiamo prevedere eventi fino a sette anni prima. Con questi risultati, potremmo sviluppare un prezioso strumento di screening per aiutare la diagnosi precoce del Parkinson". La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Medicine.

Lo studio

I ricercatori hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare i dati della Biobanca del Regno Unito su oltre 103.000 persone di età compresa tra 40 e 69 anni portatori di smartwatches. In particolare, hanno scoperto che i modelli di apprendimento automatico addestrati con i dati dei dispositivi di tracciamento del movimento (smartwatches) erano in grado di diagnosticare la malattia di Parkinson prima di quanto non riesca a fare la diagnosi clinica e meglio rispetto ai marcatori clinici più comunemente usati, come che derivano dallo stile di vita, dalla genetica, dalla biochimica del sangue e dai sintomi riferiti dai pazienti.

Attraverso questi dispositivi di motion-tracking, i ricercatori hanno monitorato, per una sola settimana, un certo tipo di accelerazione dei movimenti, insieme alla qualità del sonno di chi li inodossava, riuscendo a prevedere chi di loro avrebbe in futuro sviluppato il Parkinson. "Ciò - ha affermato la dott.ssa Sandor - ha implicazioni sia per la ricerca, nel migliorare il reclutamento negli studi clinici, sia nella pratica clinica, nel consentire ai pazienti di accedere in una fase precedente per bloccare la neurodegenerazione sul nascere, quando tali trattamenti saranno disponibili".

Certi movimenti e la qualità del sonno possono predire la malattia

Grazie a questo studio, gli autori hanno compreso che alcuni dei parametri facilmente registrati dal più comune degli smartwatches, come un certo tipo di accelerazione dei movimenti e la qualità del sonno, possono essere predittivi dell’insorgenza del Parkinson o indicarne la presenza. I ricercatori hanno compreso come già diversi anni prima della diagnosi di malattia, l'accelerazione media dei movimenti durante il giorno appare ridotta, mentre il sonno appare più disturbato nelle persone con Parkinson.

Il dispositivo distingue il Parkinson da altri problemi neurodegenerativi

Il dispositivo è stato anche in grado di distinguere il Parkinson da altri disturbi che potrebbero influenzare il movimento, come la vecchiaia o la fragilità, o altri problemi neurodegenerativi. "Abbiamo confrontato il nostro modello con una serie di disturbi diversi, inclusi altri tipi di disturbi neurodegenerativi, individui con osteoartrite e altri disturbi del movimento, tra gli altri - ha affermato la dottoressa Kathryn Peall, altra autrice dello studio -. I risultati delle persone con diagnosi di malattia di Parkinson erano distinti".

"Questo lavoro - ha concluso Peall - è molto importante poichè lo screening precoce dei segni di neurodegenerazione patologica legati al Parkinson potrebbe consentire la scoperta di terapie neuroprotettive e/o di studi clinici diretti al loro sviluppo. Ma, se alle persone debba essere detto o meno che in futuro svilupperanno il Parkinson, rimarrà sempre una scelta individuale e personale".